Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить этого места. Предлагаем вам отправиться в этот легендарный заповедник. Здесь чистая прозрачная вода, богатый коралловый риф и множество экзотических рыб. Рыбы не боятся человека — вы сможете проплыть практически вплотную с морскими обитателями! На юге Хургады в самом сердце залива Сома Бей находится уникальное место. Здесь расположен коралловый заповедник — Шарм-эль-Нага. Здесь природа сохранилась в первозданном виде — цивилизация еще не дошла до 4.6 43 отзыва 5 причин купить эту экскурсию 🐠 Уникальные коралловые рифы

🌊 Чистейшая вода

🍽️ Обед на берегу

🚍 Комфортный трансфер

🐟 Экзотические рыбы рядом

Egypt Tours Ваш гид в Хургаде Задать вопрос Групповая экскурсия $40 за человека 4.6 43 отзыва 🇷🇺 русский 8 часов 1-20 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Что можно увидеть Коралловый риф

Экзотические рыбы

Описание экскурсии Красивые коралловые рифы и кристально чистая вода В любое время года, прекрасное тёплое Красное море, подарит массу положительных эмоций. Абсолютно девственная природа, ведь цивилизация не достигла заповедника, что делает его ещё более привлекательным. К заповеднику вас довезут на автобусе с повышенным комфортом. Для вас приготовят вкусный обед в ресторане на берегу моря. Дикая нетронутая природа морского дна произведет на вас огромное впечатление! Рыбки причудливой расцветки, которых легко рассмотреть поближе, ведь они не бояться и проплывают совсем рядышком. Побывав в заповеднике Шарм-эль-Нага, вы отдохнёте и насладитесь уведенным по максимуму.

Ежедневно в 08:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Трансфер,

Обед. Что не входит в цену Напитки,

Личные расходы. Где начинаем и завершаем? Начало: Хургада, ваш отель Завершение: Хургада Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 08:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.