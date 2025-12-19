Мои заказы

Из Хургады - в древний Луксор (в группе)

Увидеть памятники времён фараонов: старинные храмы и поющие колоссы Мемнона
Историки утверждают, что ни в какой другой архитектуре мира не было создано ничего более впечатляющего, чем сооружения в Луксоре — Карнакский комплекс, храм царицы Хатшепсут и знаменитые колоссы.

Предлагаем вам самим убедиться в этом — попасть в атмосферу древности и узнать легенды и факты об уникальной цивилизации и её правителях.
Описание экскурсии

Карнакский храм

Вы начнёте знакомство с древней цивилизацией в Городе живых. Увидите Карнакский храм, заложенный ещё в 20 веке до нашей эры. Он был центром религиозной и политической власти фараонов.

Храм царицы Хатшепсут

Вы осмотрите три вырубленные в скале террасы — со святилищами, колоннами и двором. Гид расскажет про особенности этого храма и историю первой женщины-фараона.

Долина Царей

Вы увидите гробницы фараонов, включая легендарных Тутанхамона и Рамсеса II. Поймёте, как древние египтяне представляли себе загробный мир. Гид объяснит принципы создания усыпальниц.

Колоссы Мемнона

Вы осмотрите знаменитые колоссы — две статуи высотой 18 метров и весом 700 тонн. Выясните, откуда произошло их название, и услышите легенды, которые прославили статуи ещё в древние времена.

В поездке вы узнаете:

  • О современной жизни в Египте
  • Традициях, связанных с рождением детей, браком и разводом
  • Официальных и религиозных праздниках
  • Древней и действующей календарных системах
  • Образовании, доходах, социальных вопросах и гендерных аспектах

Примерный тайминг маршрута

04:00 — встреча участников в отелях по пути следования
09:00 — посещение Карнакского храма
12:00 — обед
12:30 — посещение храма царицы Хатшепсут
13:30 — посещение Долины Царей
14:30 — осмотр колоссов Мемнона
15:30 — прогулка по Нилу (по желанию)
20:00 — возвращение в Хургаду

Организационные детали

  • Туристической полиции понадобится фото вашего паспорта и данные о номере в отеле. Пришлите эту информацию в переписке после бронирования
  • В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе, услуги русскоговорящего гида, обед без напитков, все входные билеты (кроме билета в гробницу Тутанхамона — дополнительно $20/чел.)
  • Прогулка на лодке по Нилу — 10$/ чел.
  • Можем забрать из загородных районов Макади, Сафага, Сахль-Хашиш — $5/чел., Сома-Бей и Эль-Гуна — $10/чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 04:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$76
Дети от 6 до 11 лет$43
Дети до 5и лет$19
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в ваш отел
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мажид
Мажид — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 935 туристов
Живу в Хургаде, работаю гидом в Луксоре и Каире с командой коллег. В профессии более 15 лет. Будем рады помочь вам исследовать Египет!

Входит в следующие категории Хургады

