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не пугаются людей, много красивых коралл 🪸. Бесплатно выдали маски, трубки, ласты, спас жилеты (все по желанию). У нас было два заплыва с инструктором. снимали на гоу-про, по желанию за денежку можно приобрести видео и фото с заплывов. Обед и 2 бутылки воды на человека входит в стоимость, нам всего хватило.