Увидеть памятники времён фараонов: старинные храмы и поющие колоссы Мемнона
Предлагаем вам самим убедиться в этом — попасть в атмосферу древности и узнать легенды и факты об уникальной цивилизации и её правителях.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€68
|Дети 5-11 лет
|€35
|Дети до 4 лет
|€20
Описание
Что вас ожидает
Карнакский храм
Вы начнёте знакомство с древней цивилизацией в Городе живых. Увидите Карнакский храм, заложенный ещё в 20 веке до нашей эры. Он был центром религиозной и политической власти фараонов.
Храм царицы Хатшепсут
На лодке мы отправимся на другой берег Нила. Вы осмотрите три вырубленные в скале террасы — со святилищами, колоннами и двором. Гид расскажет про особенности этого храма и историю первой женщины-фараона.
Долина Царей
Вы увидите гробницы фараонов, включая легендарных Тутанхамона и Рамсеса II. Поймёте, как древние египтяне представляли себе загробный мир. Гид объяснит принципы создания усыпальниц.
Колоссы Мемнона
Вы осмотрите знаменитые колоссы — две статуи высотой 18 метров и весом 700 тонн. Выясните, откуда произошло их название, и услышите легенды, которые прославили статуи ещё в древние времена.
В поездке вы узнаете:
- О современной жизни в Египте
- Традициях, связанных с рождением детей, браком и разводом
- Официальных и религиозных праздниках
- Древней и действующей календарных системах
- Образовании, доходах, социальных вопросах и гендерных аспектах
Примерный тайминг маршрута
04:20 — встреча участников в отелях по пути следования
09:00 — посещение Карнакского храма
12:20 — прогулка на лодке по Нилу
12:30 — обед
13:30 — посещение храма царицы Хатшепсут
14:45 — посещение Долины Царей
16:45 — осмотр колоссов Мемнона
20:45 — возвращение в Хургаду
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе, услуги русскоговорящего гида, поездка на лодке по Нилу, обед без напитков, все входные билеты (кроме билета в гробницу Тутанхамона — дополнительно $10/чел.)
- Можем забрать из загородных районов Макади, Сафага, Сахль-Хашиш — $3/чел., Сома-Бей и Эль-Гуна — $5/чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.