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Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте

Шарм-эль-Нага: кристально чистая вода и коралловый риф на экскурсии на автобусе
На юге Хургады в самом сердце залива Сома Бей находится уникальное место. Здесь расположен коралловый заповедник — Шарм-эль-Нага. Здесь природа сохранилась в первозданном виде — цивилизация еще не дошла до
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этого места. Предлагаем вам отправиться в этот легендарный заповедник. Здесь чистая прозрачная вода, богатый коралловый риф и множество экзотических рыб. Рыбы не боятся человека — вы сможете проплыть практически вплотную с морскими обитателями!

4.6
43 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐠 Уникальные коралловые рифы
  • 🌊 Чистейшая вода
  • 🍽️ Обед на берегу
  • 🚍 Комфортный трансфер
  • 🐟 Экзотические рыбы рядом
Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте

Что можно увидеть

  • Коралловый риф
  • Экзотические рыбы

Описание экскурсии

Красивые коралловые рифы и кристально чистая вода В любое время года, прекрасное тёплое Красное море, подарит массу положительных эмоций. Абсолютно девственная природа, ведь цивилизация не достигла заповедника, что делает его ещё более привлекательным. К заповеднику вас довезут на автобусе с повышенным комфортом. Для вас приготовят вкусный обед в ресторане на берегу моря. Дикая нетронутая природа морского дна произведет на вас огромное впечатление! Рыбки причудливой расцветки, которых легко рассмотреть поближе, ведь они не бояться и проплывают совсем рядышком. Побывав в заповеднике Шарм-эль-Нага, вы отдохнёте и насладитесь уведенным по максимуму.

Ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер,
  • Обед.
Что не входит в цену
  • Напитки,
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада, ваш отель
Завершение: Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
3
3
2
3
1
P
Волшебная поездка! Привезли на пляж вовремя, времени дали больше, чем достаточно. Сам пляж чистый, немноголюдный, ухоженный. Выдали полотенца, спасательные жилеты, маски (мы брали свои); бесплатно выдали по бутылке воды. Было
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три заплыва с инструктором для снорклинга. Впечатления нереальные - стаи серебристых рыб, живой риф. Увидели морскую черепаху! Красота невероятная. Обед вкусный, разнообразный; газированные напитки на обеде давали бесплатно. Обязательно к посещению!

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П
Волшебная поездка! Привезли на пляж вовремя, времени дали больше, чем достаточно. Сам пляж чистый, немноголюдный, ухоженный. Выдали полотенца, спасательные жилеты, маски (мы брали свои); бесплатно выдали по бутылке воды. Было
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три заплыва с инструктором для снорклинга. Впечатления нереальные - стаи серебристых рыб, живой риф. Увидели морскую черепаху! Красота невероятная. Обед вкусный, разнообразный; газированные напитки на обеде давали бесплатно. Обязательно к посещению!

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Т
Отличная экскурсия!
Забрали из отеля на мини вэне, всего нас было 4 человека.
Красивый ухоженный пляж, людей было немного, много рыб которые не пугаются людей, много красивых коралл 🪸.
Бесплатно выдали маски, трубки,
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ласты, спас жилеты (все по желанию).
У нас было два заплыва с инструктором. снимали на гоу-про, по желанию за денежку можно приобрести видео и фото с заплывов.
Обед и 2 бутылки воды на человека входит в стоимость, нам всего хватило.

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Н
Отличное место для наблюдения за рифовыми рыбками. Риф подходит к самому берегу. Несколько шагов и можно наблюдать за рыбками, морскими ежами, живыми кораллами. Бухта частично защищена от ветра выступающим мысом.
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На экскурсии выдают маски, ласты. Есть дайвинг, в том числе для начинающих с инструктором. Отличное место для наблюдения за рифовыми рыбками и отдыха. На берегу лежаки под большими зонтиками, ресторан, туалет. Классное место.

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С
Забрали из отеля вовремя, гид-инструктор был хорош- все рассказал,показал, научил (если кто не умеет с маской плавать). Снаряжение выдали современное(бесплатно),можно было поменять в случае чего) заплыв в составе группы, гид следит, помогает в случае чего(маска, ласты, устал). Кормят на убой, воду (1 батл на человека) дают бесплатно, на обеде лимонад бесплатно. После обеда второй заплыв и домой. 5/5*
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A
Эта местность являет собой пока ещё не разорённый природный подводный парк. очень рекомендую для тех, кто любит сноркелинг. Так как побережье Египта очень разнообразно по фауне, то в в Эль Наге я бы выделил в первую очередь - огромные отдельно стоящие колонны акропор.
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Входит в следующие категории Хургады

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