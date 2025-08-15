читать дальше

было продумано до мелочей: четкое расписание, комфортабельный транспорт, все четко вовремя.

Охрана внушала спокойствие и уверенность. Очень порадовал этот момент! Сопровождавший нас сотрудник охраны был внимателен, дисциплинирован и создавало ощущение полной безопасности на протяжении всей поездки. Это важно, особенно в длительной экскурсии. Особенно поразили Колоссы Мемнона, храм Хатшепсут, прогулка по реке Нил на легкомоторной лодке на фруктовый остров, после этой экскурсии нас угостили фруктами, бананы, манго, арбуз, просто незабываемо!!!

Дорога дальняя, но автобус был комфортный, с кондиционером, что очень выручило.

Экскурсия полностью оправдала ожидания и даже превзошла их. Однозначно рекомендую эту поездку всем от Спутника, кто хочет прикоснуться к древности с комфортом и отличным сервисом.