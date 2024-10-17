скидка
5%
13 часов
Групповая
до 25 чел.
Из Хургады - в древний Луксор
Полетать на воздушном шаре и изучить город фараонов за 2 дня
Начало: У вашего отеля в Хургаде
«4:00 — трансфер до места запуска воздушных шаров5:00 — полёт на воздушном шаре над западной стороной Луксора»
Расписание: ежедневно в 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
255$243 за человека
13 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Древний Луксор + полёт на воздушном шаре: тур на 2 дня из Хургады
Побывать в древних храмах, пройти по Аллее сфинксов и полюбоваться Луксором с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes, русскоговорящий гид, обед (без напитков), все входные билеты, проживание в двухместном номере в гостинице 3* и полёт на воздушном шаре»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
20 окт в 04:00
22 окт в 04:00
$189 за человека
12 часов
Индивидуальная
Воздушный шар: экскурсия на целый день в Луксоре из Хургады
Начало: Хургада
«Пролетая над Луксором на воздушном шаре, вы сможете увидеть весь масштаб археологических раскопок, что невозможно увидеть с земли»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00 и 14:00, 15.00.
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$250 за человека
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