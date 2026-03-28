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А Анастасия читать дальше уменьшить гулять в неизвестном городе:D В итоге это было отличное начало поездки, так как я впервые в Каире и в Египте в целом! Ахмед познакомил меня с местной кухней, показал самые красивые места, дал исторический контекст, рассказал как себя вести, чего ожидать, что делать в непонятных ситуациях, в общем, как будто у вас свой человек и лучший друг из местных жителей, который дал вам толчок смелости) Добрый и скромный человек, всяческой удачи ему! Забронировала экскурсию в последнюю минуту и Ахмед нашел для меня время! Это было лучшее решение, хотя изначально боялась: я одна здесь, было страшно 1 на 1 с незнакомым мужчиной идти Ахмед Ответ организатора:

Мне очень приятно, что вы остались довольны и, главное, чувствовали себя в безопасности. Для меня это читать дальше уменьшить приоритет, показать гостям настоящую душу и атмосферу Каира, чтобы поездка стала особенной.

Был рад нашему знакомству и буду счастлив снова увидеть вас в Каире!) Анастасия, спасибо большое за отзыв!Мне очень приятно, что вы остались довольны и, главное, чувствовали себя в безопасности. Для меня это Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Кристина Поездка была отличной! Еда была необычной, но очень вкусной и с особым колоритом. Улицы старого Каира в французском стиле просто сводят с ума. Всем рекомендую попробовать сок из сахарного тростника и басбусу! ❤️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Вероника Экскурсия была не только интересной и увлекательной, но и очень вкусной. Вы попробуете много разных блюд, их будет действительно много!!! Мы вдвоём всё не смогли съесть, с собой пакет еды ещё получился (на ужин и завтрак). Организовано всё великолепно. Обязательно к посещению. Отдельное спасибо за подарки. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

M Margarita Получилась очень приятная прогулка по Каиру. Был Рамадан, но программа была сделана удобно. Очень вкусная еда и неожиданный подарок в день рождения, отличный торт. Экскурсию очень рекомендую,как обзорную по Каиру. Спасибо и гиду и водителю!!!! Ахмед Ответ организатора: Спасибо за отличный отзыв, Маргарита! Мы рады, что экскурсия вам понравилась. Будем рады новой встрече! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Юлия читать дальше уменьшить не заваливал нас сухими фактами, а рассказывал живые истории, шутил и создавал атмосферу дружеской прогулки. С ним мы чувствовали себя не туристами, а желанными гостями. Ахмед выбирал только лучшие локации. Большое спасибо,рекомендую! Но главной душой нашей прогулки стал гид Ахмед. Хочется выразить ему особенную, искреннюю благодарность! Ахмед — не просто проводник, это человек, который влюблен в свой город и его культуру. Он Вам был полезен этот отзыв? Да Нет