2 дня
Индивидуальный тур: наследие Древнего Египта и возможность полетать на воздушном шаре
Побывать в храмах Дендеры и Луксора, осмотреть фрески и рельефы и прикоснуться к величию фараонов
Начало: Хургада, у вашего отеля, 5:00
«Только в вашей компании вы побываете в величественных храмах: Хатхор, Карнакском и храме Рамсеса III»
21 дек в 05:00
28 дек в 05:00
$500 за всё до 2 чел.
скидка
10%
2 дня
Стать ближе к богам и фараонам: из Хургады в Дендеру и Луксор
Посетить древние храмы и усыпальницы, пройти по Аллее сфинксов и покататься на лодке по Нилу
Начало: Ваш отель в Хургаде, 4:00 - 5:00
«Вы посетите Карнакский и Луксорский храмы, рассмотрите колоссы Мемнона и Аллею сфинксов и другие шедевры древнеегипетского зодчества»
15 дек в 04:00
18 дек в 04:00
155$140 за человека
2 дня
Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта
Узнать, почему колоссы Мемнона стали поющими, и побывать в Долине Царей
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля, время по дог...
«Вы посетите Карнакский храм — крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, который напоминает настоящий город в городе»
21 дек в 10:00
28 дек в 10:00
$580 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Соборы и храмы»
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