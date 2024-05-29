Круизы и туры по воде в Хургаде

Найдено 8 экскурсий в категории «Круизы» в Хургаде, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хургада: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
7 часов
5 отзывов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
«Вы проведёте день на яхте премиум-класса с современным дизайном: красивыми диванами, креслами и столиками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 15 чел.
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
«Там нас будет ждать красавица-яхта»
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
600 за всё до 10 чел.
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Групповая
7.5 часов
3 отзыва
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
«Во время морской прогулки вы сможете насладиться водным вояжем и отдохнуть на яхте, поплавать в Красном море»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая
7 часов
9 отзывов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Морское путешествие на остров Парадайз
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
«Вы поедете бороздить просторы Красного моря на белоснежной комфортабельной яхте, наслаждаясь солнцем, свежим воздухом и сказочной синевой воды»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 за человека
Морской круиз на Оранжевый остров
Круиз
8 часов
57 отзывов
Морской круиз на Оранжевый остров
Начало: Отели в Хургаде
Расписание: 8:00 утра каждый день
Сегодня в 07:30
Завтра в 08:00
от $20 за человека
Развлечения на острове Утопия
Групповая
8 часов
Остров Утопия из Хургады: снорклинг, обед и водные развлечения
Приключение на острове Утопия ждет! Откройте для себя красоту подводного мира, насладитесь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
«На комфортабельной яхте вы совершите морской круиз, а во время остановок (их будет две) займетесь снорклингом или порыбачите»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
40 за человека
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Проникнуться пиратским духом, посетить заповедный остров и поплавать с маской у кораллового рифа
Начало: У вашего отеля
«Наша яхта полностью стилизована под пиратский корабль, на котором царит атмосфера азарта и приключений»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Pavel
    29 мая 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
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    и погоде. Постоянно был на связи во время прогулки. Прислал за сутки номер машины, которая нас забрала из отеля. Обсудили удобный способ оплаты (платили часть в евро, часть в местной валюте). На самой прогулке было много еды, массаж. Катались на водном диване за катером, 2 раза подолгу сноркали в море, гид Шурави нырял с нами, всё показывал, куда надо внимательнее смотреть под водой. На яхте были ласты как на 36-й размер, так и на 46-й размер ноги. Посетили остров с чистым песком (единственный минус - там слишком громкая музыка). Оставили немного чаевых самой команде. Далее Шурави проводил нас до такси обратно до отеля. Также важно отметить, что Мухаммед предложил помочь с организацией других поездок. Делал ненавязчиво, рекомендую.

    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из
  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Морской круиз на Оранжевый остров
    Хорошая организация, молодцы. Команда дружная, веселая, ответственная. Были и взрослые и дети, всем было комфортно и интересно. Рекомендую.
  • В
    Владислав
    8 мая 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы! Сделали наш день невероятным!
    Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!
  • В
    Виталия
    26 апреля 2024
    VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
    Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное время Ирина забрала нас
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    из отеля, мы поехали в сторону бухты, взяли снаряжения и погрузились. Там нас уже ждала команда с фруктами, напитками. Пока ехали до бухты, Ирина много рассказывала про Египет и жизнь здесь. Яхта сама чистая, удобная, команда отзывчивая и добрая. На маршруте выбираешь бухту/ часть острова, где-то остановиться. Сначала мы приплыли к первому рифу, удалось опередить другие лодки и поплавать без людей, было безумно красиво. Ко второму рифу тоже подплыли быстрее остальных, после чего был очень вкусный и сытный обед. По итогу мы не поехали на остров, так как народу там было очень много, а делать особо нечего. Выбрали дополнительный снорклинг. Но нам повезло в эту поездку и мы увидели дельфинов несколько раз — не только рядом, но и под водой!!! После этого мы отправились обратно в Хургаду. Впечатлений осталось море, безумно рады, что поехали! Очень рекомендую всем, кто будет — брать индивидуальный тур и ехать, наслаждаться и отдыхать. Спасибо Ирине и команде!

