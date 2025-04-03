Водная прогулка
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
Завтра в 07:30
30 мая в 07:30
$16 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
Начало: Хургада, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
$40 за человека
Водная прогулка
Путешествие на остров Утопия
Начало: Забираем из отеля
Расписание: Понедельник, четверг, суббота с 7:30
Завтра в 07:30
31 мая в 07:30
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим3 апреля 2025Всем здравствуйте! Ребята молодцы, катали до талого, пока не нашли дельфинов, правда только мамку с детенышем и она не дала к себе подпустить, но сам факт что дельфины были, на лицо. Остальное всё стандартно для Египта.
- ТТатьяна11 мая 2024Отличная экскурсия! Забрали из отеля на мини вэне, всего нас было 4 человека. Красивый ухоженный пляж, людей было немного, много рыб которые
- ППолина15 октября 2023Волшебная поездка! Привезли на пляж вовремя, времени дали больше, чем достаточно. Сам пляж чистый, немноголюдный, ухоженный. Выдали полотенца, спасательные жилеты,
- ССофия30 мая 2023Забрали из отеля вовремя, гид-инструктор был хорош- все рассказал,показал, научил (если кто не умеет с маской плавать). Снаряжение выдали современное(бесплатно),можно
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Заповедник Абу-Дабаб»
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