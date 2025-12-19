Мои заказы

Весь Луксор за 1 день

О Древнем Египте в разные эпохи и местных традициях - живо, понятно и без сухих дат
Без суеты — в спокойной, тёплой атмосфере и с продуманным ритмом — вы увидите главные достопримечательности Луксора и почувствуете характер города.

Это будет идеальное знакомство для тех, кто здесь впервые, и более глубокий взгляд на город для путешественников, уже бывавших здесь.
Описание экскурсии

Карнакский храм

Грандиозный храмовый комплекс, который возводили при правлении тридцати фараонов. Вы пройдёте по аллее сфинксов с телами львов и головами баранов, увидите самый большой в мире гипостильный зал со 144 колоннами, гранитного жука-скарабея и священное озеро.

Долина Царей и усыпальница Аменхотепа III

Величественный некрополь фараонов, где археологи до сих пор продолжают раскопки и открытия.

Колоссы Мемнона

Две монументальные статуи высотой около 18 метров и весом более 700 тонн каждая — немые стражи древних Фив.

Храм царицы Хатшепсут

Уникальное архитектурное сооружение, словно вырастающее из основания отвесных скал. Один из самых впечатляющих памятников Древнего Египта.

Храм Рамзеса III в Мединет-Абу

Крупнейший храм Луксора после Карнакского. Место поклонения богу Амону и один из самых выразительных храмов эпохи Нового царства.

Поездка на Банановый остров

Яркое завершение дня — прогулка по Нилу на моторной лодке с крышей. На острове вы увидите банановые плантации и цветы, из которых формируются плоды, попробуете свежие ароматные бананы и традиционный красный чай.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно:
    — Карнакский храм $14
    — Долина Царей $16
    — Храм Хатшепсут $12
    — Храм Рамзеса III $10
    — Прогулка на лодке $10
  • Обычно в середине экскурсии мы делаем остановку на обед. Его примерная стоимость — $10 с человека
  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту, доплата составит $20
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$128
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из любого места Луксора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед
Мухаммед — ваша команда гидов в Луксоре
Провели экскурсии для 1195 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года. С радостью покажем вам нашу страну!

