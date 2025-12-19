Экскурсия в Новый Большой Египетский музей для транзитных путешественников
Идеальный способ познакомиться с древнеегипетской цивилизацией за несколько часов между рейсами
Если у вас долгая пересадка в Каире, превратите ожидание рейса в путешествие во времени. Мы организуем трансфер из аэропорта с экскурсией по Новому Большому Египетскому музею (GEM).
Без суеты, с чётким таймингом и гарантированным возвращением к регистрации вы увидите главные сокровища древнеегипетской цивилизации.
Описание экскурсии
Встреча в аэропорту
Водитель будет ждать у выхода после паспортного контроля с табличкой с вашим именем
Поможет с багажом и на комфортабельном автомобиле довезёт до музея
По дороге вы узнаете: — когда и как был построен GEM — почему его называют самым современным музеем мира — что делает его уникальным среди всех музеев Египта
Экскурсия по GEM — только главное и самое впечатляющее
Внутри вас ждут тысячи артефактов, многие из которых впервые представлены публике: — грандиозная статуя Рамсеса II — символ музея — коллекция Тутанхамона, впервые показанная полностью — солнечные лодки фараонов — залы с интерактивными элементами, световыми инсталляциями и 3D реконструкциями
В свободное время вы сделаете фото в панорамном атриуме, купите сувениры в магазине подарков и посетите кафе с видом на пирамиды.
Возвращение в аэропорт
Мы строго следуем расписанию и привезём вас ко времени регистрации — вы точно не опоздаете.
Вы узнаете о ключевых эпохах египетской цивилизации: от первых династий до великих строителей. А также о том,
как жили фараоны, каким был придворный быт и какие тайны хранят артефакты, найденные археологами за последние 200 лет
как современные методы реставрации позволяют сохранить золотые украшения, ткани и даже предметы повседневной жизни Тутанхамона
что именно делает Рамсеса одним из величайших правителей в истории и как его статую перевезли и установили в GEM
каким древние египтяне видели мир, что для них значила загробная жизнь и почему архитектура гробниц так важна для понимания их культуры
Организационные детали
Продолжительность программу — 3–5 часов в зависимости от времени стыковки ваших рейсов. Для каждого пассажира в салоне будет бутылочка питьевой воды
Трансфер — на микроавтобусе Toyota или минивэне Mitsubishi X pander,
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 1078 туристов
Я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта и современной жизнью страны.