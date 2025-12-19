Историки утверждают, что ни в какой другой архитектуре мира не было создано ничего более впечатляющего, чем сооружения в Луксоре — Карнакский комплекс, храм царицы Хатшепсут и знаменитые колоссы. Предлагаем вам самим убедиться в этом — попасть в атмосферу древности и узнать легенды и факты об уникальной цивилизации и её правителях.

Карнакский храм

Вы начнёте знакомство с древней цивилизацией в Городе живых. Увидите Карнакский храм, заложенный ещё в 20 веке до нашей эры. Он был центром религиозной и политической власти фараонов.

Храм царицы Хатшепсут

Вы осмотрите три вырубленные в скале террасы — со святилищами, колоннами и двором. Гид расскажет про особенности этого храма и историю первой женщины-фараона.

Долина Царей

Вы увидите гробницы фараонов, включая легендарных Тутанхамона и Рамсеса II. Поймёте, как древние египтяне представляли себе загробный мир. Гид объяснит принципы создания усыпальниц.

Колоссы Мемнона

Вы осмотрите знаменитые колоссы — две статуи высотой 18 метров и весом 700 тонн. Выясните, откуда произошло их название, и услышите легенды, которые прославили статуи ещё в древние времена.

В поездке вы узнаете:

О современной жизни в Египте

Традициях, связанных с рождением детей, браком и разводом

Официальных и религиозных праздниках

Древней и действующей календарных системах

Образовании, доходах, социальных вопросах и гендерных аспектах

Примерный тайминг маршрута

04:00 — встреча участников в отелях по пути следования

09:00 — посещение Карнакского храма

12:00 — обед

12:30 — посещение храма царицы Хатшепсут

13:30 — посещение Долины Царей

14:30 — осмотр колоссов Мемнона

15:30 — прогулка по Нилу (по желанию)

20:00 — возвращение в Хургаду

