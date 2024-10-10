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в гробницах вельмож и рабочих хорошо сохранились рисунки, мы сделали много фото.

На протяжении всей экскурсии Ахмед рассказывал много всего. Про историю древнего Египта, про Луксор и почему он стал столицей, отвечая на все вопросы. А также расшифровывал много иероглифов в процессе, рассказывая понятным языком, что на них изображено и какие истории там записаны, было увлекательно.

Мы остались очень довольны, сильно рекомендуем Ахмеда с этой и другими его программами!