1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински в Хургаде: магия пустыни и звезд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€90 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Эксклюзивная экскурсия из Хургады в Каир: пирамиды, музей, Нил
Откройте для себя величие Каира: от древних пирамид до круиза по Нилу в комфортной индивидуальной поездке
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
320€224 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
352€247 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта Хургады: удобство и комфорт
Планируйте ваше путешествие заранее с индивидуальным трансфером: встреча, помощь с багажом, комфортный доезд
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:30
30€18 за всё до 10 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады) - индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Начало: В вашем отеле в Хургаде
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
344€224 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Хургаде: начните отдых с комфорта
Индивидуальный трансфер из аэропорта Хургады - комфорт с первых минут. Встреча с табличкой, помощь с багажом, безопасная поездка
Начало: В аэропорту
Сегодня в 19:30
Завтра в 01:30
€20 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
270€216 за всё до 8 чел.
Групповая
13 часов
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Однодневная поездка из Хургады в Каир: Египетский музей, плато Гизы, пирамиды и Большой сфинкс. Комфортабельный автобус, русскоговорящий гид, обед включен
Начало: У вашего отеля из центральной части города
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
€53 за человека
Мини-группа
13 часов
Удивительный Каир: экскурсия из Хургады в мини-группе
Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Завтра в 01:30
11 июня в 01:30
€75 за человека
Индивидуальная
13 часов
Каир и Александрия за 2 дня: культурное погружение из Хургады
Исследуйте сокровища Каира и Александрии в увлекательной 2-дневной экскурсии с комфортным переездом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
€475 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на 2 дня из Хургады: Белая и Черная пустыня
Уникальная двухдневная экскурсия в Белую и Черную пустыни из Хургады. Вас ждут захватывающие пейзажи, ночевка под звездами и посещение оазиса Бахария
Начало: у вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от €500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
€250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Навстречу пирамидам, сфинксу и сокровищам Тутанхамона
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
€250 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Трансфер по Хургаде и не только
Из аэропорта в отель или наоборот - с комфортом
Начало: В нужном вам месте
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
40€30 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в монастыри Святого Павла и Святого Антония
Посетить древние христианские обители и увидеть пещеру, где святой Антоний прожил 40 лет
Начало: в вашем отеле
11 июня в 02:30
14 июня в 02:30
€199 за всё до 6 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
Разгадать тайны пирамид, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
Начало: По месту вашего проживания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 01:00 и 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 01:00
€90 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер Хургада-Луксор: комфорт и удобство
Откройте для себя удобство индивидуального трансфера Хургада-Луксор, путешествуйте с комфортом и наслаждайтесь красотами Египта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€135 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории
Начало: В вашем отеле
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
400€340 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - к 9 пирамидам
Разбавить пляжный отдых познавательным путешествием в Гизу, Саккару и Дахшур
Сегодня в 11:00
Завтра в 02:00
270€216 за всё до 3 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Побывать в царском некрополе, погулять по подземным галереям и окунуться в историю Египта
Начало: В любом удобном для вас месте в Хургаде
Сегодня в 21:30
Завтра в 01:30
333€200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеоргий4 июня 2024Спасибо за трансфер. Все прошло отлично, Абдалла нас встретил (мы немного задержались - контроль и покупка симок), помог загрузить багаж. Доставил с комфортом. Спасибо большое 👍
- ЮЮлия3 июня 2024Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного гида, Шаркави, и организатора
- ООльга29 мая 2024Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы и прилетели на отдых
- ИИлья20 мая 2024Большое спасибо за отличную экскурсию! Нас встретили в Хургаде в 01:20 на комфортной Тойоте Хайс. К 8 утра мы были в
- ИИлья20 мая 2024Все отлично! Предоставили свежий тойота Хайс Водитель встретил в аэропорту и с комфортом отвез в отель
- KKonstantin19 мая 2024Рейс задержали на 2 часа. Водитель дождался, встретил как договаривались и помог с загрузкой и разгрузкой багажа. Все отлично!
- ААлександр18 мая 2024Это лучшее, что можно было получить от однодневной экскурсии в Каир! Комфортабельное авто, забрали из отеля точно в указанное время.
- ССергей7 мая 2024Спасибо Мохаммеду, нашему гиду Омару Сейфу и водителю Магди за экскурсию, поездка нам понравилась! Мы выехали из отеля в 01:30,
- ННикита6 мая 2024Все прошло хорошо. Как договаривались. Встретили в аэропорту с табличкой. Спасибо
- EEkaterina5 мая 2024Когда покупали экскурсию, все же были сомнения. Во первых большой плюс маленькая группа, ездили на экскурсию от библио глобус в
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Ночные»
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