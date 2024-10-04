Пролетая над Луксором на воздушном шаре, вы сможете увидеть весь масштаб археологических раскопок, что невозможно увидеть с земли. Что вас ждёт: Эта индивидуальная однодневная экскурсия с гидом начинается с величественных видов на восход солнца, а затем продолжается посещением древних достопримечательностей:

Долина царей • Храм Хатшепсут • Колоссы Мемнона • Карнакский храм • Луксорский храм.