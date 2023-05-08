Луксор считается лучшим местом для изучения шедевров древнеегипетской культуры. И это неслучайно.
Именно здесь писалась история египетской цивилизации, и именно здесь находится треть древнейших памятников страны, которые непременно надо увидеть, приехав
Именно здесь писалась история египетской цивилизации, и именно здесь находится треть древнейших памятников страны, которые непременно надо увидеть, приехав
Описание экскурсии
Комплекс Карнакских храмов Вы окажетесь среди монументальных колонн и статуй величайшего сооружения Древнего Египта. Строительство Карнакского храма, который посвящен богу Амону, не прекращалось 2000 лет, а значит, это место полно загадок и необычных историй. Наш гид расскажет вам о главных событиях, произошедших за два тысячелетия на территории комплекса, объяснит значения символов древней цивилизации. Один из таких символов – скульптуру гигантского жука-скарабея – вы увидите у священного озера. Долина Царей На противоположном берегу перенесемся в Город мертвых. Здесь, в глубине горы находится 63 гробницы фараонов, в том числе легендарного Тутанхамона и Рамсеса II. Поговорим о том, какими были представления древних египтян о загробной жизни, по каким принципам создавались усыпальницы и, конечно, не обойдем вниманием истории их обнаружения. Поющие колоссы Мемнона Две огромные статуи, каждая высотой 18 метров и весом 700 тонн, оставят неизгладимое впечатление. Глядя на величественные фигуры, восседающие на каменных постаментах, и слушая рассказы гида, вы, включив воображение, сможете увидеть, как оживает это место. Узнаете историю некогда величественного погребального храма, а главное, разгадаете тайны загадочного голоса «низвергнутого бога», который в прошлом исходил из статуи на восходе. Прогулка по Нилу с посещением Бананового острова "по желанию" Украшением поездки станет путешествие по Нилу. На моторной лодке с крышей вы отправитесь на остров, где расположены банановые плантации. Мы покажем банановые цветы, из которых получаются плоды, угостим свежими ароматными бананами и традиционным красным чаем. А еще в местном вольере вы увидите крокодилов. Организационные детали:
- Чтобы заказ был подтверждён, просим вас оплатить на сайте 20% стоимости (оплата производится в рублях), а остальную сумму гиду на месте. Для этого, при бринировании выберите способ оплаты в предложенном списке "Предоплата онлайн". Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается;
- Трансфер включен. Мы встретим вас у трапа корабля или у ворот в порт и привезём обратно;
- Дорога до Луксора 3 часа. Экскурсия в Луксоре заканчивается примерно в 15:00, к 18:00 вы будете на борту корабля;
- В программе не предусмотрены заезды в магазины;
- Гибкая программа: по вашему желанию и по договоренности с гидом возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки;
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды. Важно знать:Чтобы заказ был подтверждён, просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях), а остальную сумму напрямую гиду на экакурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается. Важная информация:.
• Способы оплаты на месте:
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды. Важно знать:Чтобы заказ был подтверждён, просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях), а остальную сумму напрямую гиду на экакурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается. Важная информация:.
наличными USD, EUR.
Ежедневно с 5:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс Карнакских храмов
- Долина Царей
- Поющие колоссы Мемнона
- Прогулка по Нилу с посещением Бананового острова «по желанию»
Что включено
- Транспорт
- Услуги русскоязычного гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Карнакский храм (14$)
- Долинa Царей (16$). Вход для детей до 6 лет бесплатный, для студентов и детей 6-12 лет - скидка 50%
- Прогулка по Нилу с посещением Бананового острова / «по желанию/» (цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке).
- Обед (10 $).
Место начала и завершения?
Порт Сафаги
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 5:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличными USD, EUR
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Чёткое и эффективное общение с сотрудником по имени Мухамед - поездка была быстро организована. Отличный транспорт на новом минивене с двумя водителями, дружелюбный гид Ахмед.
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