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Экскурсии в помещении Хургады

Найдено 4 экскурсии в категории «В помещении» в Хургаде, цены от $24, скидки до 17%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом
3 часа
2 отзыва
Групповая
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом
Вас ждет захватывающее путешествие по миру морских глубин в Гранд Аквариуме Хургады, где море оживает за стеклом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 09:00
10 июл в 08:00
$45 за человека
Хаммам в Хургаде: отдых для души и тела
Пешая
3 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Хаммам в Хургаде: отдых для души и тела
Посетить уютный спа-комплекс с пенным массажем, сауной и парной
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
€26 за человека
Турецкий хаммам с сауной и массажем (трансфер включен)
2.5 часа
-
17%
Групповая
до 18 чел.
Турецкий хаммам с сауной и массажем (трансфер включен)
Расслабиться по всем правилам восточных банных традиций
Начало: в отеле
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$24$29 за человека
Спа-программа «Клеопатра» в Хургаде - отдых и полное расслабление
3 часа
Групповая
до 25 чел.
Спа-программа «Клеопатра» в Хургаде - отдых и полное расслабление
Очищение, массаж и древние ритуалы красоты для идеального отдыха на Красном море
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

М
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом
Всё прошло неплохо)
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Всего 9 отзывов в Хургаде в категории "В помещении"

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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «В помещении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом;
  2. Хаммам в Хургаде: отдых для души и тела;
  3. Турецкий хаммам с сауной и массажем (трансфер включен);
  4. Спа-программа «Клеопатра» в Хургаде - отдых и полное расслабление.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Луксор;
  2. Долина Царей;
  3. Пирамиды Гизы;
  4. Эль-Гуна;
  5. Город мертвых;
  6. Набережная;
  7. Гиза;
  8. Рыбный Рынок;
  9. Аквариум;
  10. Остров Гифтун.
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "В помещении" можно забронировать 4 экскурсии от 24 до 45 со скидкой до 17%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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