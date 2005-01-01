В Луксор на автобусе: "Город мертвых" и "Город живых"

Вы всегда мечтали погрузиться в атмосферу Древнего Египта и узнать все о жизни фараонов

4.5
35 отзывов
Вы всегда мечтали погрузиться в атмосферу Древнего Египта и узнать все о жизни фараонов? Вы сможете это сделать.

Мы отправляемся в Луксор — древнюю столицу Египта.

Вы побываете на двух берегах Нила — Городе Мертвых и Городе живых, увидите Долину царей и Долину цариц, а также совершите неспешную прогулку на лодке по Нилу.
В Луксор на автобусе: "Город мертвых" и "Город живых"
В Луксор на автобусе: "Город мертвых" и "Город живых"
В Луксор на автобусе: "Город мертвых" и "Город живых"
В Луксор на автобусе: "Город мертвых" и "Город живых"
В Луксор на автобусе: "Город мертвых" и "Город живых"
В Луксор на автобусе: "Город мертвых" и "Город живых"

Что вы увидите 🤩

  • Долина Нила
  • Луксор
  • «Город живых»
  • Карнакский храм
  • Храм Хатчепсут
  • Колоссы мемнона
  • Банановый остров
  • «Город мёртвых»
  • Колоссы Мемнона
  • Храм царицы Хатшепсут
  • Горы Красного моря и прекрасные виды пустыни
Мы приедем в Долину Нила и познакомимся с настоящей жизни Египта. После приезда в Луксор у вас будет первая часть программы «город живых» который находится на восточном берегу Нила.
«Город живых»
В городе живых мы посетим Карнакский храм, который является самым крупнейшим архитектурным сооружением древнего мира и одним из крупнейших храмовых комплексов всего мира. Карнакский храм был построен не одним фараоном и даже не одной династией, около 30 фараонов внесли свой вклад в создание комплекса, добавив храмы, пилоны, часовни и обелиски, посвящённые богам Фив. Карнакский храм состоит из трёх крупных сооружений, нескольких храмов меньшего размера, находящихся в пределах главной территории.
«Город мёртвых»
После этого, у вас будет вкусный обед в ресторане (шведский стол, напитки не включены в стоимость). Затем вы отправляетесь на лодке по Нилу на западный берег в «Город мёртвых», вас встретят Колоссы Мемнона — это две огромные статуи высотой 18 м и весом более 700 тонн каждая. Это первая достопримечательность, которую вы увидите на западном берегу Нила. Затем осмотр Долины мёртвых из автобуса, где расположены заупокойные храмы и гробницы города Луксор, которые манят туристов и искателей приключений своей загадочностью и непостижимостью.
По периметру дорог расположены заупокойные храмы фараонов, и где были обнаружены великолепные гробницы периода нового царства истории фараонов. Вырезанные глубоко в скале, богато украшены, и некогда заполнены сокровищами фараонов.
Дейр-эль-Бахри
После проезда через Долину мёртвых, мы посетим Заупокойный храм царицы Хатшепсут. Заупокойный храм Хатшепсут высечен в скальной породе. Главной архитектурной особенностью этого монументального сооружения являются три расположенные друг над другом террасы, на каждой из которых размещался открытый двор, крытые помещения с пилястрами и спрятанные в глубине горы святилища. Хатшепсут — одна из самых известных фигур в истории древнего Египта, тут она упоминается, как Железная правительница!
После экскурсии по храму, если у вас возникнет желание, вы сможете совершить прогулку по реке Нил, с посещением Бананового острова. После наша экскурсия заканчивается и вас ожидает возвращение в ваши отели.

