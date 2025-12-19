Без суеты — в спокойной, тёплой атмосфере и с продуманным ритмом — вы увидите главные достопримечательности Луксора и почувствуете характер города. Это будет идеальное знакомство для тех, кто здесь впервые, и более глубокий взгляд на город для путешественников, уже бывавших здесь.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Карнакский храм

Грандиозный храмовый комплекс, который возводили при правлении тридцати фараонов. Вы пройдёте по аллее сфинксов с телами львов и головами баранов, увидите самый большой в мире гипостильный зал со 144 колоннами, гранитного жука-скарабея и священное озеро.

Долина Царей и усыпальница Аменхотепа III

Величественный некрополь фараонов, где археологи до сих пор продолжают раскопки и открытия.

Колоссы Мемнона

Две монументальные статуи высотой около 18 метров и весом более 700 тонн каждая — немые стражи древних Фив.

Храм царицы Хатшепсут

Уникальное архитектурное сооружение, словно вырастающее из основания отвесных скал. Один из самых впечатляющих памятников Древнего Египта.

Храм Рамзеса III в Мединет-Абу

Крупнейший храм Луксора после Карнакского. Место поклонения богу Амону и один из самых выразительных храмов эпохи Нового царства.

Поездка на Банановый остров

Яркое завершение дня — прогулка по Нилу на моторной лодке с крышей. На острове вы увидите банановые плантации и цветы, из которых формируются плоды, попробуете свежие ароматные бананы и традиционный красный чай.

Организационные детали