Луксор — это город солнца.
Здесь жрецы придумали знаменитые религиозные теории, мифологии, на основе которых была возведена египетская цивилизация.
Здесь древние египтяне построили грандиозные храмы, огромные статуи, изумительные разноцветные гробницы. То, что в Луксоре невозможно увидеть ещё в другом месте. Луксор — это большой музей под открытым небом. Нельзя побывать в Хургаде и не поехать туда, пока есть возможность и здоровье.
Здесь жрецы придумали знаменитые религиозные теории, мифологии, на основе которых была возведена египетская цивилизация.
Здесь древние египтяне построили грандиозные храмы, огромные статуи, изумительные разноцветные гробницы. То, что в Луксоре невозможно увидеть ещё в другом месте. Луксор — это большой музей под открытым небом. Нельзя побывать в Хургаде и не поехать туда, пока есть возможность и здоровье.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Храм дендера
- Монастырь алмахроса святого Георгия победоносца
- Погребальный храм хабо Рамзеса 3
- Долина царей
- Поющие статуи мемнона
- Потомки фараонов
- Обед
Описание
Луксор — необыкновенный город Это город Фивы, столица древней великой египетской цивилизации. В Луксоре жили и правили самые знаменитые фараоны древнего Египта, такие как Хатшепсут, Рамзес, Сити, Тотмос, Тутанхамон. Здесь произошли самые важные события в древнем Египте. У меня опытный профессиональный коллектив гидов с профильным образованием, которые смогут достигать ваших пожеланий. Вас забираем из места вашего пребывания, сопровождает профессиональный русскоязычный гид-историк. Экскурсия организуется на комфортабельном микроавтобусе с хорошим кондиционером, мы только организуем индивидуалку, мини-группы не больше 10 человек. Что вас ожидает: Православный коптский монастырь святого Георгия победоносца, который знаменит как монастырь Альмахроса. Монастырь очень старый, построен в 4 веке императором Константином и святой Еленой. Монастырь очень большой, много церквей, был восстановлен в 1974 году. После посещения монастыря поедем дальше в Луксор и через 30 минут будем на западном берегу города Луксора — вправду музей под открытым небом. Долина царей: гробницы великих фараонов, где гробница Тутанхамона была найдена и до сих пор там ведут раскопки. Увидите яркие красивые изображения высеченные по стенам гробниц. Храм Хабо: храм, посвящён Рамзесу 3. Один из лучших храмов древнего Египта, даже его состояние лучше состояния храма царицы Хатшепсута. По вашему желанию можете заменить храм Рамзеса 3 храмом Хатшепсута. Поющие колоссы Мемнона: большие огромные статуи, охраняющие город мёртвых. Почему поющие — называются кому посвящены? Там гид расскажет вам. Завод: для того чтобы увидеть настоящих потомков этих великих инженеров, художников, строителей, которые могли произвести это творчество. Посетите завод, где вручную обрабатывают камень.
С пн. по пт. в 5:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Организация
- Полицейские разрешения
- Услуги водителей
- Услуги русскоязычного гида с профильным образованием
- Транспорт (до 10 человек)
- Что не входит
- Обед, напитки (10$ за человека)
- Билеты: (долина царей — 13$ за человека, дендера — за 10 $, храм рамзеса — 8 $ за человека)
- Место начала и завершения?
- Отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: С пн. по пт. в 5:30Экскурсия длится около 18 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Замечаю, что для вашего удобства мы принимаем любую валюту, перевести рублями на карту сбербанк.
- Еще экскурсия организуется индивидуально для 2 человек на легковой машине, тоже будет водитель, гид.
- Билеты: долина царей 13$ за человек, храм Рамзеса 8 $ за человека, обед за 10 $ за человек
- Еще экскурсия организуется индивидуально длу 2 человека на легковой машине, тоже будет водитель, гид
- Да разных человека, чтобы гид все время от вас не отвеликается.
- Программа на микроавтобусе от 4 до 10 человек за 300 $
- 2 человека за 200 $
- Из хургады или сафаги в луксор
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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