Золотой Луксор с Долиной царей

5
1 отзыв
Nile V.
Nile V. – Гид из Хургады
Данная программа включает в себя максимум из того, что можно увидеть в других программах Луксора.

Путешествие в мир тайн и загадок потустороннего мира фараонов.

Вы посетите в «городе мёртвых» Долину царей, где находятся усыпальницы величайших фараонов Египта, Храм царицы Хатшепсут и Колоссы Мемнона.

Кроме этого, в «городе живых» Карнакский храм — значительнейший храмовый комплекс Древнего Египта.

Подробный рассказ про фараонов — основы работы нашего гида!
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Экскурсия

$65 за человека

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Золотой Луксор с Долиной царей
Золотой Луксор с Долиной царей

Что вы увидите

  • Долина Нила
  • Луксор
  • «Город живых»
  • Карнакский храм
  • Банановый остров
  • «Город мёртвых»
  • Колоссы Мемнона
  • Храм царицы Хатшепсут
  • Горы Красного моря и прекрасные виды пустыни
Мы приедем в Долину Нила и познакомимся с настоящей жизни Египта. После приезда в Луксор у вас будет первая часть программы «город 🏙️ живых» который находится на восточном берегу Нила.
«Город 🏙️ живых»
В городе живых мы посетим Карнакский храм, который является самым крупнейшим архитектурным сооружением древнего мира и одним из крупнейших храмовых комплексов всего мира. Карнакский храм был построен не одним фараоном и даже не одной династией, около 30 фараонов внесли свой вклад в создание комплекса, добавив храмы, пилоны, часовни и обелиски, посвящённые богам Фив. Карнакский храм состоит из трёх крупных сооружений, нескольких храмов меньшего размера, находящихся в пределах главной территории.
«Город 🏙️ мёртвых»
После этого, у вас будет вкусный обед в ресторане (шведский стол, напитки не включены в стоимость). Затем вы отправляетесь на лодке ⚓ по Нилу на западный берег в «Город 🏙️ мёртвых», где начинается вторая часть программы. Для начала мы посетим западный берег, затем посетим Долину мёртвых, где расположены заупокойные храмы и гробницы города Луксор, которые манят туристов и искателей приключений своей загадочностью и непостижимостью.
В «Городе мёртвых», вас встретят Колоссы Мемнона — это две огромные статуи высотой 18 м и весом более 700 тонн каждая. Это первая достопримечательность, которую вы увидите на западном берегу Нила.
Далее на автобусе 🚌 мы проедем по самой Долине мёртвых, где по периметру дорог расположены заупокойные храмы фараонов, и где были обнаружены великолепные гробницы периода нового царства истории 📖 фараонов. Вырезанные глубоко в скале, богато украшены, и некогда заполнены сокровищами фараонов.
Дейр-эль-Бахри
После Долины мёртвых, мы посетим Заупокойный храм царицы Хатшепсут. Заупокойный храм Хатшепсут высечен в скальной породе. Главной архитектурной особенностью этого монументального сооружения являются три расположенные друг над другом террасы, на каждой из которых размещался открытый двор, крытые помещения с пилястрами и спрятанные в глубине горы ⛰️ святилища. Хатшепсут — одна из самых известных фигур в истории 📖 древнего Египта, тут она упоминается, как Железная правительница! После наша экскурсия ⛳ заканчивается и вас ожидает возвращение в ваши отели.
Важная информация
  • Возьмите с собой: головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле) и удобную обувь;
  • Из Эль-Гуна и Сахль-Хашиш есть доплата за трансфер.
+Что входит
  • Транспортные услуги
  • Русскоговорящий экскурсовод–египтолог
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
  • Экскурсия по Карнакскому храму
  • Экскурсия у Колоссов Мемнона
  • обед в ресторане Луксора
  • Посещение Долины царей
  • Экскурсия в Храме женщины-фараона Хатшепсут.
Что не входит
  • Напитки в ресторане
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Прогулка по реке Нил с посещением Бананового острова
  • Вход в гробницу Тутанхамона
  • Билет на фотоаппарат в долины Царей и долины цариц
  • Билет на видеокамеру в долины Царей и долины цариц
  • Из Эль-Гуна и Сахль-Хашиш есть доплата за трансфер.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Золотой Луксор с Долиной царей
Золотой Луксор с Долиной царей
Золотой Луксор с Долиной царей
Золотой Луксор с Долиной царей

Экскурсия проводится Воскресенье, вторник и четверг с 04:30 до 21:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Nile V.
Nile V.
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