Бухта дельфинов в Хургаде - незабываемый день в Красном море (всё включено)
Открыть подводный мир Красного моря во время прогулки на яхте
Подарите себе незабываемый день в Красном море у берегов Хургады! Это уникальная возможность увидеть дельфинов в их естественной среде и, при удаче, поплавать рядом с ними.
Вас ждёт гармония природы, кристально чистая вода, яркие коралловые рифы и атмосфера лёгкого морского приключения на борту уютной яхты.
Описание экскурсии
8:00–9:00 — трансфер из отелей Хургада в порт. Посадка на яхту и выход в море
9:00–10:30 — переход к району Dolphin House. По пути вы сможете насладиться видами Красного моря и отдохнуть на борту
10:30–12:00 — поиск дельфинов в их естественной среде
12:00–13:30 — остановки для снорклинга у коралловых рифов. Вы увидите яркий подводный мир, тропических рыб и живые кораллы. Всё оборудование и сопровождение инструктора включены
13:30–14:00 — обед на борту яхты с безалкогольными напитками
14:00–15:00 — дополнительная остановка для снорклинга или отдыха на яхте (в зависимости от программы и погодных условий)
15:00–16:00 — возвращение в порт и трансфер обратно в отели
По пути расскажем, почему именно район Dolphin House стал излюбленным местом обитания дельфинов. Вы узнаете об экосистеме коралловых рифов, разнообразии морских обитателей и важности сохранения этой уникальной природы. Мы также поговорим о правилах безопасного и уважительного взаимодействия с дельфинами в их естественной среде и особенностях снорклинга.
Организационные детали
Дельфины — дикие животные, встреча не гарантирована, но происходит очень часто
Стоимость включает: — Трансфер из/в отель на микроавтобусе с кондиционером — Прогулка на яхте (6–7 часов) — 2–3 остановки для снорклинга — Снаряжение для снорклинга (маска, ласты, жилет) — Услуги инструктора — Обед на борту — Безалкогольные напитки в течение дня
Оплачивается дополнительно: — Экологический сбор (национальный парк) — 5$ с человека — Трансфер из: Макади, Сахль Хашиш — +5$ с человека, Сафага, Эль-Гуна — +10$ с человека
С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Детский (5-10 лет)
$10
Взрослый (11+)
$18
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 30 туристов
Я живу на Красном море уже более 10 лет и искренне люблю это место. Хорошо изучил не только популярные туристические локации, но и особенные уголки, которые знают только местные жители.
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работаю в туризме и сотрудничаю со многими надёжными партнёрами по всему региону. Благодаря этому я могу организовать разные форматы отдыха: морские прогулки и яхты, сафари в пустыне, исторические экскурсии, VIP-программы и туры для семей с детьми.
Для меня важно, чтобы гости чувствовали себя спокойно и комфортно, как будто они путешествуют с хорошим другом, который всегда рядом, чтобы помочь.
Я свободно говорю на арабском, английском и русском языках, поэтому нам будет легко общаться и понимать друг друга.
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