Индивидуальная экскурсия по Луксору станет увлекательным путешествием в историю Древнего Египта.
Погружение в уникальные археологические находки, посещение Долин цариц, рабочих и вельмож, а также знакомство с Колоссами Мемнона и экспонатами Музея мумификации не оставят вас равнодушными.
Поездка в комфортном микроавтобусе, сопровождение опытного гида и возможность узнать множество интересных фактов сделают ваш день незабываемым
Погружение в уникальные археологические находки, посещение Долин цариц, рабочих и вельмож, а также знакомство с Колоссами Мемнона и экспонатами Музея мумификации не оставят вас равнодушными.
Поездка в комфортном микроавтобусе, сопровождение опытного гида и возможность узнать множество интересных фактов сделают ваш день незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный формат
- 🏛 Погружение в историю
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 👨🏫 Опытный гид
- 🗺 Уникальные достопримечательности
Что можно увидеть
- Дом Картера
- Долина Вельмож
- Долина рабочих Дейр-эль-Медина
- Долина цариц
- Музей мумификации
- Колоссы Мемнона
Описание экскурсии
Мы заберём вас из любой точки Луксора и покажем, чем славится «город дворцов». На комфортабельном микроавтобусе вы проедете по его улицам, понаблюдаете за местными жителями, услышите историю Луксора и узнаете о быте и местных традициях. В программе экскурсии:
- Дом Картера — дом-музей британского археолога, открывшего гробницу Тутанхамона. Вы увидите несколько помещений: офис, где работал археолог, столовую, спальню лорда Карнарвона, купольный зал, а также гостиную, где показывают трёхмерную презентацию.
- Долина Вельмож — некрополь на западном берегу Луксора. Здесь расположено более 500 усыпальниц вельмож и приближённых фараонов. Мы расскажем о древних гробницах, научим расшифровывать сохранившиеся настенные надписи и живопись.
- Долина рабочих Дейр-эль-Медина — место, где жили ремесленники, создававшие гробницы фараонов. Вы узнаете о потрясающих местных находках — папирусах, рассказывающих о быте древнеегипетского поселения.
- Долина цариц — памятник истории, где находятся гробницы жён и детей фараонов. Обсудим, почему захоронения находятся в пустыне и как они связаны с сокровищами фараонов.
- Музей мумификации — здесь представлены образцы человеческих и животных мумий, а также материалы, инструменты, жидкости и сосуды для их создания. Сам музей небольшой, но очень популярный среди туристов.
- Колоссы Мемнона — две высокие статуи на западном берегу Нила. Вы услышите об их назначении и поймёте, почему одна из них зовётся «поющей на рассвете».
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Экскурсия проходит на современном микроавтобусе. Возможно организовать встречу в аэропорту (+20$).
Что входит в стоимость
- Транспорт во время экскурсии
- Услуги русскоговорящего гида
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Дом Картера 4 $
- Долина знати 5$
- Дейр-эль-Медина 6$
- Музей мумификации 5$
- Долина Цариц 5$
- Обед 6-7$
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой точке Луксора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Луксоре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2293 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ахмед! Я родился и живу в Египте. Окончил курсы русского языка, изучал историю Древнего Египта в Каире. Уже много лет работаю гидом и очень люблю свою профессию. Вместе с командой профессиональных русскоговорящих гидов с радостью покажу вам самые интересные места Луксора, Каира, Александрии и Асуана.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Лучший выбор в Луксоре!
Нам очень понравились гид Ахмед и сама экскурсия. Всё было хорошо спланировано и обговорено заранее. Мы выехали рано, чистая машина с кондиционером, аккуратный водитель.
Подобраны очень интересные места,
Нам очень понравились гид Ахмед и сама экскурсия. Всё было хорошо спланировано и обговорено заранее. Мы выехали рано, чистая машина с кондиционером, аккуратный водитель.
Подобраны очень интересные места,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия прошло отлично! Экскурсовод Таха хорошо говорит по русски и интересно рассказывает. Всем советую именно эту экскурсию, если вы в Луксоре больше, чем на два дня. Нетипичные места куда не добираются большинство туристов. Спасибо организаторам
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Р
Нам всё очень понравилось. Гид рассказывал на хорошем русском языке и очень интересно.
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