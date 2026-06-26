Мои заказы

Бухта дельфинов в Хургаде - незабываемый день в Красном море (всё включено)

Открыть подводный мир Красного моря во время прогулки на яхте
Подарите себе незабываемый день в Красном море у берегов Хургады! Это уникальная возможность увидеть дельфинов в их естественной среде и, при удаче, поплавать рядом с ними.

Вас ждёт гармония природы, кристально чистая вода, яркие коралловые рифы и атмосфера лёгкого морского приключения на борту уютной яхты.
Бухта дельфинов в Хургаде - незабываемый день в Красном море (всё включено)
Бухта дельфинов в Хургаде - незабываемый день в Красном море (всё включено)
Бухта дельфинов в Хургаде - незабываемый день в Красном море (всё включено)

Описание экскурсии

8:00–9:00 — трансфер из отелей Хургада в порт. Посадка на яхту и выход в море

9:00–10:30 — переход к району Dolphin House. По пути вы сможете насладиться видами Красного моря и отдохнуть на борту

10:30–12:00 — поиск дельфинов в их естественной среде

12:00–13:30 — остановки для снорклинга у коралловых рифов. Вы увидите яркий подводный мир, тропических рыб и живые кораллы. Всё оборудование и сопровождение инструктора включены

13:30–14:00 — обед на борту яхты с безалкогольными напитками

14:00–15:00 — дополнительная остановка для снорклинга или отдыха на яхте (в зависимости от программы и погодных условий)

15:00–16:00 — возвращение в порт и трансфер обратно в отели

По пути расскажем, почему именно район Dolphin House стал излюбленным местом обитания дельфинов. Вы узнаете об экосистеме коралловых рифов, разнообразии морских обитателей и важности сохранения этой уникальной природы. Мы также поговорим о правилах безопасного и уважительного взаимодействия с дельфинами в их естественной среде и особенностях снорклинга.

Организационные детали

  • Дельфины — дикие животные, встреча не гарантирована, но происходит очень часто
  • Стоимость включает:
    — Трансфер из/в отель на микроавтобусе с кондиционером
    — Прогулка на яхте (6–7 часов)
    — 2–3 остановки для снорклинга
    — Снаряжение для снорклинга (маска, ласты, жилет)
    — Услуги инструктора
    — Обед на борту
    — Безалкогольные напитки в течение дня
  • Оплачивается дополнительно:
    — Экологический сбор (национальный парк) — 5$ с человека
    — Трансфер из: Макади, Сахль Хашиш — +5$ с человека, Сафага, Эль-Гуна — +10$ с человека
  • С вами будет инструктор из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Детский (5-10 лет)$10
Взрослый (11+)$18
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 30 туристов
Я живу на Красном море уже более 10 лет и искренне люблю это место. Хорошо изучил не только популярные туристические локации, но и особенные уголки, которые знают только местные жители. Я
читать дальшеуменьшить

работаю в туризме и сотрудничаю со многими надёжными партнёрами по всему региону. Благодаря этому я могу организовать разные форматы отдыха: морские прогулки и яхты, сафари в пустыне, исторические экскурсии, VIP-программы и туры для семей с детьми. Для меня важно, чтобы гости чувствовали себя спокойно и комфортно, как будто они путешествуют с хорошим другом, который всегда рядом, чтобы помочь. Я свободно говорю на арабском, английском и русском языках, поэтому нам будет легко общаться и понимать друг друга.

Входит в следующие категории Хургады

Похожие экскурсии на «Бухта дельфинов в Хургаде - незабываемый день в Красном море (всё включено)»

По Красному морю - на дайверской яхте
На яхте
7 часов
39 отзывов
Индивидуальная
По Красному морю - на дайверской яхте
Всё включено: трансфер из Хургады, два погружения у коралловых рифов и обед на борту
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$95 за человека
Дайвинг в Хургаде
На яхте
8 часов
20 отзывов
Групповая
Дайвинг в Хургаде
Поплавать в окрестностях острова Гифтун и полюбоваться подводным миром Красного моря
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 июн в 08:00
$30 за человека
Хургада: прогулка на роскошной яхте
На яхте
Круизы
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$2000 за всё до 15 чел.
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
На яхте
Круизы
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$125 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хургаде
-18%
до 30 июня
$18 за человека