Заповедник Абу-Дабаб – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедник Абу-Дабаб» в Хургаде, цены от $16. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
На яхте
6 часов
48 отзывов
Водная прогулка
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
Завтра в 07:30
30 мая в 07:30
$16 за человека
Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
На автобусе
8 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
Начало: Хургада, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
$40 за человека
Путешествие на остров Утопия
9 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Путешествие на остров Утопия
Начало: Забираем из отеля
Расписание: Понедельник, четверг, суббота с 7:30
Завтра в 07:30
31 мая в 07:30
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    3 апреля 2025
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Всем здравствуйте! Ребята молодцы, катали до талого, пока не нашли дельфинов, правда только мамку с детенышем и она не дала к себе подпустить, но сам факт что дельфины были, на лицо. Остальное всё стандартно для Египта.
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
    Отличная экскурсия! Забрали из отеля на мини вэне, всего нас было 4 человека. Красивый ухоженный пляж, людей было немного, много рыб которые
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    не пугаются людей, много красивых коралл 🪸. Бесплатно выдали маски, трубки, ласты, спас жилеты (все по желанию). У нас было два заплыва с инструктором. снимали на гоу-про, по желанию за денежку можно приобрести видео и фото с заплывов. Обед и 2 бутылки воды на человека входит в стоимость, нам всего хватило.

  • П
    Полина
    15 октября 2023
    Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
    Волшебная поездка! Привезли на пляж вовремя, времени дали больше, чем достаточно. Сам пляж чистый, немноголюдный, ухоженный. Выдали полотенца, спасательные жилеты,
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    маски (мы брали свои); бесплатно выдали по бутылке воды. Было три заплыва с инструктором для снорклинга. Впечатления нереальные - стаи серебристых рыб, живой риф. Увидели морскую черепаху! Красота невероятная. Обед вкусный, разнообразный; газированные напитки на обеде давали бесплатно. Обязательно к посещению!

  • С
    София
    30 мая 2023
    Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
    Забрали из отеля вовремя, гид-инструктор был хорош- все рассказал,показал, научил (если кто не умеет с маской плавать). Снаряжение выдали современное(бесплатно),можно
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    было поменять в случае чего) заплыв в составе группы, гид следит, помогает в случае чего(маска, ласты, устал). Кормят на убой, воду (1 батл на человека) дают бесплатно, на обеде лимонад бесплатно. После обеда второй заплыв и домой. 5/5*

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Заповедник Абу-Дабаб»

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  7. Остров Махмея
  8. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в мае 2025
Сейчас в Хургаде в категории "Заповедник Абу-Дабаб" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 50. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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