О Древнем Египте в разные эпохи и местных традициях - живо, понятно и без сухих дат
Без суеты — в спокойной, тёплой атмосфере и с продуманным ритмом — вы увидите главные достопримечательности Луксора и почувствуете характер города.
Это будет идеальное знакомство для тех, кто здесь впервые, и более глубокий взгляд на город для путешественников, уже бывавших здесь.
Описание экскурсии
Карнакский храм
Грандиозный храмовый комплекс, который возводили при правлении тридцати фараонов. Вы пройдёте по аллее сфинксов с телами львов и головами баранов, увидите самый большой в мире гипостильный зал со 144 колоннами, гранитного жука-скарабея и священное озеро.
Долина Царей и усыпальница Аменхотепа III
Величественный некрополь фараонов, где археологи до сих пор продолжают раскопки и открытия.
Колоссы Мемнона
Две монументальные статуи высотой около 18 метров и весом более 700 тонн каждая — немые стражи древних Фив.
Храм царицы Хатшепсут
Уникальное архитектурное сооружение, словно вырастающее из основания отвесных скал. Один из самых впечатляющих памятников Древнего Египта.
Храм Рамзеса III в Мединет-Абу
Крупнейший храм Луксора после Карнакского. Место поклонения богу Амону и один из самых выразительных храмов эпохи Нового царства.
Поездка на Банановый остров
Яркое завершение дня — прогулка по Нилу на моторной лодке с крышей. На острове вы увидите банановые плантации и цветы, из которых формируются плоды, попробуете свежие ароматные бананы и традиционный красный чай.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером
Входные билеты оплачиваются дополнительно: — Карнакский храм $14 — Долина Царей $16 — Храм Хатшепсут $12 — Храм Рамзеса III $10 — Прогулка на лодке $10
Обычно в середине экскурсии мы делаем остановку на обед. Его примерная стоимость — $10 с человека
По запросу мы можем встретить вас в аэропорту, доплата составит $20
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
