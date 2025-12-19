Мои заказы

Экскурсия в Новый Большой Египетский музей для транзитных путешественников

Идеальный способ познакомиться с древнеегипетской цивилизацией за несколько часов между рейсами
Если у вас долгая пересадка в Каире, превратите ожидание рейса в путешествие во времени. Мы организуем трансфер из аэропорта с экскурсией по Новому Большому Египетскому музею (GEM).

Без суеты, с чётким таймингом и гарантированным возвращением к регистрации вы увидите главные сокровища древнеегипетской цивилизации.
Описание экскурсии

Встреча в аэропорту

  • Водитель будет ждать у выхода после паспортного контроля с табличкой с вашим именем
  • Поможет с багажом и на комфортабельном автомобиле довезёт до музея

По дороге вы узнаете:
— когда и как был построен GEM
— почему его называют самым современным музеем мира
— что делает его уникальным среди всех музеев Египта

Экскурсия по GEM — только главное и самое впечатляющее

Внутри вас ждут тысячи артефактов, многие из которых впервые представлены публике:
— грандиозная статуя Рамсеса II — символ музея
— коллекция Тутанхамона, впервые показанная полностью
— солнечные лодки фараонов
— залы с интерактивными элементами, световыми инсталляциями и 3D реконструкциями

В свободное время вы сделаете фото в панорамном атриуме, купите сувениры в магазине подарков и посетите кафе с видом на пирамиды.

Возвращение в аэропорт

Мы строго следуем расписанию и привезём вас ко времени регистрации — вы точно не опоздаете.

Вы узнаете о ключевых эпохах египетской цивилизации: от первых династий до великих строителей. А также о том,

  • как жили фараоны, каким был придворный быт и какие тайны хранят артефакты, найденные археологами за последние 200 лет
  • как современные методы реставрации позволяют сохранить золотые украшения, ткани и даже предметы повседневной жизни Тутанхамона
  • что именно делает Рамсеса одним из величайших правителей в истории и как его статую перевезли и установили в GEM
  • каким древние египтяне видели мир, что для них значила загробная жизнь и почему архитектура гробниц так важна для понимания их культуры

Организационные детали

  • Продолжительность программу — 3–5 часов в зависимости от времени стыковки ваших рейсов. Для каждого пассажира в салоне будет бутылочка питьевой воды
  • Трансфер — на микроавтобусе Toyota или минивэне Mitsubishi X pander,
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 1078 туристов
Я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта и современной жизнью страны.

