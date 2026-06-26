Подарите себе незабываемый день в Красном море у берегов Хургады! Это уникальная возможность увидеть дельфинов в их естественной среде и, при удаче, поплавать рядом с ними. Вас ждёт гармония природы, кристально чистая вода, яркие коралловые рифы и атмосфера лёгкого морского приключения на борту уютной яхты.

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Описание экскурсии

8:00–9:00 — трансфер из отелей Хургада в порт. Посадка на яхту и выход в море

9:00–10:30 — переход к району Dolphin House. По пути вы сможете насладиться видами Красного моря и отдохнуть на борту

10:30–12:00 — поиск дельфинов в их естественной среде

12:00–13:30 — остановки для снорклинга у коралловых рифов. Вы увидите яркий подводный мир, тропических рыб и живые кораллы. Всё оборудование и сопровождение инструктора включены

13:30–14:00 — обед на борту яхты с безалкогольными напитками

14:00–15:00 — дополнительная остановка для снорклинга или отдыха на яхте (в зависимости от программы и погодных условий)

15:00–16:00 — возвращение в порт и трансфер обратно в отели

По пути расскажем, почему именно район Dolphin House стал излюбленным местом обитания дельфинов. Вы узнаете об экосистеме коралловых рифов, разнообразии морских обитателей и важности сохранения этой уникальной природы. Мы также поговорим о правилах безопасного и уважительного взаимодействия с дельфинами в их естественной среде и особенностях снорклинга.

Организационные детали