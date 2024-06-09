Луксор расположен на месте столицы Древнего Египта — города Фивы. За городом закреплена слава «крупнейшего музея под открытым небом».
И неудивительно — огромные древние храмы поражают своими масштабами! За два дня мы изучим достопримечательности западного и восточного берега, увидим гробницы фараонов и величественных колоссов, а также заглянем в Дендеру — здесь расположился знаменитый храм богини Хатхор.
И неудивительно — огромные древние храмы поражают своими масштабами! За два дня мы изучим достопримечательности западного и восточного берега, увидим гробницы фараонов и величественных колоссов, а также заглянем в Дендеру — здесь расположился знаменитый храм богини Хатхор.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Что вас ожидает:
- Первый день:
- Храм Дендеры
- Комплекс Карнакского храма
- Луксорский музей или луксорский храм
- Второй день:
- Поющие колоссы Мемнона
- Долина царей
- Храм Хатшепсут
- Храм Хабу, погребальный храм Рамзеса III
- Дейр-эль-Медина, город ремесленников
Описание тура
Долина царей, расписные стены и легенды Древнего Египта Луксор поделен на восточный (город «живых») и западный (город «мертвых») берега. Город «живых» славится своими монументальными храмами — Луксорский и Карнакский, а город «мертвых» охраняется величественными колоссами Мемнона. Именно здесь можно спуститься в гробницы фараонов и посетить храм Мединет-Абу — второй по масштабам храм Египта после Карнарского. У нас будет два дня, чтобы побывать на каждом из берегов. В сопровождении гида-египтолога мы рассмотрим красочные рисунки на стенах гробниц и выясним, почему колоссы Мемнона прозвали поющими. Вы побываете в храме Хатшепсут, которой удалось править 20 лет в те древние времена, когда женщинам было запрещено царствовать. Однако это еще не все, что можно посмотреть в Луксоре. Всего в нескольких километрах от города расположился храм Дендеры, посвященный богине Хатхор и известный своим барельефом «Зодиак». А еще есть город ремесленников — тех самых мастеров, что занимались строительством храмов и гробниц. Заинтересовали? Тогда присоединяйтесь к нашему путешествию по царству Древнего Египта! Важная информация:
Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с опытным водителем. В течение двух дней вас будет сопровождать гид-египтолог.
- Мы останавливаемся переночевать в Луксоре.
- Отель в Луксоре вы бронируете сами. Мы можем помочь найти подходящий.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый день:
- Храм Дендеры
- Комплекс Карнакского храма
- Луксорский музей или луксорский храм
- Второй день:
- Поющие колоссы Мемнона
- Долина царей
- Храм Хатшепсут
- Храм Хабу, погребальный храм Рамзеса III
- Дейр-эль-Медина, город ремесленников
Что включено
- Трансфер (туда и обратно)
- Полициейские разрешения
- Услуги русскоязычного гида
- Услуги водителя
- Питьевая вода во время экскурсии
Что не входит в цену
- Входные билеты в исторические памятники
- Обед
- Прогулка по Нилу и Банановый остров
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с опытным водителем. В течение двух дней вас будет сопровождать гид-египтолог
- Мы останавливаемся переночевать в Луксоре
- Отель в Луксоре вы бронируете сами. Мы можем помочь найти подходящий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.