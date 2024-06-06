Увидеть самое главное в Каире

Найдено 47 экскурсий в категории «Самое главное» в Каире, цены от €43, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исследуем Каир с детьми
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Каир за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
117 отзывов
Влюбиться в Каир за 1 день: Пирамиды, музей и базар
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
180 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
161 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
95 отзывов
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 6 чел.
Многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
115 отзывов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250175 за всё до 7 чел.
Пирамиды Древнего Египта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
95 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.
По Каиру с историком-египтологом
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Путешествие в сердце Египта: Пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд в компании историка-египтолога. Эта экскурсия изменит ваше представление о Древнем Египте
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Первое свидание с Каиром
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
198 отзывов
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
183129 за всё до 8 чел.
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
60 отзывов
Пирамиды Гизы и сокровища древнего Египта: эксклюзивное путешествие
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Начало: По договору с туристом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
215129 за всё до 10 чел.
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Погрузитесь в историю пирамид, начиная с древнейших гробниц до величественных сооружений. Узнайте тайны Серапеума и изменившийся цвет Розовой пирамиды
Начало: От места вашего пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220165 за всё до 4 чел.
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
Погрузитесь в историю древнего Египта, посетив великие пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире. Уникальная экскурсия с комфортабельным транспортом и обедом
Начало: У вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
72 за человека
Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
🚌 На автобусе
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
220176 за всё до 4 чел.
В сердце египетских пирамид
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10075 за всё до 8 чел.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
55 отзывов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
7843 за человека
Каир и окрестности за 2 дня
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
399220 за всё до 6 чел.
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу Каира: пирамиды Гизы, Каирский музей и прогулка по Нилу. Уникальная экскурсия для ценителей истории
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
19095 за всё до 2 чел.
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200150 за всё до 10 чел.
Сокровища Гизы и Саккары
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Уникальная экскурсия по Сокровищам Гизы и Саккары: Пирамиды, Сфинкс, Древний Египет
Погрузитесь в мир древних тайн и чудес во время экскурсии по пирамидам Гизы и Саккары. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17588 за всё до 8 чел.
Экспресс-тур по Каиру: увидеть главное за 4 часа
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Экспресс-тур по Каиру: исторические сокровища и культура
Захватывающее путешествие по Каиру: от древних мечетей до прогулки по Нилу. Откройте для себя сокровища города за полдня
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200140 за всё до 10 чел.
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Исторические сокровища Каира: Саккара, Серапеум и Военный музей
Погрузитесь в историю древнего Египта с эксклюзивной экскурсией по Саккаре, Серапеуму и Военному музею Каира
Начало: В любом удобном для вас месте в Каире
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
18090 за всё до 8 чел.
Каир для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Исторический тур для всей семьи по Каиру: древний Египет и Средневековье
Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185 за всё до 5 чел.
Ваш идеальный день в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Ваш идеальный день в Каире: Путешествие по древним сокровищам
Познайте историческое богатство Каира: пирамиды, музеи и замки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
180 за всё до 2 чел.
Пирамиды + Каир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Пирамиды Гизы и культурное наследие Каира: путешествие в сердце Египта
Погрузитесь в мир древних фараонов и современного Каира, выбрав экскурсию, которая оживит историю прямо перед вашими глазами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
186131 за всё до 8 чел.
Каир - город всех эпох
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Каир - город всех эпох: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, посетив его древние и современные достопримечательности. Уникальные места, комфортабельный транспорт и опытные гиды
Начало: По месту вашего пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230 за всё до 10 чел.
Каир - город чудес
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Каир - город чудес: индивидуальная экскурсия
Шумный и величественный Каир оставит неизгладимые впечатления. Погрузитесь в его историю, прикоснитесь к тайнам пирамид и насладитесь видами с Нила
Начало: Место пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220154 за всё до 8 чел.
Каир как живая энциклопедия Египта
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177151 за всё до 8 чел.
Сердце средневекового Каира
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
180126 за всё до 8 чел.
