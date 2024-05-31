Экскурсии на микроавтобусе в Каире с гидом по низким ценам

Найдено 11 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Каире, цены от €43, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исследуем Каир с детьми
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
«Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата 16€)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
161 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
«Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата 16€)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 3 чел.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
55 отзывов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
«В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и сопровождение русскоговорящего гида и питьевая вода»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
7843 за человека
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
«Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером для компании до 3 человек, а если вас больше — на микроавтобусе с кондиционером»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200150 за всё до 10 чел.
Пирамиды + Каир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Пирамиды Гизы и культурное наследие Каира: путешествие в сердце Египта
Погрузитесь в мир древних фараонов и современного Каира, выбрав экскурсию, которая оживит историю прямо перед вашими глазами
«Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером или минивэне в зависимости от количества участников»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
186131 за всё до 8 чел.
Путешествие из Каира в Александрию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
25 отзывов
Путешествие из Каира в Александрию: погружение в древность
Исследуйте сокровища Александрии: от форта Кайт-Бей до Библиотеки Александрина с личным гидом
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
«Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата +50€)»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
250 за всё до 3 чел.
Каир по-королевски: посещение дворцов в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Каир по-королевски: посещение дворцов в мини-группе
Изучить культурное наследие столицы Египта и ощутить роскошь королевской жизни
«Мы организуем трансфер по программе на комфортабельном минивэне с кондиционером»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
112 за всё до 8 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе или седане с кондиционером»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
400320 за всё до 10 чел.
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Путешествие по Каирскому музею и пирамидам Гизы
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Каирскому музею и сокровищам Гизы. Вас ждут артефакты, пирамиды и Большой сфинкс
Начало: В вашем отеле
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, услуги водителя, сопровождение гида, разрешение на посещение объектов»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6048 за человека
Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7.5 часов
2 отзыва
Каир: прогулка по Нилу и пирамиды Гизы с посещением музея
Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
63 за человека
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно (по согласованию с туристом)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    31 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Хочу оставить большую благодарность Мохаммеду за экскурсию! Я ценю индивидуальный подход и Мохаммед полностью оправдывает ожидания в этом. Общение на
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    широкий круг тем происходит в позитивном формате, все факты подаются без лишней навязчивости. Вам расскажут нужную информацию по маршруту, а вы можете уточнять что угодно и сколько вздумается, не будет высказано усталости от вопросов или отклонения от маршрута. Гид скорректировал точки остановки под мои интересы без моих подсказок, просто выяснив мои предпочтения в процессе общения. Также очень важно, что контакт с окружающими людьми также будет его заботой - если вам это не нужно, вас никто не побеспокоит. От души рекомендую Мохаммеда как прекрасного персонального гида!

  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Это было просто круто. Спасибо организаторам.
    Это было просто круто. Спасибо организаторам
  • А
    Алина
    27 мая 2024
    Пирамиды + Каир
    Все понравилось, особенно детям!!! Погрузиться в живую историю!! Спасибо большое!!!
    Все понравилось, особенно детям!!! Погрузиться в живую историю!! Спасибо большое!!!
  • M
    Marat
    26 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Сегодня оказался в Каире. Я был просто приятно удивлен профессионализмом Мохамеда, который не просто оперативно встретил меня в аэропорту, но организовал экскурсию по самому высшему разряду. Смотрите фотки.
  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Сегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоит этих денег! Гидом у
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    нас был Мухаммад - это просто выше похвал, настолько знать историю Египта от самого начала и уметь правильно приподнести информацию для людей это действительно круто! Маршрутом доволен, никто не торопил и сам не торопился, а на просьбу проехать в аптеку по пути сказал «без проблем все сделаем» за что тоже хочу передать большое спасибо! Ахмеду тоже спасибо! Быстро отвечает на сообщения и также заинтересован чтобы экскурсия прошла хорошо 💪🏼 На счет самой экскурсии хочу сказать что пирамиды это действительно чудеса света неописуемые и желаю каждому приехать и посмотреть на это! Достопримечательности Каира красивы по своему 🙌 рекомендую

    Сегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоит
  • В
    Виталий
    22 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день! Это уже вторая экскурсия от команды Ахмеда, и второй
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    раз мы с женой остались в полном восторге. Время экскурсии грамотно распланировано: все достопримечательности посетили не в момент пиковой загруженности туристами, благодаря чему знакомство с древними артефактами прошло комфортно. Да, на улице жарко, но мы же в Африке:) Места, которые удалось посетить, вызывают восторг и трепет своим величием. Ахмед - прекрасный гид и историк, который своими рассказами словно переносит нас в древний Египет. Я однозначно рекомендую эту экскурсию и команду Ахмеда, ведь понять и прикоснуться к древности намного интереснее, чем только увидеть ее наследие (которое, к слову, прекрасно). Благодарю команду Ахмеда, ведь, благодаря ей, мы действительно полюбили Каир, Египет, и с удовольствием посетим его в будущем снова. P.S. Возможно, для кого-то будет полезно, другая экскурсия, на которой мы были, была индивидуальная, что позволяет при желании корректировать маршрут. Экскурсии друг друга отлично дополняют, так что если как и мы хотите объять необъятное, то оно того однозначно стоит.

    Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Нашла экскурсию случайно, была длинная пересадка в Каире и надо было скоротать время. Очень рада,что нашла Мохомеда😍Сразу связался с нами,
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    уточнил детали,предложил разные варианты по времени и маршрутам. Сразу договорилась о сделки!)Очень порадовало,что Мохамед очень хорошо знает русский язык! Также подсказал,что можно взять бесплатную транзитную визу,если пересадка более 7 часов. Встретил в назначенное время,очень доброжелательный,с юмором и интересными рассказами о жизни Каира!) Маршрут выбрали к пирамидам и остались безумно довольны!!Однозначно рекомендую, этому человеку можно довериться по организации, комфорту и интересной экскурсии! Спасибо Мохамед и до новых встреч 😍

  • А
    Андрей
    16 мая 2024
    Исследуем Каир с детьми
    За два дня побывали на двух больших экскурсиях по Каиру, с 10 до 16 часов каждый день. По отзывам хотели
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    именно гида Хоссама и не пожалели, он старался. Микроавтобус комфортный, водитель в сложных местных условиях был молодец. Наиболее интересны пирамиды Саккары, Серапиум, ну, и Гиза. Национальный музей тоже достоен осмотра, хотя и ветшает. К сожалению, не попали в цитадель Каира, не хватило времени. Прогулка по Нилу (25 минут на лодке километр и обратно за 70 долларов), на наш взгляд не нужна - ничем не отличается от проезда на машине по набережным.

  • А
    Антон
    10 мая 2024
    Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
    Отличный гид. С высшим специальным образованием (египтолог). Сын профессора.
  • Д
    Дмитрий
    9 мая 2024
    Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
    Спасибо гиду Кириллу за экскурсию, узнали много про пирамиды и династии фараонов, спустились в пирамиды, поняли, что надо приехать еще
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    раз, так как за один раз не успели все посмотреть. Детям очень понравились рассказы гида про порталы и корабли. Отличная машина и водитель, который нас везде ждал и сопровождал. Обед с видом на Сфинкс!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «На микроавтобусе»

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  4. Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
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Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 43 до 320 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 304 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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