Самобытный луксор

Индивидуальная экскурсия в Хургаде
Луксор — это город солнца.

Здесь жрецы придумали знаменитые религиозные теории, мифологии, на основе которых была возведена египетская цивилизация.

Здесь древние египтяне построили грандиозные храмы, огромные статуи, изумительные разноцветные гробницы. То, что в Луксоре невозможно увидеть ещё в другом месте. Луксор — это большой музей под открытым небом. Нельзя побывать в Хургаде и не поехать туда, пока есть возможность и здоровье.
Самобытный луксор
Самобытный луксор
Самобытный луксор
Самобытный луксор
Самобытный луксор
Самобытный луксор
Самобытный луксор
Самобытный луксор
Ближайшие даты:
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
8
янв
9
янв
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Храм дендера
  • Монастырь алмахроса святого Георгия победоносца
  • Погребальный храм хабо Рамзеса 3
  • Долина царей
  • Поющие статуи мемнона
  • Потомки фараонов
  • Обед

Описание

Луксор — необыкновенный город Это город Фивы, столица древней великой египетской цивилизации. В Луксоре жили и правили самые знаменитые фараоны древнего Египта, такие как Хатшепсут, Рамзес, Сити, Тотмос, Тутанхамон. Здесь произошли самые важные события в древнем Египте. У меня опытный профессиональный коллектив гидов с профильным образованием, которые смогут достигать ваших пожеланий. Вас забираем из места вашего пребывания, сопровождает профессиональный русскоязычный гид-историк. Экскурсия организуется на комфортабельном микроавтобусе с хорошим кондиционером, мы только организуем индивидуалку, мини-группы не больше 10 человек. Что вас ожидает: Православный коптский монастырь святого Георгия победоносца, который знаменит как монастырь Альмахроса. Монастырь очень старый, построен в 4 веке императором Константином и святой Еленой. Монастырь очень большой, много церквей, был восстановлен в 1974 году. После посещения монастыря поедем дальше в Луксор и через 30 минут будем на западном берегу города Луксора — вправду музей под открытым небом. Долина царей: гробницы великих фараонов, где гробница Тутанхамона была найдена и до сих пор там ведут раскопки. Увидите яркие красивые изображения высеченные по стенам гробниц. Храм Хабо: храм, посвящён Рамзесу 3. Один из лучших храмов древнего Египта, даже его состояние лучше состояния храма царицы Хатшепсута. По вашему желанию можете заменить храм Рамзеса 3 храмом Хатшепсута. Поющие колоссы Мемнона: большие огромные статуи, охраняющие город мёртвых. Почему поющие — называются кому посвящены? Там гид расскажет вам. Завод: для того чтобы увидеть настоящих потомков этих великих инженеров, художников, строителей, которые могли произвести это творчество. Посетите завод, где вручную обрабатывают камень.

С пн. по пт. в 5:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Организация
  • Полицейские разрешения
  • Услуги водителей
  • Услуги русскоязычного гида с профильным образованием
  • Транспорт (до 10 человек)
Что не входит
  • Обед, напитки (10$ за человека)
  • Билеты: (долина царей — 13$ за человека, дендера — за 10 $, храм рамзеса — 8 $ за человека)
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: С пн. по пт. в 5:30
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Замечаю, что для вашего удобства мы принимаем любую валюту, перевести рублями на карту сбербанк.
  • Еще экскурсия организуется индивидуально для 2 человек на легковой машине, тоже будет водитель, гид.
  • Билеты: долина царей 13$ за человек, храм Рамзеса 8 $ за человека, обед за 10 $ за человек
  • Еще экскурсия организуется индивидуально длу 2 человека на легковой машине, тоже будет водитель, гид
  • Да разных человека, чтобы гид все время от вас не отвеликается.
  • Программа на микроавтобусе от 4 до 10 человек за 300 $
  • 2 человека за 200 $
  • Из хургады или сафаги в луксор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

ИндивидуальныеПешеходныеНа автобусеНа весь деньЛуксорВыездныеДендера

Похожие туры из Хургады

Дендера и Луксор за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
33 отзыва
Популярное предложение
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив легендарные храмы и уникальные археологические памятники Египта
у вашего отеля
2 янв
3 янв
4 янв
5 янв
155 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь, Луксор!» - путешествие в сердце Египта
Откройте для себя величие Луксора: древние храмы, загадочные гробницы и уникальные археологические находки
у вашего отеля в Хургаде
2 янв
6 янв
7 янв
8 янв
272150 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
у вашего отеля
Завтра
2 янв
3 янв
4 янв
241145 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