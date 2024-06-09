Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с опытным водителем. В течение двух дней вас будет сопровождать гид-египтолог.

Долина царей, расписные стены и легенды Древнего Египта Луксор поделен на восточный (город «живых») и западный (город «мертвых») берега. Город «живых» славится своими монументальными храмами — Луксорский и Карнакский, а город «мертвых» охраняется величественными колоссами Мемнона. Именно здесь можно спуститься в гробницы фараонов и посетить храм Мединет-Абу — второй по масштабам храм Египта после Карнарского. У нас будет два дня, чтобы побывать на каждом из берегов. В сопровождении гида-египтолога мы рассмотрим красочные рисунки на стенах гробниц и выясним, почему колоссы Мемнона прозвали поющими. Вы побываете в храме Хатшепсут, которой удалось править 20 лет в те древние времена, когда женщинам было запрещено царствовать. Однако это еще не все, что можно посмотреть в Луксоре. Всего в нескольких километрах от города расположился храм Дендеры, посвященный богине Хатхор и известный своим барельефом «Зодиак». А еще есть город ремесленников — тех самых мастеров, что занимались строительством храмов и гробниц. Заинтересовали? Тогда присоединяйтесь к нашему путешествию по царству Древнего Египта! Важная информация: