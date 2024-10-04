Откройте для себя Восточный и Западный берега Луксора во время индивидуального тура на воздушном шаре на целый день, который позволит вам исследовать каждое направление в вашем собственном темпе.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Пролетая над Луксором на воздушном шаре, вы сможете увидеть весь масштаб археологических раскопок, что невозможно увидеть с земли. Что вас ждёт: Эта индивидуальная однодневная экскурсия с гидом начинается с величественных видов на восход солнца, а затем продолжается посещением древних достопримечательностей:
Долина царей • Храм Хатшепсут • Колоссы Мемнона • Карнакский храм • Луксорский храм.
Ежедневно в 12:00, 13:00 и 14:00, 15.00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карнакский храм
- Долина царей
- Храм Хатшепсут
- Колоссы Мемнона
Что включено
- Встреча и высадка в отеле
- Вода в бутылках во время поездки на моторной лодке для переправы на Западный берег
- Полёт на воздушном шаре на рассвете в течение 35-45 минут в небе Луксора
- Услуги гида
- Кондиционер в роскошном авто
- Обед
- Проведите ночь в 3-звездочном отеле Луксора, включая еду.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Гробница Тутанхамона за дополнительную плату: $15/чел
Место начала и завершения?
Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 13:00 и 14:00, 15.00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- После подтверждения бронирования отправьте фотографии вашего паспорта и паспорта вашей группы для получения разрешений
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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