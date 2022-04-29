Западный берег Луксора

Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации - Фивы

Индивидуальная
Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — Фивы.

Нил делит город на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых». В городе живых расположены 2 грандиозных храма– Карнакский и Луксорский.

Оба храма вместе составляют большой комплекс включающий в себя множество величественных храмом разных фараонов с тысячелетней историей, культовыми царскими поместьями, гигантскими статуиями и позолоченными обелискаи, сияющими на фоне лазурного неба.
Западный берег Луксора
Западный берег Луксора
Западный берег Луксора
Западный берег Луксора
Западный берег Луксора
Западный берег Луксора

Что вас ожидает 🤩

  • Посещение долины царей.
  • Посещение храма царицы Хатшепсут.
  • Посещение колоссов Мемнона

Вас ожидает:

  • Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — Фивы. Нил делит город на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых».
  • В городе живых расположены 2 грандиозных храма– Карнакский и Луксорский. Оба храма вместе составляют большой комплекс включающий в себя множество величественных храмом разных фараонов с тысячелетней историей, культовыми царскими поместьями, гигантскими статуиями и позолоченными обелискаи, сияющими на фоне лазурного неба.
Программа
Около 7:00 часов утра гид на индивидуальной машине заедет в ваш отель, чтобы вас забрать на экскурсию по западнему берегу Луксора. Экскурсия начнется с посешения Долины царей использованной для захоронений царей Египта. Наиболее известные гробницы фараонов Тутмоса I, Тутмоса III, Тутанхамона, Рамсеса VI, Мрептаха и Аменхотепа II.
Затем Вы посетите храм царицы Хатшепсут, который был построен в честь дочери Тутмоса I, правившей Египтом около 20 лет, в течение 18-й династии (1490-1469 до н. э.), единственной женщины-фараона Древнего Египта. Потом в конце посещения западного берега у вас будет посещение Колоссов Мемнона. В заключении дня мы отвезем вас обратно в отель. Возвращение в отель почти в 13:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в автобусе с кондиционером.
  • Гид экскурсовод-египтолог.
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
Что не входит
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу.
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Услуги трансфера из отеля и обратно.
  • Входные билеты во все указанные исторические места.
  • Все передвижения-на современном автомобиле с кондиционером.
  • Русскоязычный гид-египтолог.
  • Обед.
  • Все налоги и плата за обслуживание
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Луксора

🎩Индивидуальные☀️На весь день🖼МузеиНабережная🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Луксоре

Луксор: Город-Музей под Открытым Небом
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Мухамед
Нет отзывов
Луксор: Город-Музей под Открытым Небом
от $190 за 1-2 чел.
Луксор: цари и боги Древнего Египта
10 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Мухамед
5
1 отзыв
Луксор: цари и боги Древнего Египта
Познакомиться с достопримечательностями города-музея в компании историков-египтологов
190 за 1-7 чел.
в Луксоре-столице-столицe древнего Египта на 2 дня
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
Мухамед
Нет отзывов
в Луксоре-столице-столицe древнего Египта на 2 дня
$290 за 1-2 чел.
Добро пожаловать в Луксор
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Надежда
3.8
6 отзывов
Добро пожаловать в Луксор
Вместе с гидом исследовать самые интересные локации и проникнуться колоритом страны
200 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Луксоре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Луксоре
ХОРОШО
🇪🇬
ТАМ