  • А
    Андрей
    9 апреля 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Все было шикарно, яхта определено стоит своих денег✅
    Все было шикарно, яхта определено стоит своих денег✅
  • Г
    Григорий
    29 октября 2023
    Морская экскурсия в бухту дельфинов
    Трансфер: 5+ Нас забрали в 8:45, мы заехали по дороге еще за группой (машина была легковая, с 3 рядами мест). Вернули в
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    отель так же. Быстро и аккуратно. Яхта. 2 палубы, вместительная. Народу было существенно больше, чем 25 человек, но места нормально всем хватило. Дельфины. Их не было - тут не к организатору вопросы. Никто не сможет гарантировать. Оборудование. на 3- Гидрокостюмы ушатанные, по размеру подобрали только половине погружающихся, на остальных костюмы висели как на вешалке. Дайверская техническая часть в норме. Ласты 3 размеров, то есть на 36-38 нашли с трудом 2 разные ласты) Остальные детские или больше 42. Маски тоже убитые, кое как нашли. С трубками вообще беда, их было 2 на корабле. Поскольку, как мы поняли, организаторы таких экскурсий между собой контактируют и МБ передают друг другу туристов, может быть нам просто не повезло по части оборудования, а на каком-то другом корабле было лучше. Берите своё. Мини-рыбалка. Ее вообще не было предусмотрено, как оказалось уже на корабле. Ланч. Салат, макароны, рис, стрипсы (из заморозки), рыба типа скумбрии на вкус жареная. Чай/кофе/вода/4л колы на всех))) Голодным никто не остался. По сути мероприятие скорее для плавания и море и дайвинга, кто хочет первый раз попробовать. Опытным дайверам там делать нечего. Поплавать над рифом с маской - то что надо. Мы не погружались. Команда отрабатывала качественно, к ней претензий нет, ребята молодцы.. Рифы были очень симпатичные. Формат 2 остановки на рифах для погружения/сноркинга и ланч между ними предложат в любом дайв центре. Если выбирать корабль поменьше - меньше народу, проще с оборудованием, инструкторы погружают в 2 приема, а не в 4 новичков = комфортнее морская прогулка на наш вкус. .

  • В
    Виталий
    25 октября 2023
    Морское путешествие на остров Парадайз
    Отличная прогулка! Море положительных эмоций! В программу входит катание на банане/ватрушке, погружение с масками около красочного рифа, обед на катере
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    и посещение райского острова(1,5 часа)! Единственный момент (который я не назову негативным - скорее забавным) это погрузка на катер с территории отеля проходящего реновацию, выглядит как декорации фильма-апокалипсиса))) отношение всей команды к путешественникам очень внимательное и дружелюбное. Соотношение цена-качество просто супер!

  • J
    Julia
    15 октября 2023
    Морское путешествие на остров Парадайз
    Добрый день! Хочется поблагодарить вас за шикарную экскурсию на Парадайс☺️. мне очень понравилось.. Обслуживание,яхта,команда-все замечательно😊. Спасибо вам🌹
  • А
    Анастасия
    9 октября 2023
    Морской круиз на Оранжевый остров
    Это просто кайФ! Без раздумий всем рекомендую сюда! Определенно 5 баллов!
  • Ю
    Юлия
    2 октября 2023
    Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
    Впечатление двоякое, т. к с одной стороны организационные моменты с трансфером и на самой лодке. Если туда доехали практически без проблем,
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    то обратно в итак маленькую машину кроме двоих взрослых дополнительно впихнули еще двоих. Кондиционер работал еле-еле, что не добавляло комфорта поездке. На самом корабле также проблемы с организацией людей - два раза сплавали к рифу, все поднялись. И по идее должны отплывать, но по факту стояли еще минут 40. Подошли к одному из членов команды уточнить сколько еще будем стоять, сказали, что 10 минут, хотя стояли куда дольше и вместо сидения могли еще спокойно поплавать. Сам Оранжевый остров - ни о чем - делать там нечего, сфотографироваться и обойти можно буквально за час. В барах все дорого - коктейль стоит 9 долларов и еще не ясно какого качества в нем будут ингредиенты. И организаторам стоит донести до членов команды, что шутки с личными вещами туристов - плохие шутки, потому что по итогу может закончится не очень хорошо.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Круизы»

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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Круизы" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 20 до 600. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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