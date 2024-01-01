Луксор — это город солнца. Здесь жрецы придумали знаменитые религиозные теории, мифологии, на основе которых была возведена египетская цивилизация. Здесь древние египтяне построили грандиозные храмы, огромные статуи, изумительные разноцветные гробницы. То, что в Луксоре невозможно увидеть ещё в другом месте. Луксор — это большой музей под открытым небом. Нельзя побывать в Хургаде и не поехать туда, пока есть возможность и здоровье.

Описание

Луксор — необыкновенный город Это город Фивы, столица древней великой египетской цивилизации. В Луксоре жили и правили самые знаменитые фараоны древнего Египта, такие как Хатшепсут, Рамзес, Сити, Тотмос, Тутанхамон. Здесь произошли самые важные события в древнем Египте. У меня опытный профессиональный коллектив гидов с профильным образованием, которые смогут достигать ваших пожеланий. Вас забираем из места вашего пребывания, сопровождает профессиональный русскоязычный гид-историк. Экскурсия организуется на комфортабельном микроавтобусе с хорошим кондиционером, мы только организуем индивидуалку, мини-группы не больше 10 человек. Что вас ожидает: Православный коптский монастырь святого Георгия победоносца, который знаменит как монастырь Альмахроса. Монастырь очень старый, построен в 4 веке императором Константином и святой Еленой. Монастырь очень большой, много церквей, был восстановлен в 1974 году. После посещения монастыря поедем дальше в Луксор и через 30 минут будем на западном берегу города Луксора — вправду музей под открытым небом. Долина царей: гробницы великих фараонов, где гробница Тутанхамона была найдена и до сих пор там ведут раскопки. Увидите яркие красивые изображения высеченные по стенам гробниц. Храм Хабо: храм, посвящён Рамзесу 3. Один из лучших храмов древнего Египта, даже его состояние лучше состояния храма царицы Хатшепсута. По вашему желанию можете заменить храм Рамзеса 3 храмом Хатшепсута. Поющие колоссы Мемнона: большие огромные статуи, охраняющие город мёртвых. Почему поющие — называются кому посвящены? Там гид расскажет вам. Завод: для того чтобы увидеть настоящих потомков этих великих инженеров, художников, строителей, которые могли произвести это творчество. Посетите завод, где вручную обрабатывают камень.