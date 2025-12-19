Увидеть памятники времён фараонов: старинные храмы и поющие колоссы Мемнона
Историки утверждают, что ни в какой другой архитектуре мира не было создано ничего более впечатляющего, чем сооружения в Луксоре — Карнакский комплекс, храм царицы Хатшепсут и знаменитые колоссы.
Предлагаем вам самим убедиться в этом — попасть в атмосферу древности и узнать легенды и факты об уникальной цивилизации и её правителях.
Описание экскурсии
Карнакский храм
Вы начнёте знакомство с древней цивилизацией в Городе живых. Увидите Карнакский храм, заложенный ещё в 20 веке до нашей эры. Он был центром религиозной и политической власти фараонов.
Храм царицы Хатшепсут
Вы осмотрите три вырубленные в скале террасы — со святилищами, колоннами и двором. Гид расскажет про особенности этого храма и историю первой женщины-фараона.
Долина Царей
Вы увидите гробницы фараонов, включая легендарных Тутанхамона и Рамсеса II. Поймёте, как древние египтяне представляли себе загробный мир. Гид объяснит принципы создания усыпальниц.
Колоссы Мемнона
Вы осмотрите знаменитые колоссы — две статуи высотой 18 метров и весом 700 тонн. Выясните, откуда произошло их название, и услышите легенды, которые прославили статуи ещё в древние времена.
В поездке вы узнаете:
О современной жизни в Египте
Традициях, связанных с рождением детей, браком и разводом
Официальных и религиозных праздниках
Древней и действующей календарных системах
Образовании, доходах, социальных вопросах и гендерных аспектах
Примерный тайминг маршрута
04:00 — встреча участников в отелях по пути следования 09:00 — посещение Карнакского храма 12:00 — обед 12:30 — посещение храма царицы Хатшепсут 13:30 — посещение Долины Царей 14:30 — осмотр колоссов Мемнона 15:30 — прогулка по Нилу (по желанию) 20:00 — возвращение в Хургаду
Организационные детали
Туристической полиции понадобится фото вашего паспорта и данные о номере в отеле. Пришлите эту информацию в переписке после бронирования
В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе, услуги русскоговорящего гида, обед без напитков, все входные билеты (кроме билета в гробницу Тутанхамона — дополнительно $20/чел.)
Прогулка на лодке по Нилу — 10$/ чел.
Можем забрать из загородных районов Макади, Сафага, Сахль-Хашиш — $5/чел., Сома-Бей и Эль-Гуна — $10/чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 04:00
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Мажид — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 935 туристов
Живу в Хургаде, работаю гидом в Луксоре и Каире с командой коллег. В профессии более 15 лет. Будем рады помочь вам исследовать Египет!