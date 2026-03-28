Мы будем узнавать Каир через его повседневную кухню — заглянем в легендарную фалафельную, на местный рынок и в другие аутентичные места. Это путешествие туда, где вкусы рассказывают о жизни больше, чем путеводители. Через ритуалы трапезы вы почувствуете Египет изнутри и поймёте, как формируется его культурный код.
Описание экскурсии
- Утренний фул. Начнём прогулку в легендарной фалафельной рабочего квартала. Попробуем фул медамес — тушёные бобы с яйцом и лимоном, таамию (египетский фалафель) и свежий хлеб эйш.
- * Знаменитый рынок Хан эль-Халили и историческая улица Аль-Муиз*. Это одно из самых красивых мест исламского Каира. На этой улице находятся мечети Аль-Хусейн и Аль-Азхар и много других древних строений.
- Король кошари. Отправимся в одну из лучших кошарий города — семейную, нетуристическую. Я объясню «слоёную» структуру блюда и разницу между соусами: томатным и чесночным дакка. Мы зайдём в святая святых — на кухню, где в гигантских котлах томятся те самые приправы, а мастер одним взмахом руки собирает для вас идеальную порцию.
- Магазин восточных сладостей. Вы попробуете басбусу, кунафу и умм али. Поговорим о традиции сладкого к чаю.
- Напитки по сезону. Попробуем свежевыжатый сок: зимой — тростниковый, летом — из манго или гуавы. Альтернатива — национальный напиток каркаде, холодный или горячий.
- Традиционная чайная (по желанию). За чаем и кальяном вы сможете задать мне любые вопросы о жизни в Каире.
Организационные детали
- Идеально начать прогулку в 9:30, чтобы избежать полуденной жары и толп, либо в 15:30 после сиесты.
- В стоимость включены трансфер и все дегустации — полноценный обед из 8+ блюд и напитков, а также бутилированная вода и мой фирменный список блюд с рекомендациями на русском/английском языках.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 139 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте. Мы с моими коллегами поможем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Забронировала экскурсию в последнюю минуту и Ахмед нашел для меня время! Это было лучшее решение, хотя изначально боялась: я одна здесь, было страшно 1 на 1 с незнакомым мужчиной идти
Ахмед
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо большое за отзыв!
Мне очень приятно, что вы остались довольны и, главное, чувствовали себя в безопасности. Для меня это
Мне очень приятно, что вы остались довольны и, главное, чувствовали себя в безопасности. Для меня это
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Поездка была отличной! Еда была необычной, но очень вкусной и с особым колоритом. Улицы старого Каира в французском стиле просто сводят с ума. Всем рекомендую попробовать сок из сахарного тростника и басбусу! ❤️
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В
Экскурсия была не только интересной и увлекательной, но и очень вкусной. Вы попробуете много разных блюд, их будет действительно много!!! Мы вдвоём всё не смогли съесть, с собой пакет еды ещё получился (на ужин и завтрак). Организовано всё великолепно. Обязательно к посещению. Отдельное спасибо за подарки.
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M
Получилась очень приятная прогулка по Каиру. Был Рамадан, но программа была сделана удобно. Очень вкусная еда и неожиданный подарок в день рождения, отличный торт. Экскурсию очень рекомендую,как обзорную по Каиру. Спасибо и гиду и водителю!!!!
Ахмед
Ответ организатора:
Спасибо за отличный отзыв, Маргарита! Мы рады, что экскурсия вам понравилась. Будем рады новой встрече!
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Но главной душой нашей прогулки стал гид Ахмед. Хочется выразить ему особенную, искреннюю благодарность! Ахмед — не просто проводник, это человек, который влюблен в свой город и его культуру. Он
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Это была увлекательная прогулка по Каиру со своей замечательной историей. Нам очень понравились блюда, они были такими вкусными. Спасибо большое Ахмеду он очень интересно рассказывает по культуру и национальные блюда, а так же показал нам интересные места. Завораживает с первых минут. Замечательный гид, я всем рекомендую. Я бы посоветовала всем воспользоваться этой прогулкой.
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