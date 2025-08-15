Мои заказы

Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)

Из Хургады - в древний Луксор
Историки утверждают, что ни в какой другой архитектуре мира не было создано ничего более впечатляющего, чем сооружения в Луксоре — Карнакский комплекс, храм царицы Хатшепсут и знаменитые колоссы.

Предлагаем вам самим убедиться в этом — попасть в атмосферу древности и узнать легенды и факты об уникальной цивилизации и её правителях.
5
4 отзыва
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)

Описание экскурсии

Что вас ожидает Карнакский храм Вы начнёте знакомство с древней цивилизацией в Городе живых. Увидите Карнакский храм, заложенный ещё в 20 веке до нашей эры. Он был центром религиозной и политической власти фараонов. Храм царицы Хатшепсут На лодке мы отправимся на другой берег Нила. Вы осмотрите три вырубленные в скале террасы — со святилищами, колоннами и двором. Гид расскажет про особенности этого храма и историю первой женщины-фараона. Долина Царей Вы увидите гробницы фараонов, включая легендарных Тутанхамона и Рамсеса II. Поймёте, как древние египтяне представляли себе загробный мир. Гид объяснит принципы создания усыпальниц. Колоссы Мемнона Вы осмотрите знаменитые колоссы — две статуи высотой 18 метров и весом 700 тонн. Выясните, откуда произошло их название, и услышите легенды, которые прославили статуи ещё в древние времена. В поездке вы узнаете: О современной жизни в Египте Традициях, связанных с рождением детей, браком и разводом Официальных и религиозных праздниках Древней и действующей календарных системах Образовании, доходах, социальных вопросах и гендерных аспектах. Важная информация: Возьмите с собой:
  • Пожалуйста, накануне экскурсии попросите на ресепшене вашего отеля чтобы вам выдали сухой паек.
  • Возьмите с собой головные уборы и солнцезащитные очки.
  • Сообщите организатору номер комнаты и обязательно пришлите фотографию паспорта для получения разрешения от туристической полиции. Застрахованы ли мы во время экскурсии? Некоторые гиды в отелях неправильно утверждают, что страховка не действует у сторонних организаторов экскурсий, что не соответствует действительности. Ваша туристическая страховка действует на всей территории Египта, как и у тур-компании, а организатор несет полную страховую ответственность перед пассажирами на транспорте. В Египте строгие туристические правила, и разрешения требуются перед каждой поездкой.

Воскресенье, вторник и четверг В 01:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Луксор
  • Восточная часть города
  • Карнакский храм
  • Западная часть города
  • Храм царицы Хатшепсут
  • Нил
  • Долина Царей
  • Колоссы Мемнона
Что включено
  • Страхование жизни
  • Комфортабельный транспорт
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
  • Обед в ресторане в луксоре
  • Услуги русскоговорящего гида-египтолога
Что не входит в цену
  • Доплата за трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш, Абу сома и сафана
  • Прогулка по Нилу на Банановый остров (по желанию) - $10 с человека
  • Билет в гробницу Тутанхамона - дополнительно
  • Напитки в ресторане во время обеда
Место начала и завершения?
У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, вторник и четверг В 01:30
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Пожалуйста, накануне экскурсии попросите на ресепшене вашего отеля чтобы вам выдали сухой паек
  • Возьмите с собой головные уборы и солнцезащитные очки
  • Сообщите организатору номер комнаты и обязательно пришлите фотографию паспорта для получения разрешения от туристической полиции
  • Застрахованы ли мы во время экскурсии?
  • Некоторые гиды в отелях неправильно утверждают, что страховка не действует у сторонних организаторов экскурсий, что не соответствует действительности
  • Ваша туристическая страховка действует на всей территории Египта, как и у тур-компании, а организатор несет полную страховую ответственность перед пассажирами на транспорте. В Египте строгие туристические правила, и разрешения требуются перед каждой поездкой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
С
Софья
15 авг 2025
Ю
Юлия
24 июл 2025
Хочу выразить огромную благодарность за незабываемую экскурсию из Хургады — в древний Луксор» от Спутник, мы поехали 8 июля 2025года.
Организация была на высоте: Безупречная! От трансфера до обратной дороги все
читать дальше

было продумано до мелочей: четкое расписание, комфортабельный транспорт, все четко вовремя.
Охрана внушала спокойствие и уверенность. Очень порадовал этот момент! Сопровождавший нас сотрудник охраны был внимателен, дисциплинирован и создавало ощущение полной безопасности на протяжении всей поездки. Это важно, особенно в длительной экскурсии. Особенно поразили Колоссы Мемнона, храм Хатшепсут, прогулка по реке Нил на легкомоторной лодке на фруктовый остров, после этой экскурсии нас угостили фруктами, бананы, манго, арбуз, просто незабываемо!!!
Дорога дальняя, но автобус был комфортный, с кондиционером, что очень выручило.
Экскурсия полностью оправдала ожидания и даже превзошла их. Однозначно рекомендую эту поездку всем от Спутника, кто хочет прикоснуться к древности с комфортом и отличным сервисом.

В
Виталий
15 июл 2025
Отличная экскурсия. Гид просто супер. Ответил на все вопросы и рассказал все чем интересовались. Уделил максимум внимания.
A
Anastasia
13 апр 2025
Всё понравилось, организаторы и гид - профессионалы своего дела! Всё было организовано на высшем уровне! Комфортабельный минивэн, гид - супер, организатор всегда на связи👍

Входит в следующие категории Хургады

Похожие экскурсии из Хургады

Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
13 часов
-
5%
26 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Увидеть памятники времён фараонов: старинные храмы и поющие колоссы Мемнона
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 04:00
16 ноя в 04:00
18 ноя в 04:00
$100$105 за человека
Познакомиться с Луксором - из Хургады
На машине
10 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Познакомиться с Луксором - из Хургады
Побывать в самом сердце цивилизации фараонов, увидеть древние храмы и узнать, как их строили
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 03:00
Завтра в 03:00
16 ноя в 03:00
$150 за человека
Увидеть Луксор - понять Египет! (Из Хургады)
На машине
13 часов
-
40%
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Увидеть Луксор - понять Египет! (Из Хургады)
Путешествие в Луксор из Хургады подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя тайны Древнего Египта в комфортной обстановке
Завтра в 05:00
15 ноя в 05:00
$360$600 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хургаде