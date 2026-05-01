Дендера, Абидос, Луксор: индивидуально по Древнему Египету

Погрузиться в тайны фараонов, увидеть Поющие колоссы Мемнона и исследовать храмы и рельефы
Приглашаем вас в самое сердце Древнего Египта, где всё буквально пропитано историей.

Мы посетим храм Сети I, который славится уникальной техникой исполнения рельефов и изображений на стенах. Обсудим легенды, связанные с
Осирионом. Побываем в комплексе Карнакских храмов и разберёмся в символике ключевых сооружений.

Оценим грандиозные пространства Луксора, пройдём по Долине царей, а в храме Хатшепсут поговорим о том, какую роль в истории Египта сыграла первая женщина-фараон.

Вы ощутите масштаб человеческих амбиций у колоссов Мемнона, а в финале желающие смогут прокатиться по Нилу на моторной лодке с крышей и посетить Банановый остров.

Это не просто знакомство с памятниками — это погружение в мир смыслов, мифов и силы цивилизации, которая до сих пор задаёт меру величия.

Описание тура

Организационные детали

Выезд в 4:30. Советуем заказать себе в отеле сухой завтрак (сухой паек).
Дорога до Абидоса занимает 4 часа, предусмотрена одна санитарная остановка (15–20 минут — завтрак и туалет).
•Сначала посетим Абидосский комплекс храмов, затем отправимся обратно в Дендеру, где побываем в Храме богини Хатхор. После, отправимся в Луксор.
Экскурсия во второй день в Луксоре начинается в 8:30 и заканчивается в 15:00. Возвращение в Хургаду к 19:00.
По желанию группы возможна корректировка программы с учётом маршрута и длительности поездки.
Возможно расширить тур, включив в него больше достопримечательностей на ваш выбор в Луксоре и его окрестностях. В этом случае программа будет проходить 3 дня. Маршрут и стоимость дополнительных дней согласуется в переписке с организатором.

Программа тура по дням

1 день

Храм Сети I, Осирион, храм Дендеры

Встречаемся и отправляемся в насыщенное путешествие. Первым посетим храм Сети I — одну из главных жемчужин Древнего Египта. Этот комплекс славится уникальной техникой исполнения рельефов и изображений на стенах, которые многие специалисты считают лучшими во всём Египте. Особое внимание уделим «Абидосскому списку» — перечню из 76 фараонов Древнего Египта, чьи имена высечены в картушах и позволяют проследить преемственность династий.

Затем осмотрим Осирион с каменными каналами — священное место для древних египтян. Согласно легенде, именно здесь богиня Исида захоронила голову Осириса, и на протяжении веков сюда приходили паломники с дарами. После побываем в храме Дендеры, посвящённом богине Хатхор — дочери бога солнца Ра, покровительнице любви, красоты, материнства, плодородия и радости. Он сохранился почти в первозданном виде.

2 день

Город живых и Город мёртвых

Сегодня отправимся в Город живых — на восточный берег Нила, где посетим комплекс Карнакских храмов. Это крупнейший храмовый ансамбль Древнего мира и главное религиозное святилище эпохи Нового царства. Мы проследим историю его формирования, начавшуюся ещё в 20 веке до н. э., и поговорим о том, как на протяжении 2 тысячелетий фараоны его достраивали, стремясь превзойти величие своих предшественников. Разберёмся в символике ключевых сооружений и значении культа жрецов в жизни древнеегипетского государства.

Затем осмотрим Луксорский храм, возведённый в честь бога солнца Амон-Ра. Долгие века он находился под слоем песка и был открыт лишь в 19 веке, благодаря чему сегодня можно увидеть хорошо сохранившиеся обелиски, статуи и колоннады. После пройдём по Аллее сфинксов — священной дороге длиной около 2700 метров, соединяющей Карнакский и Луксорский храмы. Вы узнаете историю её строительства и процессий, шествовавших здесь во время праздника Опета.

Далее направимся на западный берег Нила, в Город мёртвых, где побываем в Долине царей. В глубине скал здесь расположены 63 гробницы фараонов, включая усыпальницы Тутанхамона и Рамсеса II. Обсудим представления древних египтян о загробной жизни, принципы создания царских склепов и истории их открытия. Осмотрим храм царицы Хатшепсут — выдающееся инженерное сооружение с террасами, дворами, колонными залами и святилищами, высеченными в скале. Вы узнаете, чем он отличается от других царских построек и какую роль в истории Египта сыграла первая женщина-фараон.

Завершением дня станет осмотр Поющих колоссов Мемнона — 2 гигантских статуй весом около 700 тонн каждая, воздвигнутых у утраченного храма Аменхотепа III. Вы услышите историю их названия и легенды, прославившие эти памятники ещё в античности. В финале путешествия желающие смогут прокатиться по Нилу на моторной лодке с крышей и посетить Банановый остров с плантациями, а также небольшой вольер с крокодилами.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до отеля в Хургаде
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги русскоязычного гида-историка
  • Экскурсионное сопровождение по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Хургады и обратно
  • Проживание
  • Питание - $10 с человека в день
  • Доплата за трансфер из/в районы за пределами Хургады (при необходимости)
  • Входные билеты:
  • Храм богини Хатхор в Дендере - $10
  • Храм в Абидосе - $10
  • Комплекс Карнакских храмов - $15
  • Луксорский храм и Аллея сфинксов - $13
  • Долина царей - $17
  • Храм царицы Хатшепсут - $13
  • Прогулка по Нилу с посещением Бананового острова или полёт на шаре - по договорённости с гидом на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада, ваш отель, 4:30
Завершение: Хургада, ваш отель, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухамед
Мухамед — ваша команда гидов в Хургаде
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 3463 туристов
Дорогие наши гости, приветствую вас в Египте! Меня зовут Мухамед, я изучал русский язык на факультете иностранных языков в Каире и окончил двухлетнюю программу по египтологии. Более 15 лет провожу
читать дальшеуменьшить

экскурсии по всему Египту для гостей из России и стран СНГ. Работаю с русскоговорящими гидами, также египтологами. Наша команда отличается пунктуальностью, чёткостью, профессиональными организаторскими навыками, прекрасным знанием исторического материала, страстью к работе и гордостью тем, что мы потомки великих фараонов. Уверены, в путешествиях с нами вы получите яркие и запоминающиеся впечатления!

