Луксор — необыкновенный город Когда-то здесь находилась столица великой древнеегипетской цивилизации — Фивы. В Луксоре жили и правили самые знаменитые фараоны: Хатшепсут, Рамзес, Сити, Тотмос, Тутанхамон. Здесь произошли важнейшие события в древнем Египте. Профессиональный гид из нашей команды с удовольствием проведет вас по главным достопримечательностям города и откроет его историю. Какие места мы посетим?

Храм богини любви, храм в дендере. Один из самых красивых храмов древнего Египта, отличается от других храмов своими голубыми цветами и разноцветными изображениями.

Долина царей, где находятся гробницы великих фараонов. В некоторых из них до сих пор идут раскопки. Мы осмотрим изображения, высеченные на стенах гробниц, и поговорим о личностях правителей.

Храм Хабу, посвящённый Рамзесу III. Один из лучших сохранившихся храмов древнего Египта. По вашему желанию можем заменить на посещение храма Хатшепсут.

Поющие колоссы Мемнона — огромные статуи, охраняющие город мёртвых. Почему их называют поющими и кому они посвящены? Обязательно узнаете от нашего гида.

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