Ночные прогулки и экскурсии Хургады

Найдено 20 экскурсий в категории «Ночные» в Хургаде, цены от €18, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински в Хургаде: магия пустыни и звезд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
90 за человека
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
64 отзыва
Эксклюзивная экскурсия из Хургады в Каир: пирамиды, музей, Нил
Откройте для себя величие Каира: от древних пирамид до круиза по Нилу в комфортной индивидуальной поездке
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
320224 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
94 отзыва
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
352247 за всё до 8 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Персональный трансфер из аэропорта Хургады: удобство и комфорт
Планируйте ваше путешествие заранее с индивидуальным трансфером: встреча, помощь с багажом, комфортный доезд
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:30
3018 за всё до 10 чел.
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады) - индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Начало: В вашем отеле в Хургаде
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
344224 за всё до 8 чел.
Трансфер из аэропорта в Хургаду
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Индивидуальный трансфер в Хургаде: начните отдых с комфорта
Индивидуальный трансфер из аэропорта Хургады - комфорт с первых минут. Встреча с табличкой, помощь с багажом, безопасная поездка
Начало: В аэропорту
Сегодня в 19:30
Завтра в 01:30
20 за всё до 8 чел.
Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
270216 за всё до 8 чел.
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
12 отзывов
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Однодневная поездка из Хургады в Каир: Египетский музей, плато Гизы, пирамиды и Большой сфинкс. Комфортабельный автобус, русскоговорящий гид, обед включен
Начало: У вашего отеля из центральной части города
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
53 за человека
Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Удивительный Каир: экскурсия из Хургады в мини-группе
Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Завтра в 01:30
11 июня в 01:30
75 за человека
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Каир и Александрия за 2 дня: культурное погружение из Хургады
Исследуйте сокровища Каира и Александрии в увлекательной 2-дневной экскурсии с комфортным переездом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
475 за всё до 8 чел.
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Хургады
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие на 2 дня из Хургады: Белая и Черная пустыня
Уникальная двухдневная экскурсия в Белую и Черную пустыни из Хургады. Вас ждут захватывающие пейзажи, ночевка под звездами и посещение оазиса Бахария
Начало: у вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от 500 за всё до 3 чел.
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
250 за всё до 2 чел.
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Навстречу пирамидам, сфинксу и сокровищам Тутанхамона
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
250 за всё до 8 чел.
Трансфер по Хургаде и не только
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Трансфер по Хургаде и не только
Из аэропорта в отель или наоборот - с комфортом
Начало: В нужном вам месте
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
4030 за всё до 10 чел.
Из Хургады - в монастыри Святого Павла и Святого Антония
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в монастыри Святого Павла и Святого Антония
Посетить древние христианские обители и увидеть пещеру, где святой Антоний прожил 40 лет
Начало: в вашем отеле
11 июня в 02:30
14 июня в 02:30
199 за всё до 6 чел.
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
Разгадать тайны пирамид, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
Начало: По месту вашего проживания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 01:00 и 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 01:00
90 за человека
Трансфер из Хургады в Луксор и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер Хургада-Луксор: комфорт и удобство
Откройте для себя удобство индивидуального трансфера Хургада-Луксор, путешествуйте с комфортом и наслаждайтесь красотами Египта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
135 за всё до 10 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории
Начало: В вашем отеле
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
400340 за всё до 6 чел.
Из Хургады - к 9 пирамидам
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - к 9 пирамидам
Разбавить пляжный отдых познавательным путешествием в Гизу, Саккару и Дахшур
Сегодня в 11:00
Завтра в 02:00
270216 за всё до 3 чел.
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Побывать в царском некрополе, погулять по подземным галереям и окунуться в историю Египта
Начало: В любом удобном для вас месте в Хургаде
Сегодня в 21:30
Завтра в 01:30
333200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Георгий
    4 июня 2024
    Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
    Спасибо за трансфер. Все прошло отлично, Абдалла нас встретил (мы немного задержались - контроль и покупка симок), помог загрузить багаж. Доставил с комфортом. Спасибо большое 👍
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного гида, Шаркави, и организатора
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    экскурсии. Идеально всё - инструктаж до экскурсии, транспорт, организация, рассказ и ответы на вопросы. Были учтены все наши пожелания по маршруту, внесены разумные корректировки. В итоге, достаточно сложная и продолжительная экскурсия прошла в разы лучше, чем мы могли себе представить, даже для ребенка 10 лет. С лёгким сердцем рекомендую!

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы и прилетели на отдых
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    в Египет! Ведь мечты должны сбываться! Забронировали экскурсию за месяц, на протяжение всего времени Мухамед был со мной на связи и периодически запрашивал необходимую информацию и постоянно делал напоминания, что взять с собой! Вечером прислал контакт Экскурсовода! Замечу что трансфер был минута в минуту! Такая пунктуальность и четкость сразу расположила:) Наш экскурсовод Адель идеально подобрал маршрут и дочь была увлечена рассказом! А увлечь без 2 дней шестилетку это очень непросто! Отдельная благодарность за все подсказки и исполнение пожеланий! Нам очень понравилось!

    Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы
  • И
    Илья
    20 мая 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Большое спасибо за отличную экскурсию! Нас встретили в Хургаде в 01:20 на комфортной Тойоте Хайс. К 8 утра мы были в
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    Каире. С нами был гид Шаркави - очень добрый и внимательный человек. Мы посетили Мечеть, Музей, прогулялись по Нилу на катере и, конечно же, Пирамиды. Шаркави очень хорошо провёл экскурсию - везде мог договориться, чтобы мы избегали очередей. Всю информацию рассказал подробно и интересно, ответил на все вопросы. Экскурсия отличная, всем рекомендую!!!

    Большое спасибо за отличную экскурсию!Большое спасибо за отличную экскурсию!
  • И
    Илья
    20 мая 2024
    Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
    Все отлично! Предоставили свежий тойота Хайс Водитель встретил в аэропорту и с комфортом отвез в отель
  • K
    Konstantin
    19 мая 2024
    Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
    Рейс задержали на 2 часа. Водитель дождался, встретил как договаривались и помог с загрузкой и разгрузкой багажа. Все отлично!
  • А
    Александр
    18 мая 2024
    Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
    Это лучшее, что можно было получить от однодневной экскурсии в Каир! Комфортабельное авто, забрали из отеля точно в указанное время.
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    Безопасное и приятное вождение. Встреча с Мухаммедом в Каире. Знания родного города и истории Египта погружают в атмосферу жизни этого многогранного города… обязательно узнайте про жизнь простых людей! Многоликий город и узкие улочки совершенно безопасны с Мухаммедом. Честный, веселый, отзывчивый, безмерно открытый Человек с большой буквы. Мы доверились полностью и не разочаровались. Бронь делали из России и все время были на связи. Искренне рекомендую! P.S. Формат экскурсии обсуждаем и подстраиваем под клиента;)

  • С
    Сергей
    7 мая 2024
    Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
    Спасибо Мохаммеду, нашему гиду Омару Сейфу и водителю Магди за экскурсию, поездка нам понравилась! Мы выехали из отеля в 01:30,
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    по пути машина заехала за Омаром и мы отправились к пункту отправления автобусов в Каир. Как нам объяснили, оттуда отправляются автобусы группами в Каир по правилам безопасности. Мы были в составе первой группы, так как наш микро-автобус приехал одним из первых к месту сбора. Мы были у Каира около 8 утра, остановились у заправки в черте города. Там у нас была возможность сходить в туалет, купить кофе, сэндвичи. После мы отправились на прогулку по Нилу на моторной лодке, она заняла порядка 20-30 минут. Далее у нас был национальный музей. Омар провел нас по нескольким экспонатам, рассказал разные интересные факты о них, а после дал время на собственное изучение музея. Затем мы отправились к Пирамидам и Сфинксу, посмотрели их с разных ракурсов, пофотографировались, немного прогулялись вокруг достопримечательностей. Недалеко от Пирамид располагалось кафе где у нас был обед. На втором этаже можно было увидеть Пирамиды через окна, но без изысков. Классический шведский стол из 3 гарниров, 3 видов мяса, салатов и два вида десерта (шоколадное печенье и канафе), напитки за отдельную плату. Омар старался учитывать наши пожелания и давать нам время если мы хотели где-то подзадержаться или остановится, но так или иначе, темп экскурсии нельзя назвать размеренным, мы двигались довольно быстро. В нашей программе не было Старого Каира с площадью храмов трех религий. В сообщении Мохаммеду я указал пожелания к нашей программе, но Омар сказал что он их не получил. Примерно в 14:00 мы отправились обратно в Хургаду и прибыли в отель к 19:00

  • Н
    Никита
    6 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Хургаду
    Все прошло хорошо. Как договаривались. Встретили в аэропорту с табличкой. Спасибо
  • E
    Ekaterina
    5 мая 2024
    Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
    Когда покупали экскурсию, все же были сомнения. Во первых большой плюс маленькая группа, ездили на экскурсию от библио глобус в
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    большой группе и только 12 часов потратили на дорогу и заезд за другими туристами в отель, хотя сама дорога занимала 4 часа! Цена у туроператора выше, качество ниже. Здесь же за 5 часов доехали на комфортном автобусе до Каира. Экскурсия понравилась, гид хорошо говорит по русски, рассказывает тоже интересно, у нас был Рожди. Нам предложили за 10 долларов поплавать по Нилу, не понравилось, смысла в этом нет большого, но один раз можно. В общем, теперь экскурсия будем покупать только здесь, они дешевле в цене и комфортнее.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Ночные»

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  2. Самое главное
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  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Ночные" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 18 до 500 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 257 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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