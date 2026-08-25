Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — Фивы.
Нил делит город на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых». В городе живых расположены
Нил делит город на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых». В городе живых расположены
Описание экскурсии
Вас ожидает: Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — Фивы. Нил делит город на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых». В городе живых расположены 2 грандиозных храма– Карнакский и Луксорский. Оба храма вместе составляют большой комплекс включающий в себя множество величественных храмом разных фараонов с тысячелетней историей, культовыми царскими поместьями, гигантскими статуиями и позолоченными обелискаи, сияющими на фоне лазурного неба. Программа Около 7:00 часов утра, гид на индивидуальной машине заедет в ваш отель, чтобы вас забрать на экскурсию по восточному берегу Луксора. Вы по началу посещаете Карнакский храм,самый большой в мире религиозный комплекс древних сооружений и крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта. После этого у вас будет Луксорский храм. Луксорский храм был возведен в честь самой главной фиванской триады божеств: бога Солнца Амона Ра, богине Мут – его супруги, и Хонсу – его сына. Луксорский храмовый комплекс был местом проведения ежегодного религиозного праздника Опи, который проходил здесь на протяжении тысяч лет. В заключении дня мы отвезем вас обратно в отель. Возвращение в отель почти в 13:00. Важная информация Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту. Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
Наличные USD, EUR, EGP.
Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посещение Карнакского храма
- Посещение Луксорского храма
- Программа тура:
Что включено
- Трансфер в автобусе с кондиционером.
- Гид экскурсовод-египтолог.
- Входные билеты во все упомянутые достопримечательности.
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы, не входящие в программу.
- Чаевые.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличные USD, EUR, EGP
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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-
5%
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до 8 чел.
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Расписание: Ежедневно около 07.30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
$120 за человека
-
40%
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до 3 чел.
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27 авг в 08:00
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$266 за всё до 3 чел.
$120 за человека