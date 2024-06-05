Почувствовать себя местным – экскурсии в Каире

Найдено 9 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Каире, цены от €34, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка в сердце Каира
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
125 за всё до 10 чел.
Многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
115 отзывов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250175 за всё до 7 чел.
Нетипичный Каир
🚌 На автобусе
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Нетипичный Каир: Погружение в три эпохи города
Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Начало: На ресепшн Вашего отеля в Каире
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
200100 за всё до 10 чел.
Гастрономический Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Гастрономический Каир: тур по нетуристическим местам и круиз по Нилу
Откройте для себя вкусы Египта! Завтрак с видом на пирамиды, прогулка по Старому Каиру и ужин на 60-м этаже или круиз по Нилу с шоу-программой
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
Завтра в 09:00
10 июня в 07:00
199 за всё до 10 чел.
Экстремальный Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Экстремальный Каир: кладбище, мусорщики и острые блюда
Проведите незабываемый день в Каире: посетите тайное кладбище, квартал мусорщиков и попробуйте местные острые блюда. Готовы к приключению?
Начало: В любой точке Каира/Гизы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
230 за всё до 3 чел.
Стать египтянином на 1 день
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Стать египтянином на 1 день: Погружение в культуру Каира
Почувствуйте дух настоящего Египта, погрузившись в жизнь его жителей и посетив самые значимые места
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
180126 за всё до 8 чел.
Египет, каким его мало кто видел
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
100 за всё до 10 чел.
Каир без стереотипов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Каир без стереотипов
Исследовать город с местным жителем, развеять мифы о Египте и не упустить самое важное
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
275 за всё до 4 чел.
Шопинг в Каире
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Шопинг в Каире
Посетить текстильный завод, галерею папируса, фабрику натуральных масел и сувенирную лавку
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4034 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Вечерняя прогулка в сердце Каира
    Интересная прогулка по нетуристическому Каиру. Рынок, шум, попрошайки, запахи специй и благовоний, жареный на улице батат и изысканные золотые украшения, старинная кофейня и бараки. Каир - это яркие контрасты. Без Юсри точно бы в таком месте не оказались 🙃
  • Ю
    Юрий
    20 мая 2024
    Многоликий Каир
    Ну какая же получилась прелесть, а не экскурсия! Столько эмоций, всё как надо. Встретили, отвезли, рассказали, показали, вернули:)) Ахмед, большое вам спасибо за такой чудесный день. На пирамиды хочется вернуться. Место силы какое-то! А еще я теперь знаю, какое на ощупь растение папирус:)
  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Многоликий Каир
    Мы купили путевку в Шарм с пересадкой в Каире. Очень долго я искала гида по Каиру и не прогадала, выбрав
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    Ахмеда. Он нас встретил в аэропорту, сразу же отвез на завтрак и по дороге начал погружать в историю города и страны. Безумно понравилась экскурсия, одна из лучших моих экскурсий. Всем рекомендую этого гида. Он отлично знает историю, хорошо говорит на русском, делает все для вашего комфорта, подстраивает маршрут под ваши пожелания. Ужинали мы в рыбном ресторане, где попробовали самую вкусную рыбу и морепродукты. Обязательно вернемся снова в Каир и составим новый маршрут с Ахмедом. Спасибо за экскурсию ☺️

