Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте

На юге Хургады в самом сердце залива Сома Бей находится уникальное место

4.9
22 отзыва
На юге Хургады в самом сердце залива Сома Бей находится уникальное место.

Здесь расположен коралловый заповедник — Шарм-эль-Нага.

Здесь природа сохранилась в первозданном виде — цивилизация еще не дошла до этого места.

Предлагаем вам отправиться в этот легендарный заповедник.

Здесь чистая прозрачная вода, богатый коралловый риф и множество экзотических рыб.

Рыбы не боятся человека — вы сможете проплыть практически вплотную с морскими обитателями.
Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
Красивые коралловые рифы и кристально чистая вода
В любое время года, прекрасное тёплое Красное море, подарит массу положительных эмоций. Абсолютно девственная природа, ведь цивилизация не достигла заповедника, что делает его ещё более привлекательным. К заповеднику вас довезут на автобусе с повышенным комфортом.
Для вас приготовят вкусный обед в ресторане на берегу моря. Дикая нетронутая природа морского дна произведет на вас огромное впечатление! Рыбки причудливой расцветки, которых легко рассмотреть поближе, ведь они не бояться и проплывают совсем рядышком. Побывав в заповеднике Шарм-эль-Нага, вы отдохнёте и насладитесь уведенным по максимуму.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослый (12+)
$37
Детский (5-12)
$15
Детский (до 5 лет)
$3

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер
  • обед.
Что не входит
  • напитки
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: Хургада, ваш отель
Завершение: Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно в 08:00

Egypt T.
Egypt T.
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