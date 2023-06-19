Групповая
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом
Вас ждет захватывающее путешествие по миру морских глубин в Гранд Аквариуме Хургады, где море оживает за стеклом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 09:00
10 июл в 08:00
$45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Хаммам в Хургаде: отдых для души и тела
Посетить уютный спа-комплекс с пенным массажем, сауной и парной
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
€26 за человека
-
17%
Групповая
до 18 чел.
Турецкий хаммам с сауной и массажем (трансфер включен)
Расслабиться по всем правилам восточных банных традиций
Начало: в отеле
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$24
$29 за человека
Групповая
до 25 чел.
Спа-программа «Клеопатра» в Хургаде - отдых и полное расслабление
Очищение, массаж и древние ритуалы красоты для идеального отдыха на Красном море
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$25 за человека
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Всего 9 отзывов в Хургаде в категории "В помещении"
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