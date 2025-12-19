Если у вас долгая пересадка в Каире, превратите ожидание рейса в путешествие во времени. Мы организуем трансфер из аэропорта с экскурсией по Новому Большому Египетскому музею (GEM). Без суеты, с чётким таймингом и гарантированным возвращением к регистрации вы увидите главные сокровища древнеегипетской цивилизации.

Описание экскурсии

Встреча в аэропорту

Водитель будет ждать у выхода после паспортного контроля с табличкой с вашим именем

Поможет с багажом и на комфортабельном автомобиле довезёт до музея

По дороге вы узнаете:

— когда и как был построен GEM

— почему его называют самым современным музеем мира

— что делает его уникальным среди всех музеев Египта

Экскурсия по GEM — только главное и самое впечатляющее

Внутри вас ждут тысячи артефактов, многие из которых впервые представлены публике:

— грандиозная статуя Рамсеса II — символ музея

— коллекция Тутанхамона, впервые показанная полностью

— солнечные лодки фараонов

— залы с интерактивными элементами, световыми инсталляциями и 3D реконструкциями

В свободное время вы сделаете фото в панорамном атриуме, купите сувениры в магазине подарков и посетите кафе с видом на пирамиды.

Возвращение в аэропорт

Мы строго следуем расписанию и привезём вас ко времени регистрации — вы точно не опоздаете.

Вы узнаете о ключевых эпохах египетской цивилизации: от первых династий до великих строителей. А также о том,

как жили фараоны, каким был придворный быт и какие тайны хранят артефакты, найденные археологами за последние 200 лет

как современные методы реставрации позволяют сохранить золотые украшения, ткани и даже предметы повседневной жизни Тутанхамона

что именно делает Рамсеса одним из величайших правителей в истории и как его статую перевезли и установили в GEM

каким древние египтяне видели мир, что для них значила загробная жизнь и почему архитектура гробниц так важна для понимания их культуры

Организационные детали

Продолжительность программу — 3–5 часов в зависимости от времени стыковки ваших рейсов. Для каждого пассажира в салоне будет бутылочка питьевой воды

Трансфер — на микроавтобусе Toyota или минивэне Mitsubishi X pander,