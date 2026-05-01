Мы посетим храм Сети I, который славится уникальной техникой исполнения рельефов и изображений на стенах. Обсудим легенды, связанные с
Описание тура
Организационные детали
Выезд в 4:30. Советуем заказать себе в отеле сухой завтрак (сухой паек).
Дорога до Абидоса занимает 4 часа, предусмотрена одна санитарная остановка (15–20 минут — завтрак и туалет).
•Сначала посетим Абидосский комплекс храмов, затем отправимся обратно в Дендеру, где побываем в Храме богини Хатхор. После, отправимся в Луксор.
Экскурсия во второй день в Луксоре начинается в 8:30 и заканчивается в 15:00. Возвращение в Хургаду к 19:00.
По желанию группы возможна корректировка программы с учётом маршрута и длительности поездки.
Возможно расширить тур, включив в него больше достопримечательностей на ваш выбор в Луксоре и его окрестностях. В этом случае программа будет проходить 3 дня. Маршрут и стоимость дополнительных дней согласуется в переписке с организатором.
Программа тура по дням
Храм Сети I, Осирион, храм Дендеры
Встречаемся и отправляемся в насыщенное путешествие. Первым посетим храм Сети I — одну из главных жемчужин Древнего Египта. Этот комплекс славится уникальной техникой исполнения рельефов и изображений на стенах, которые многие специалисты считают лучшими во всём Египте. Особое внимание уделим «Абидосскому списку» — перечню из 76 фараонов Древнего Египта, чьи имена высечены в картушах и позволяют проследить преемственность династий.
Затем осмотрим Осирион с каменными каналами — священное место для древних египтян. Согласно легенде, именно здесь богиня Исида захоронила голову Осириса, и на протяжении веков сюда приходили паломники с дарами. После побываем в храме Дендеры, посвящённом богине Хатхор — дочери бога солнца Ра, покровительнице любви, красоты, материнства, плодородия и радости. Он сохранился почти в первозданном виде.
Город живых и Город мёртвых
Сегодня отправимся в Город живых — на восточный берег Нила, где посетим комплекс Карнакских храмов. Это крупнейший храмовый ансамбль Древнего мира и главное религиозное святилище эпохи Нового царства. Мы проследим историю его формирования, начавшуюся ещё в 20 веке до н. э., и поговорим о том, как на протяжении 2 тысячелетий фараоны его достраивали, стремясь превзойти величие своих предшественников. Разберёмся в символике ключевых сооружений и значении культа жрецов в жизни древнеегипетского государства.
Затем осмотрим Луксорский храм, возведённый в честь бога солнца Амон-Ра. Долгие века он находился под слоем песка и был открыт лишь в 19 веке, благодаря чему сегодня можно увидеть хорошо сохранившиеся обелиски, статуи и колоннады. После пройдём по Аллее сфинксов — священной дороге длиной около 2700 метров, соединяющей Карнакский и Луксорский храмы. Вы узнаете историю её строительства и процессий, шествовавших здесь во время праздника Опета.
Далее направимся на западный берег Нила, в Город мёртвых, где побываем в Долине царей. В глубине скал здесь расположены 63 гробницы фараонов, включая усыпальницы Тутанхамона и Рамсеса II. Обсудим представления древних египтян о загробной жизни, принципы создания царских склепов и истории их открытия. Осмотрим храм царицы Хатшепсут — выдающееся инженерное сооружение с террасами, дворами, колонными залами и святилищами, высеченными в скале. Вы узнаете, чем он отличается от других царских построек и какую роль в истории Египта сыграла первая женщина-фараон.
Завершением дня станет осмотр Поющих колоссов Мемнона — 2 гигантских статуй весом около 700 тонн каждая, воздвигнутых у утраченного храма Аменхотепа III. Вы услышите историю их названия и легенды, прославившие эти памятники ещё в античности. В финале путешествия желающие смогут прокатиться по Нилу на моторной лодке с крышей и посетить Банановый остров с плантациями, а также небольшой вольер с крокодилами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля в Хургаде
- Трансферы по маршруту
- Услуги русскоязычного гида-историка
- Экскурсионное сопровождение по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Хургады и обратно
- Проживание
- Питание - $10 с человека в день
- Доплата за трансфер из/в районы за пределами Хургады (при необходимости)
- Входные билеты:
- Храм богини Хатхор в Дендере - $10
- Храм в Абидосе - $10
- Комплекс Карнакских храмов - $15
- Луксорский храм и Аллея сфинксов - $13
- Долина царей - $17
- Храм царицы Хатшепсут - $13
- Прогулка по Нилу с посещением Бананового острова или полёт на шаре - по договорённости с гидом на месте