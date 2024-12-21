2 дня
Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта
Узнать, почему колоссы Мемнона стали поющими, и побывать в Долине Царей
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля, время по дог...
«Приглашаем увидеть главные достопримечательности Луксора»
21 дек в 10:00
28 дек в 10:00
$580 за всё до 8 чел.
8 дней
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы
Начало: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой)...
«Сегодня и завтра будем тренироваться в бассейне перед знакомством с подводным миром»
2 мар в 08:00
4 мая в 08:00
$2 242 за человека
скидка
10%
2 дня
Стать ближе к богам и фараонам: из Хургады в Дендеру и Луксор
Посетить древние храмы и усыпальницы, пройти по Аллее сфинксов и покататься на лодке по Нилу
Начало: Ваш отель в Хургаде, 4:00 - 5:00
«Продолжим знакомство с многовековой монументальной архитектурой»
15 дек в 04:00
18 дек в 04:00
155$140 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Обзорные»
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