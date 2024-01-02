Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Групповая экскурсия в Хургаде

Увидеть памятники времён фараонов: старинные храмы и поющие колоссы Мемнона

Историки утверждают, что ни в какой другой архитектуре мира не было создано ничего более впечатляющего, чем сооружения в Луксоре — Карнакский комплекс, храм царицы Хатшепсут и знаменитые колоссы.

Предлагаем вам самим убедиться в этом — попасть в атмосферу древности и узнать легенды и факты об уникальной цивилизации и её правителях.
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€68
Дети 5-11 лет€35
Дети до 4 лет€20
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Карнакский храм

Вы начнёте знакомство с древней цивилизацией в Городе живых. Увидите Карнакский храм, заложенный ещё в 20 веке до нашей эры. Он был центром религиозной и политической власти фараонов.

Храм царицы Хатшепсут

На лодке мы отправимся на другой берег Нила. Вы осмотрите три вырубленные в скале террасы — со святилищами, колоннами и двором. Гид расскажет про особенности этого храма и историю первой женщины-фараона.

Долина Царей

Вы увидите гробницы фараонов, включая легендарных Тутанхамона и Рамсеса II. Поймёте, как древние египтяне представляли себе загробный мир. Гид объяснит принципы создания усыпальниц.

Колоссы Мемнона

Вы осмотрите знаменитые колоссы — две статуи высотой 18 метров и весом 700 тонн. Выясните, откуда произошло их название, и услышите легенды, которые прославили статуи ещё в древние времена.

В поездке вы узнаете:

  • О современной жизни в Египте
  • Традициях, связанных с рождением детей, браком и разводом
  • Официальных и религиозных праздниках
  • Древней и действующей календарных системах
  • Образовании, доходах, социальных вопросах и гендерных аспектах

Примерный тайминг маршрута

04:20 — встреча участников в отелях по пути следования
09:00 — посещение Карнакского храма
12:20 — прогулка на лодке по Нилу
12:30 — обед
13:30 — посещение храма царицы Хатшепсут
14:45 — посещение Долины Царей
16:45 — осмотр колоссов Мемнона
20:45 — возвращение в Хургаду

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе, услуги русскоговорящего гида, поездка на лодке по Нилу, обед без напитков, все входные билеты (кроме билета в гробницу Тутанхамона — дополнительно $10/чел.)
  • Можем забрать из загородных районов Макади, Сафага, Сахль-Хашиш — $3/чел., Сома-Бей и Эль-Гуна — $5/чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, четверг и воскресенье в 04:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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