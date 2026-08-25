Вас ожидает: Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — Фивы. Нил делит город на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых». В городе живых расположены 2 грандиозных храма– Карнакский и Луксорский. Оба храма вместе составляют большой комплекс включающий в себя множество величественных храмом разных фараонов с тысячелетней историей, культовыми царскими поместьями, гигантскими статуиями и позолоченными обелискаи, сияющими на фоне лазурного неба. Программа Около 7:00 часов утра, гид на индивидуальной машине заедет в ваш отель, чтобы вас забрать на экскурсию по восточному берегу Луксора. Вы по началу посещаете Карнакский храм,самый большой в мире религиозный комплекс древних сооружений и крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта. После этого у вас будет Луксорский храм. Луксорский храм был возведен в честь самой главной фиванской триады божеств: бога Солнца Амона Ра, богине Мут – его супруги, и Хонсу – его сына. Луксорский храмовый комплекс был местом проведения ежегодного религиозного праздника Опи, который проходил здесь на протяжении тысяч лет. В заключении дня мы отвезем вас обратно в отель. Возвращение в отель почти в 13:00. Важная информация Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту. Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

Наличные USD, EUR, EGP.