Луксор — это город солнца.
Здесь жрецы придумали знаменитые религиозные теории, мифологии, на основе которых была возведена египетская цивилизация.
Здесь древние египтяне построили грандиозные храмы, огромные статуи, изумительные разноцветные гробницы. То, что вы встретите в Луксоре, невозможно найти в другом месте. Перед вами предстанет огромный музей под открытым небом.
Здесь жрецы придумали знаменитые религиозные теории, мифологии, на основе которых была возведена египетская цивилизация.
Здесь древние египтяне построили грандиозные храмы, огромные статуи, изумительные разноцветные гробницы. То, что вы встретите в Луксоре, невозможно найти в другом месте. Перед вами предстанет огромный музей под открытым небом.
Описание экскурсии
Луксор — необыкновенный город Когда-то здесь находилась столица великой древнеегипетской цивилизации — Фивы. В Луксоре жили и правили самые знаменитые фараоны: Хатшепсут, Рамзес, Сити, Тотмос, Тутанхамон. Здесь произошли важнейшие события в древнем Египте. Профессиональный гид из нашей команды с удовольствием проведет вас по главным достопримечательностям города и откроет его историю. Какие места мы посетим?
- Храм богини любви, храм в дендере. Один из самых красивых храмов древнего Египта, отличается от других храмов своими голубыми цветами и разноцветными изображениями.
- Долина царей, где находятся гробницы великих фараонов. В некоторых из них до сих пор идут раскопки. Мы осмотрим изображения, высеченные на стенах гробниц, и поговорим о личностях правителей.
- Храм Хабу, посвящённый Рамзесу III. Один из лучших сохранившихся храмов древнего Египта. По вашему желанию можем заменить на посещение храма Хатшепсут.
- Поющие колоссы Мемнона — огромные статуи, охраняющие город мёртвых. Почему их называют поющими и кому они посвящены? Обязательно узнаете от нашего гида.
Завод по обработке камня, в котором мы увидим настоящих потомков великих инженеров, художников и строителей. Важно знать Для вашего удобства мы принимаем любую валюту, перевести рублями можно на карту Сбербанк! Важная информация:.
Завод по обработке камня, в котором мы увидим настоящих потомков великих инженеров, художников и строителей. Важно знать Для вашего удобства мы принимаем любую валюту, перевести рублями можно на карту Сбербанк! Важная информация:.
• Завод по обработке камня, в котором мы увидим настоящих потомков великих инженеров, художников и строителей. Важно знать Для вашего удобства мы принимаем любую валюту, перевести рублями можно на карту Сбербанк! Важная информация:
- Экскурсия пройдет в индивидуальном формате — только для вас и ваших близких.
- До места старта мы доберемся на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером.
С пн. по пт. в 5:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Дендеры
- По вашему желанию: Погребальный храм Хабу Рамзеса III или карнакский храм
- Долина царей
- Поющие статуи Мемнона
- Завод по обработке камня
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида-египтолога
- Полицейские разрешения
- Организация
- Трансфер на легковой машине. /nесли вас больше 3, то меняем авто на Микроавтобус с доплатой 50 $ с группы до 8 человек
Что не входит в цену
- Напитки
- Обед 15$ с человека (напитки не входят в стоимость)
- Входные билеты в исторические объекты
- Прогулка по нилу и банановый остров
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: С пн. по пт. в 5:30
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия пройдет в индивидуальном формате - только для вас и ваших близких. До места старта мы доберемся на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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