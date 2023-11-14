Увидеть Луксор - понять Египет

Прикоснуться к древней истории среди гробниц и храмов крупнейшего музея под открытым небом

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Древний Луксор завораживает своей архитектурой и окутывает загадками.

Путешествие в комфортном индивидуальном формате поможет вам погрузиться в историю Древнего Египта и постичь его тайны. Вы пройдёте по следам известного археолога, побываете в Долинах цариц, рабочих и вельмож. Увидите Колоссы Мемнона и рассмотрите экспонаты Музея мумификации.
Увидеть Луксор - понять Египет
Увидеть Луксор - понять Египет
Увидеть Луксор - понять Египет
Увидеть Луксор - понять Египет
Увидеть Луксор - понять Египет
Увидеть Луксор - понять Египет
Увидеть Луксор - понять Египет
Увидеть Луксор - понять Египет
Увидеть Луксор - понять Египет
Увидеть Луксор - понять Египет
Увидеть Луксор - понять Египет
Увидеть Луксор - понять Египет
Увидеть Луксор - понять Египет
Увидеть Луксор - понять Египет
Увидеть Луксор - понять Египет
Увидеть Луксор - понять Египет
Увидеть Луксор - понять Египет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из любой точки Луксора и покажем, чем славится «город дворцов». На комфортабельном микроавтобусе вы проедете по его улицам, понаблюдаете за местными жителями, услышите историю Луксора и узнаете о быте и местных традициях. В программе экскурсии:

  • Дом Картера — дом-музей британского археолога, открывшего гробницу Тутанхамона. Вы увидите несколько помещений: офис, где работал археолог, столовую, спальню лорда Карнарвона, купольный зал, а также гостиную, где показывают трёхмерную презентацию.
  • Долина Вельмож — некрополь на западном берегу Луксора. Здесь расположено более 500 усыпальниц вельмож и приближённых фараонов. Мы расскажем о древних гробницах, научим расшифровывать сохранившиеся настенные надписи и живопись.
  • Долина рабочих Дейр-эль-Медина — место, где жили ремесленники, создававшие гробницы фараонов. Вы узнаете о потрясающих местных находках — папирусах, рассказывающих о быте древнеегипетского поселения.
  • Долина цариц — памятник истории, где находятся гробницы жён и детей фараонов. Обсудим, почему захоронения находятся в пустыне и как они связаны с сокровищами фараонов.
  • Музей мумификации — здесь представлены образцы человеческих и животных мумий, а также материалы, инструменты, жидкости и сосуды для их создания. Сам музей небольшой, но очень популярный среди туристов.
  • Колоссы Мемнона — две высокие статуи на западном берегу Нила. Вы услышите об их назначении и поймёте, почему одна из них зовётся «поющей на рассвете».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсия проходит на современном микроавтобусе. Возможно организовать встречу в аэропорту (+20$).

Что входит в стоимость

  • Транспорт во время экскурсии
  • Услуги русскоговорящего гида

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Дом Картера 4 $
  • Долина знати 5$
  • Дейр-эль-Медина 6$
  • Музей мумификации 5$
  • Долина Цариц 5$
  • Обед 6-7$

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любой точке Луксора
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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