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человекДля группы 1-25 человек
Взрослый (12+)
$46
Детский (5-12)
$25

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в туристическом современном автобусе с кондиционером и с туалетом
  • Русскоговорящий экскурсовод–египтолог
  • Экскурсия по Карнакскому храму
  • Экскурсия у Колоссов Мемнона
  • Проезд через долины мёртвых и осмотр гробницы и храмы из автобуса
  • Экскурсия п храму Хатчепсут
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
  • Обед в ресторане Луксора.
Что не входит
  • Напитки в ресторане
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Прогулка по реке Нил с посещением Бананового острова.
Место начала и завершения
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, вторник и четверг с 04:30
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Воскресенье, вторник и четверг с 04:30

Egypt T.
Egypt T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Еще несколько похожих предложений в Хургаде

В Луксор на 2 дня из Хургады
$160
за 1 чел.
В Луксор на 2 дня из Хургады
Мы отправляемся в двухдневное путешествие по истории Древнего Египта
По договоренности
Волшебный круиз по Нилу: от Асуана до Луксора
4
1
$320
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Волшебный круиз по Нилу: от Асуана до Луксора
Нил занимал особое положение во времена фараонов
Выезд в любой день кроме пятницы с 04:00 до 23:00
Из Хургады в древний Луксор
4
5
13ч
50
за 1 чел.
Из Хургады в древний Луксор
Побывать в крупнейшем в мире музее под открытым небом, изучить его храмы и осознать великую историю
во вторник, четверг и воскресенье в 04:30
Экскурсия в Дендеру и Луксор
18ч
$75
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Предлагаю вам присоединиться к нашему однодневному путешествия из Хургады в Луксор
Среда с 04:30 до 22:00
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
4.5
2
13ч
55
за 1 чел.
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
Встретиться с главными символами Египта и увидеть наследие древней цивилизации в Каирском музее
во вторник, четверг и воскресенье в 01:00
В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом
Индивидуальная экскурсия
5
2
20ч
$150
за 1 чел.
В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом
Приглашаем вас отправиться к истокам древней цивилизации
пон-к, среда, субб-а 1:30 утра (в зависимости от местоположения отеля)
Знакомство с Хургадой
4.9
9
$10
за 1 чел.
Знакомство с Хургадой
Давайте прогуляемся по улочкам Хургады
Ежедневно в 15:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Асуан и к храм Абу-Симбел
Индивидуальный тур
4.8
11
$650
за 1-4 чел.
Асуан и к храм Абу-Симбел
Со мной вы отправитесь в двухдневное путешествие в город Асуан
По договоренности
Морская рыбалка в Хургаде
$30
за 1 чел.
Морская рыбалка в Хургаде
Рыбалка в открытом море - одно из самых ярких впечатлений в Египте! Вы проведете целый день посреди...
Ежедневно с 8:30 (в зависимости от отеля)
Из Хургады — в Асуан и Абу-Симбел на два дня
13ч
260
за 1 чел.
Из Хургады — в Асуан и Абу-Симбел на два дня
Посетить скальные храмы и комплекс на острове Филе, узнать их тайны и почувствовать дыхание прошлого
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 05:00
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
4.9
9
$40
за 1 чел.
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
Вы познакомитесь с красотой Красного моря
Понедельник, четверг, суббота 8:00
Экскурсия по музею египетских древностей в Хургаде
5
3
$27.5
за 1 чел.
Экскурсия по музею египетских древностей в Хургаде
Присоединяйтесь к нашей экскурсии по Музею египетских древностей
Ежедневно с 09:00 или с 16:30

Egypt T. проводит ещё 3 экскурсии

В Каир - к Великим Пирамидам и Сфинксу
4.6
16
19ч
$65
за 1 чел.
В Каир - к Великим Пирамидам и Сфинксу
Если вы оказались в Египте, то ваш отдых будет неполным без посещения знаменитых Пирамид
Каждый день (кроме пятницы) в 00:30
Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
4.9
22
$37
за 1 чел.
Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
На юге Хургады в самом сердце залива Сома Бей находится уникальное место
Ежедневно в 08:00
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
4.8
9
$60
за 1 чел.
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Эль-Гуна - кусочек искусственного рая, созданного трудами архитекторов и строителей прямо в пустыне...
Ежедневно с 8:00 до 16:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Хургаде
🇪🇬