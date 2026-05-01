Сегодня отправимся в Город живых — на восточный берег Нила, где посетим комплекс Карнакских храмов. Это крупнейший храмовый ансамбль Древнего мира и главное религиозное святилище эпохи Нового царства. Мы проследим историю его формирования, начавшуюся ещё в 20 веке до н. э., и поговорим о том, как на протяжении 2 тысячелетий фараоны его достраивали, стремясь превзойти величие своих предшественников. Разберёмся в символике ключевых сооружений и значении культа жрецов в жизни древнеегипетского государства.

Затем осмотрим Луксорский храм, возведённый в честь бога солнца Амон-Ра. Долгие века он находился под слоем песка и был открыт лишь в 19 веке, благодаря чему сегодня можно увидеть хорошо сохранившиеся обелиски, статуи и колоннады. После пройдём по Аллее сфинксов — священной дороге длиной около 2700 метров, соединяющей Карнакский и Луксорский храмы. Вы узнаете историю её строительства и процессий, шествовавших здесь во время праздника Опета.

Далее направимся на западный берег Нила, в Город мёртвых, где побываем в Долине царей. В глубине скал здесь расположены 63 гробницы фараонов, включая усыпальницы Тутанхамона и Рамсеса II. Обсудим представления древних египтян о загробной жизни, принципы создания царских склепов и истории их открытия. Осмотрим храм царицы Хатшепсут — выдающееся инженерное сооружение с террасами, дворами, колонными залами и святилищами, высеченными в скале. Вы узнаете, чем он отличается от других царских построек и какую роль в истории Египта сыграла первая женщина-фараон.

Завершением дня станет осмотр Поющих колоссов Мемнона — 2 гигантских статуй весом около 700 тонн каждая, воздвигнутых у утраченного храма Аменхотепа III. Вы услышите историю их названия и легенды, прославившие эти памятники ещё в античности. В финале путешествия желающие смогут прокатиться по Нилу на моторной лодке с крышей и посетить Банановый остров с плантациями, а также небольшой вольер с крокодилами.