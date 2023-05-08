Комплекс Карнакских храмов Вы окажетесь среди монументальных колонн и статуй величайшего сооружения Древнего Египта. Строительство Карнакского храма, который посвящен богу Амону, не прекращалось 2000 лет, а значит, это место полно загадок и необычных историй. Наш гид расскажет вам о главных событиях, произошедших за два тысячелетия на территории комплекса, объяснит значения символов древней цивилизации. Один из таких символов – скульптуру гигантского жука-скарабея – вы увидите у священного озера. Долина Царей На противоположном берегу перенесемся в Город мертвых. Здесь, в глубине горы находится 63 гробницы фараонов, в том числе легендарного Тутанхамона и Рамсеса II. Поговорим о том, какими были представления древних египтян о загробной жизни, по каким принципам создавались усыпальницы и, конечно, не обойдем вниманием истории их обнаружения. Поющие колоссы Мемнона Две огромные статуи, каждая высотой 18 метров и весом 700 тонн, оставят неизгладимое впечатление. Глядя на величественные фигуры, восседающие на каменных постаментах, и слушая рассказы гида, вы, включив воображение, сможете увидеть, как оживает это место. Узнаете историю некогда величественного погребального храма, а главное, разгадаете тайны загадочного голоса «низвергнутого бога», который в прошлом исходил из статуи на восходе. Прогулка по Нилу с посещением Бананового острова "по желанию" Украшением поездки станет путешествие по Нилу. На моторной лодке с крышей вы отправитесь на остров, где расположены банановые плантации. Мы покажем банановые цветы, из которых получаются плоды, угостим свежими ароматными бананами и традиционным красным чаем. А еще в местном вольере вы увидите крокодилов. Организационные детали:

Чтобы заказ был подтверждён, просим вас оплатить на сайте 20% стоимости (оплата производится в рублях), а остальную сумму гиду на месте. Для этого, при бринировании выберите способ оплаты в предложенном списке "Предоплата онлайн". Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается;

Трансфер включен. Мы встретим вас у трапа корабля или у ворот в порт и привезём обратно;

Дорога до Луксора 3 часа. Экскурсия в Луксоре заканчивается примерно в 15:00, к 18:00 вы будете на борту корабля;

В программе не предусмотрены заезды в магазины;

Гибкая программа: по вашему желанию и по договоренности с гидом возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки;

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды. Важно знать:Чтобы заказ был подтверждён, просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях), а остальную сумму напрямую гиду на экакурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается. Важная информация:.

• Способы оплаты на месте:

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды. Важно знать:Чтобы заказ был подтверждён, просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях), а остальную сумму напрямую гиду на экакурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается. Важная информация:.

наличными USD, EUR.