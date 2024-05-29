1 чел.
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Круиз
7 часов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
«Вы проведёте день на яхте премиум-класса с современным дизайном: красивыми диванами, креслами и столиками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
«Там нас будет ждать красавица-яхта»
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
€600 за всё до 10 чел.
Групповая
7.5 часов
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
«Во время морской прогулки вы сможете насладиться водным вояжем и отдохнуть на яхте, поплавать в Красном море»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Групповая
7 часов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Групповая
6.5 часов
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
«Вы поедете бороздить просторы Красного моря на белоснежной комфортабельной яхте, наслаждаясь солнцем, свежим воздухом и сказочной синевой воды»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€23 за человека
Круиз
8 часов
Морской круиз на Оранжевый остров
Начало: Отели в Хургаде
Расписание: 8:00 утра каждый день
Сегодня в 07:30
Завтра в 08:00
от $20 за человека
Групповая
8 часов
Остров Утопия из Хургады: снорклинг, обед и водные развлечения
Приключение на острове Утопия ждет! Откройте для себя красоту подводного мира, насладитесь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
«На комфортабельной яхте вы совершите морской круиз, а во время остановок (их будет две) займетесь снорклингом или порыбачите»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€40 за человека
Групповая
5 часов
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Проникнуться пиратским духом, посетить заповедный остров и поплавать с маской у кораллового рифа
Начало: У вашего отеля
«Наша яхта полностью стилизована под пиратский корабль, на котором царит атмосфера азарта и приключений»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- PPavel29 мая 2024Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
- ММария13 мая 2024Хорошая организация, молодцы. Команда дружная, веселая, ответственная. Были и взрослые и дети, всем было комфортно и интересно. Рекомендую.
- ВВладислав8 мая 2024Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы! Сделали наш день невероятным!
- ВВиталия26 апреля 2024Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное время Ирина забрала нас
- ААндрей9 апреля 2024Все было шикарно, яхта определено стоит своих денег✅
- ГГригорий29 октября 2023Трансфер: 5+ Нас забрали в 8:45, мы заехали по дороге еще за группой (машина была легковая, с 3 рядами мест). Вернули в
- ВВиталий25 октября 2023Отличная прогулка! Море положительных эмоций! В программу входит катание на банане/ватрушке, погружение с масками около красочного рифа, обед на катере
- JJulia15 октября 2023Добрый день! Хочется поблагодарить вас за шикарную экскурсию на Парадайс☺️. мне очень понравилось.. Обслуживание,яхта,команда-все замечательно😊. Спасибо вам🌹
- ААнастасия9 октября 2023Это просто кайФ! Без раздумий всем рекомендую сюда! Определенно 5 баллов!
- ЮЮлия2 октября 2023Впечатление двоякое, т. к с одной стороны организационные моменты с трансфером и на самой лодке. Если туда доехали практически без проблем,
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Круизы»
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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Круизы" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 20 до 600. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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