Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации - Фивы
Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — Фивы.
Нил делит город на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых». В городе живых расположены 2 грандиозных храма– Карнакский и Луксорский.
Оба храма вместе составляют большой комплекс включающий в себя множество величественных храмом разных фараонов с тысячелетней историей, культовыми царскими поместьями, гигантскими статуиями и позолоченными обелискаи, сияющими на фоне лазурного неба.
Нил делит город на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых». В городе живых расположены 2 грандиозных храма– Карнакский и Луксорский.
Оба храма вместе составляют большой комплекс включающий в себя множество величественных храмом разных фараонов с тысячелетней историей, культовыми царскими поместьями, гигантскими статуиями и позолоченными обелискаи, сияющими на фоне лазурного неба.
Что вас ожидает 🤩
- Посещение долины царей.
- Посещение храма царицы Хатшепсут.
- Посещение колоссов Мемнона
Nile — ваш гид в Луксоре
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Вас ожидает:
- Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — Фивы. Нил делит город на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых».
- В городе живых расположены 2 грандиозных храма– Карнакский и Луксорский. Оба храма вместе составляют большой комплекс включающий в себя множество величественных храмом разных фараонов с тысячелетней историей, культовыми царскими поместьями, гигантскими статуиями и позолоченными обелискаи, сияющими на фоне лазурного неба.
Программа
Около 7:00 часов утра гид на индивидуальной машине заедет в ваш отель, чтобы вас забрать на экскурсию по западнему берегу Луксора. Экскурсия начнется с посешения Долины царей использованной для захоронений царей Египта. Наиболее известные гробницы фараонов Тутмоса I, Тутмоса III, Тутанхамона, Рамсеса VI, Мрептаха и Аменхотепа II.
Затем Вы посетите храм царицы Хатшепсут, который был построен в честь дочери Тутмоса I, правившей Египтом около 20 лет, в течение 18-й династии (1490-1469 до н. э.), единственной женщины-фараона Древнего Египта. Потом в конце посещения западного берега у вас будет посещение Колоссов Мемнона. В заключении дня мы отвезем вас обратно в отель. Возвращение в отель почти в 13:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в автобусе с кондиционером.
- Гид экскурсовод-египтолог.
- Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
- Что не входит
- Дополнительные расходы, не входящие в программу.
- Чаевые
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится
- Когда: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Услуги трансфера из отеля и обратно.
- Входные билеты во все указанные исторические места.
- Все передвижения-на современном автомобиле с кондиционером.
- Русскоязычный гид-египтолог.
- Обед.
- Все налоги и плата за обслуживание
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
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