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Откройте для себя чудеса Каира и Гизы: пирамиды, Большой сфинкс, прогулка по Нилу и посещение восточного рынка Хан аль-Халили
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180135 за всё до 5 чел.
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Каира в Александрию - вторая столица Египта
Вас ждёт насыщенный день в Александрии. Катакомбы, амфитеатр, крепость и ювелирный музей откроют свои тайны. Индивидуальная экскурсия из Каира
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230173 за всё до 8 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
400320 за всё до 10 чел.
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Покататься по пустыне на квадроциклах и верблюдах, встретив закат на фоне пирамид
Начало: Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и...
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
6051 за человека
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Посетить главные места Каира, пройтись по колоритному базару, открыть историю древней цивилизации
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
22099 за всё до 2 чел.
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы: погружение в историю Египта
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд, посетив знаменитые пирамиды Саккары, Дахшура и Гизы. Откройте для себя неведомые страницы истории Египта
Начало: от вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150128 за всё до 5 чел.
Каир и пирамиды Гизы
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Каир и пирамиды Гизы
Посетить национальный музей и цитадель Саладина, увидеть великие пирамиды и Сфинкса
Начало: в вашем отеле в Каире
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
200120 за всё до 8 чел.
Волшебная фотосессия в Каире
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
1 отзыв
Волшебная фотосессия в Каире: между пирамидами и историческими улицами
Погрузитесь в атмосферу древнего Каира, запечатлевая моменты жизни среди его величественных пирамид и узких улочек
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Путешествие по Каирскому музею и пирамидам Гизы
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Каирскому музею и сокровищам Гизы. Вас ждут артефакты, пирамиды и Большой сфинкс
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6048 за человека
Все краски Каира
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Все краски Каира: Погружение в историю и культуру древнего города
Познайте древний Каир: от базаров и дворцов до прогулки по Нилу. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
230138 за всё до 10 чел.
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: у вашего отеля или аэропорта
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180135 за всё до 3 чел.
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Древние сокровища Египта: от пирамид Гизы до Дахшура
Путешествие во времени: откройте величие пирамид, тайны Мемфиса и загадки древних некрополей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21095 за всё до 8 чел.
Экспресс-экскурсия на пирамиды с трансфером из аэропорта и обратно
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Экспресс-экскурсия на пирамиды с индивидуальным трансфером
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить пирамиды во время транзита через Каир с комфортным трансфером
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200100 за всё до 2 чел.
Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7.5 часов
2 отзыва
Каир: прогулка по Нилу и пирамиды Гизы с посещением музея
Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
63 за человека
Привет, Каир
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Привет, Каир: индивидуальная экскурсия по музею, Нилу и Хан аль-Халили
Комфортная экскурсия по Каиру: музей, Нил и Хан аль-Халили. История, панорамы и восточные улочки ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11284 за всё до 3 чел.
Сокровища фараонов
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
Путешествие к сокровищам фараонов: пирамиды, музеи, верблюды
Захватывающее путешествие в историю древнего Египта ждет вас! Пирамиды, мумии и прогулки на верблюдах - все это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
60 за человека
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы: путешествие в сердце Египта с гидом
Познакомьтесь с уникальным Каиром и величественными пирамидами Гизы. Путешествие, полное истории и культуры, ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
167 за всё до 6 чел.
Каир без стереотипов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Каир без стереотипов
Исследовать город с местным жителем, развеять мифы о Египте и не упустить самое важное
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
275 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Влюбиться в Каир за 1 день
    Ахмед лучший гид в мире, без шуток! Нас было 4 человек и все остались довольны! Сначала была запланирована только экскурсия в Гизе,
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    она прошла просто великолепно. Все очень интересно, а главная какая подача 🥹 чтобы все так любили свою работу! Когда Ахмед рассказывал как будто земля остановилась, и экскурсия длинною в 6 часов прошла как будто за 5 минут. Отдельная благодарность за то, что Ахмед нашел для нас веганскую еду, и мы не остались голодными. Спасибо большое! И вот к концу экскурсии Ахмед предложил на следующий день съездить в Саккару, мы конечно же без раздумий согласились. И не зря! Все проходило также на высшем уровне, второй день понравился еще больше чем предыдущий. Ахмед рассказывает информацию, которой нет в интернете,и такие факты, от которых мурашки по телу! Мы еще месяц точно будем читать и смотреть документальные фильмы про Египет. Еще раз большое спасибо!! Обязательно приедем еще раз и попросим провести экскурсию у Ахмеда 🫶 Также отдельное спасибо водителю, очень комфортное вождение, хотя на дорогах хаос 😂

    Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Первое свидание с Каиром
    Мы ехали в Египет в первый раз и были с ребенком 8-ми лет, очень хотелось увидеть самим, и показать дочери
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    Каир и его окрестности. Знания языка английского у ребенка нет, поэтому хотели найти русскоговорящего гида. Заранее списалась с Саидом, но на наши даты он, к сожалению, не смог провести нам экскурсию, т. к. совершал Хадж. Он посоветовал -Шерифа, гида из своей команды. Пообщавшись с Саидом и Шерифом, мы сделали небольшую коррекцию маршрута, т. к. они подсказали интересные места, которые стоит посетить, а от чего можно отказаться. В итоге мы поняли, что хотим столько всего увидеть, а в один день никак не уложиться, решили увеличить экскурсию с гидом до двух дней. Об этом решении ни капли не пожалели! Нас возили на комфортабельном минивэне, в пути мы общались с Шерифом, задавали интересующие нас вопросы. Так же по нашей просьбе он завозил нас в ресторанчики с местной едой, где было очень вкусно! Так же мы благодарны Шерифу за безумное количество фоток в разных местах и ракурсах! Мы нигде не стояли в очередях, все было очень оперативно! Мы провели шикарных два дня, хоть и устали. Самое главное, что Шериф смог найти подход и заинтересовать дочь. За что ему отдельное спасибо! Экскурсии мы начинали с 8.30 утра, рекомендую вам начинать в это время. Как мне показалось, благодаря этому мы избежали толп туристов. В первый день мы посетили: Каирский музей, Коптский квартал, Каирскую цитадель и Мечеть Мухаммеда Али, прогулялись по Улице Аль-Муиз и рынку Хан эль-Халили, зашли в Мечеть аль-Хакима. А еще успели покататься на лодке по Нилу. Шериф договорился, и мы ее арендовали только для нас. Это было круто) На второй день: Мы посетили Саккару и увидели ступенчатую пирамиду Джоссера, спускались в пирамиду Унаса (она выглядит разрушенной, но внутри сохранились надписи и рисунки!) Спускались в Серапеум. Так же мы спустились в Ломанную пирамиду (Это было очень тяжело!! Но так как в ней мало людей можно останавливаться и присесть чтобы отдышаться. Не рекомендую если вы боитесь замкнутых помещений, и у вас лишний вес или давление. Но если вы хотите залезть внутрь пирамиды, то лучше это сделать здесь, а не в пирамиде Хеопса, т. к в пирамиду Хеопса идут толпы туристов и там это пройти будет еще тяжелее). А в завершении дня конечно же мы увидели знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также статую Сфинкса. Хочу отдельно отметить вечер первого дня: Шериф предложил нам экскурсию- посещение фермы Bayt Alriyf недалеко от Гизы, ужин с национальной кухней и встреча заката на Чёрной пирамиде Аменемхета III. Это было великолепно! Мы оказались в восторге, ведь это так волшебно увидеть закат в пустыне на фоне пирамид. А после мы смогли вкусно поужинать на ферме. Удобно, что у них сделан «уголок» для детей с лазилками и качелями. Оговорюсь, что мы так много поселили, потому что сами достаточно активные и по ларькам с сувенирами вообще не ходили, т. к. везти сувениры не собирались. Саид и Шериф, спасибо вам большое за два замечательных дня!!! Желаем вам процветания! Если еще поедем в Египет, то обязательно обратимся к вам!

  • Д
    Данила
    3 июня 2024
    Влюбиться в Каир за 1 день
    Прилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним
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    ребенком. Ахмеду большое спасибо, гид - экстракласса, все интересно, все комфортно, вкусно, быстро. Экскурсия познавательна и лучше один раз посетить Каир, пирамиды, археологический музей с Ахмедом, чем самим без проводника. Рекомендую от всего сердца!

    Прилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним ребенкомПрилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним ребенком
  • Y
    Yulia
    31 мая 2024
    Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
    Всем, доброго дня. Сегодня провели весь день с Ибрагимом и это было прекрасно. Программа составлена отлично, Ибрагим оптимизирует программу, с учётом
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    времени суток и ваших пожеланий. Очень индивидуальный тур и атмосфера. Я и подросток, узнали очень много нового и интересного про историю Египта, достижения эпох фараонов и о современной жизни в Каире. Гид отвечает на все интересующие нас вопросы и рассказывает увлекательно. Особенно хочу отметить прогулку на лодке - и тут был выходной у египтян, пятница, на лодке мы оказались одни. Стоимость была включена в тур изначально и мы, по факту, получили получасовую прогулку на двадцатиместной лодке/яхте вдвоем)! Класс! Все, что описано в туре действительно было так, а по факту превзошло наши ожидания. А ещё и в кафе каркаде попили со льдом и восточный кофе, и в пару аптек заехали, -докупили, чего не было в Хургаде. Ибрагим очень клиентоориентирован, ненавязчив и деликатен. Я уже была в Каире несколько дней, лет 20 назад, самостоятельно - в этот раз, за 9 часов узнала намного больше и знаковые точки и хитрости для фото у пирамид, Ибрагим раскрыл полностью! Подросток тоже не скучал, с интересом слушал и выполнял программу, и музейную, с удовольствием! Спасибо большое, вы наш гид в Каире теперь, настоятельно рекомендуем! Сервис даёт только 8 фоток приложить - но сделали намного больше!

  • В
    Валентина
    31 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Хочу оставить большую благодарность Мохаммеду за экскурсию! Я ценю индивидуальный подход и Мохаммед полностью оправдывает ожидания в этом. Общение на
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    широкий круг тем происходит в позитивном формате, все факты подаются без лишней навязчивости. Вам расскажут нужную информацию по маршруту, а вы можете уточнять что угодно и сколько вздумается, не будет высказано усталости от вопросов или отклонения от маршрута. Гид скорректировал точки остановки под мои интересы без моих подсказок, просто выяснив мои предпочтения в процессе общения. Также очень важно, что контакт с окружающими людьми также будет его заботой - если вам это не нужно, вас никто не побеспокоит. От души рекомендую Мохаммеда как прекрасного персонального гида!

  • Л
    Лилия
    30 мая 2024
    Влюбиться в Каир за 1 день
    Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽 Вы стали настоящим проводником в Мир Египетской истории! Поездка оказалась очень сбалансированной
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    по времени. Спасибо вам за то, что продуманно подошли к экскурсии и излагали информацию с учетом возраста, без перегруза для меня и моего 10 летнего сына. Мы в восторге! Действительно влюбились в Каир с Вами! P.S: ой ну и отдельный поклон Вам за ваши знания не только в истории, но и хочу выделить ваше современное видение и умение снимать пушечные фото и видео 🫶🏼 просто космос, мои рилсы в топе!

    Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽
  • В
    Вера
    30 мая 2024
    Пирамиды Древнего Египта
    Добрый день! Хочу выразить благодарность моему гиду Мухаммеду за отлично организованную экскурсию в мир удивительных пирамид! Содержательно, не уставательно, интересно, а главное очень комфортно! Мухаммед очень ответственно и творчески подходит к своей работе!
  • А
    Александра
    29 мая 2024
    Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
    Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом! Ибрагим учел наши пожелания, он очень интересный рассказчик, мы нигде не
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    стояли в очередях, катались у пирамид на колеснице, нам сделала классные фото, это потрясающие эмоции) Мы проехали по разным районам, послушали как живут люди сейчас, узнали много интересных исторических фактов

    Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом!Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом!Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом!
  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Это было просто круто. Спасибо организаторам.
    Это было просто круто. Спасибо организаторам
  • А
    Алина
    27 мая 2024
    Пирамиды + Каир
    Все понравилось, особенно детям!!! Погрузиться в живую историю!! Спасибо большое!!!
    Все понравилось, особенно детям!!! Погрузиться в живую историю!! Спасибо большое!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Самое главное»

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