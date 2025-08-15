Историки утверждают, что ни в какой другой архитектуре мира не было создано ничего более впечатляющего, чем сооружения в Луксоре — Карнакский комплекс, храм царицы Хатшепсут и знаменитые колоссы.
Предлагаем вам самим убедиться в этом — попасть в атмосферу древности и узнать легенды и факты об уникальной цивилизации и её правителях.
Описание экскурсииЧто вас ожидает Карнакский храм Вы начнёте знакомство с древней цивилизацией в Городе живых. Увидите Карнакский храм, заложенный ещё в 20 веке до нашей эры. Он был центром религиозной и политической власти фараонов. Храм царицы Хатшепсут На лодке мы отправимся на другой берег Нила. Вы осмотрите три вырубленные в скале террасы — со святилищами, колоннами и двором. Гид расскажет про особенности этого храма и историю первой женщины-фараона. Долина Царей Вы увидите гробницы фараонов, включая легендарных Тутанхамона и Рамсеса II. Поймёте, как древние египтяне представляли себе загробный мир. Гид объяснит принципы создания усыпальниц. Колоссы Мемнона Вы осмотрите знаменитые колоссы — две статуи высотой 18 метров и весом 700 тонн. Выясните, откуда произошло их название, и услышите легенды, которые прославили статуи ещё в древние времена. В поездке вы узнаете: О современной жизни в Египте Традициях, связанных с рождением детей, браком и разводом Официальных и религиозных праздниках Древней и действующей календарных системах Образовании, доходах, социальных вопросах и гендерных аспектах. Важная информация: Возьмите с собой:
- Пожалуйста, накануне экскурсии попросите на ресепшене вашего отеля чтобы вам выдали сухой паек.
- Возьмите с собой головные уборы и солнцезащитные очки.
- Сообщите организатору номер комнаты и обязательно пришлите фотографию паспорта для получения разрешения от туристической полиции. Застрахованы ли мы во время экскурсии? Некоторые гиды в отелях неправильно утверждают, что страховка не действует у сторонних организаторов экскурсий, что не соответствует действительности. Ваша туристическая страховка действует на всей территории Египта, как и у тур-компании, а организатор несет полную страховую ответственность перед пассажирами на транспорте. В Египте строгие туристические правила, и разрешения требуются перед каждой поездкой.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Луксор
- Восточная часть города
- Карнакский храм
- Западная часть города
- Храм царицы Хатшепсут
- Нил
- Долина Царей
- Колоссы Мемнона
Что включено
- Страхование жизни
- Комфортабельный транспорт
- Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
- Обед в ресторане в луксоре
- Услуги русскоговорящего гида-египтолога
Что не входит в цену
- Доплата за трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш, Абу сома и сафана
- Прогулка по Нилу на Банановый остров (по желанию) - $10 с человека
- Билет в гробницу Тутанхамона - дополнительно
- Напитки в ресторане во время обеда
Место начала и завершения?
У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, вторник и четверг В 01:30
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Софья
15 авг 2025
Ю
Юлия
24 июл 2025
Хочу выразить огромную благодарность за незабываемую экскурсию из Хургады — в древний Луксор» от Спутник, мы поехали 8 июля 2025года.
Организация была на высоте: Безупречная! От трансфера до обратной дороги все
Организация была на высоте: Безупречная! От трансфера до обратной дороги все
В
Виталий
15 июл 2025
Отличная экскурсия. Гид просто супер. Ответил на все вопросы и рассказал все чем интересовались. Уделил максимум внимания.
A
Anastasia
13 апр 2025
Всё понравилось, организаторы и гид - профессионалы своего дела! Всё было организовано на высшем уровне! Комфортабельный минивэн, гид - супер, организатор всегда на связи👍
Входит в следующие категории Хургады
