Прикоснуться к древней истории среди гробниц и храмов крупнейшего музея под открытым небом
Древний Луксор завораживает своей архитектурой и окутывает загадками.
Путешествие в комфортном индивидуальном формате поможет вам погрузиться в историю Древнего Египта и постичь его тайны. Вы пройдёте по следам известного археолога, побываете в Долинах цариц, рабочих и вельмож. Увидите Колоссы Мемнона и рассмотрите экспонаты Музея мумификации.
Путешествие в комфортном индивидуальном формате поможет вам погрузиться в историю Древнего Египта и постичь его тайны. Вы пройдёте по следам известного археолога, побываете в Долинах цариц, рабочих и вельмож. Увидите Колоссы Мемнона и рассмотрите экспонаты Музея мумификации.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы заберём вас из любой точки Луксора и покажем, чем славится «город дворцов». На комфортабельном микроавтобусе вы проедете по его улицам, понаблюдаете за местными жителями, услышите историю Луксора и узнаете о быте и местных традициях. В программе экскурсии:
- Дом Картера — дом-музей британского археолога, открывшего гробницу Тутанхамона. Вы увидите несколько помещений: офис, где работал археолог, столовую, спальню лорда Карнарвона, купольный зал, а также гостиную, где показывают трёхмерную презентацию.
- Долина Вельмож — некрополь на западном берегу Луксора. Здесь расположено более 500 усыпальниц вельмож и приближённых фараонов. Мы расскажем о древних гробницах, научим расшифровывать сохранившиеся настенные надписи и живопись.
- Долина рабочих Дейр-эль-Медина — место, где жили ремесленники, создававшие гробницы фараонов. Вы узнаете о потрясающих местных находках — папирусах, рассказывающих о быте древнеегипетского поселения.
- Долина цариц — памятник истории, где находятся гробницы жён и детей фараонов. Обсудим, почему захоронения находятся в пустыне и как они связаны с сокровищами фараонов.
- Музей мумификации — здесь представлены образцы человеческих и животных мумий, а также материалы, инструменты, жидкости и сосуды для их создания. Сам музей небольшой, но очень популярный среди туристов.
- Колоссы Мемнона — две высокие статуи на западном берегу Нила. Вы услышите об их назначении и поймёте, почему одна из них зовётся «поющей на рассвете».
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Экскурсия проходит на современном микроавтобусе. Возможно организовать встречу в аэропорту (+20$).
Что входит в стоимость
- Транспорт во время экскурсии
- Услуги русскоговорящего гида
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Дом Картера 4 $
- Долина знати 5$
- Дейр-эль-Медина 6$
- Музей мумификации 5$
- Долина Цариц 5$
- Обед 6-7$
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в любой точке Луксора
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Луксоре
Провели экскурсии для 34 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ахмед! Я родился и живу в Египте. Окончил курсы русского языка, изучал историю Древнего Египта в Каире. Уже много лет работаю гидом и очень люблю свою профессию. Вместе с командой профессиональных русскоговорящих гидов с радостью покажу вам самые интересные места Луксора, Каира, Александрии и Асуана.
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Самое главное
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