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  • а
    анна
    29 апреля 2024
    Вечерняя прогулка в сердце Каира
    Юсри очень интеллигентный, образованный, внимательный гид. Помогает в решении любых вопросов, подстраивается под Ваши пожелания. Он оказался настоящей находкой для нас в поездке по Египту. Благодаря ему, ничто не смогло испортить наше впечатление от Каира.
  • М
    Мария
    29 апреля 2024
    Вечерняя прогулка в сердце Каира
    Провели в свой первый день приезда очень душевные три часа в вечернем Каире - гид Юсри рассказал много интересного, провел по улочкам в центре города - с ним мы чувствовали себя безопасно и спокойно. Рекомендуем всем!
  • A
    Anna
    29 апреля 2024
    Египет, каким его мало кто видел
    Спасибо огромное гиду! Это уникальная экскурсия! Очень тёплая и гостеприимная атмосфера! Мы навсегда запомним этот день! 🥰🥰🥰
  • А
    Анастасия
    27 апреля 2024
    Многоликий Каир
    Провели замечательный день с Ахмедом! Мы списались с Ахмедом и я выразила свои предпочтения, что бы мы хотели увидеть. Не смотря
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    на то, что некоторые локации (квартал мусорщиков) труднодоступные и не все готовы туда ехать - Ахмед согласился! Для удобства и нашего комфорта скорректировал маршрут, чтоб мы всё успели и не толкались с другими людьми в очередях. До экскурсии всегда был на связи, встретил нас вовремя в гостинице, возил на комфортной машине! Ахмед показал нам пирамиды, Сфинкса, договорился о том, чтобы мы прокатились на верблюдах, провел экскурсию в музее, свозил в квартал мусорщиков и показал монастырь Святого Симеона! Всё то, что мы хотели посмотреть - Ахмед нам показал, а также предлагал другие интересные локации о которых мы и не задумывались. С Ахмедом мы чувствовали себя спокойно и в безопасности! Также очень важно, что он не перегружал нас информацией, рассказывал очень интересно и весело, делал акцент на важном и отвечал на все наши вопросы. По итогу, наша экскурсия была не скучной и занудной, а очень интересной, насыщенной и оставила прекрасные впечатления! Всем рекомендую провести экскурсию с Ахмедом!

    Провели замечательный день с Ахмедом!Провели замечательный день с Ахмедом!Провели замечательный день с Ахмедом!
  • И
    Илья
    18 апреля 2024
    Египет, каким его мало кто видел
    Спасибо огромное Махмуду за необыкновенный день в пригороде Каира. Мы успели посмотреть несколько необычных и самых древних пирамид и даже залезть
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    внутрь, узнать, как были устроены погребальни в древнем Египте и какое это оказало влияние на внутреннее строение пирамид. Дальше мы отправились в традиционную египетскую деревню, где до сих пор многие люди живут, соблюдая традиции древних. Добавил колорита оптовый овощной рынок: там собираются торговцы из разных регионов страны и очень шумно по-восточному договариваются о сделке. В конце дня мы встретили потрясающий по красоте закат на черной пирамиде и попробовали традиционные египетские блюда на ужине. Махмуд невероятно внимательный, заботливый и щедрый гид. Он постарался сделать нашу экскурсию максимально комфортной, удобной, всегда был готов подстроиться под наши пожелания. Также Махмуд предложил нам остановиться переночевать в его гостевом доме, что оказалось очень удобно. Дом в восточном стиле и умиротворенном месте. Он прекрасно дополнил экскурсию. Спасибо Махмуду, мы получили удовольствие от экскурсии, да и просто от общения!

  • Е
    Евгений
    8 марта 2024
    Египет, каким его мало кто видел
    Получил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечер. Вот твой отзыв возьмите пожалуйста копию
    Получил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечерПолучил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечерПолучил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечерПолучил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечерПолучил невероятное удовольствие. Интересно, динамично, весело. Спасибо большое гиду! Очень хороший способ провести воскресный вечер
  • А
    Александр
    4 февраля 2024
    Стать египтянином на 1 день
    С уверенностью могу сказать, что это одна из лучших экскурсий, на которых я был! Мы посещали Каир с ребенком 6 лет,
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    он также остался в восторге от гида Саида и от нашей экскурсии. Сама программа составлена очень интересно, мы действительно чувствовали себя местными жителями. Гид Саид замечательный человек и большой профессионал своего дела. Рассказывал нам историю своей страны с искренней увлеченностью и интересом. Меня волновало, чтобы ребенок остался доволен - и Саид совершенно точно справился с этой задачей. Мы посетили великолепный дворец Мохаммеда Али, знаменитый Каирский музей на площади Тахрир, не менее знаменитый рынок Хан эль Халили и многолюдную улицы Аль Муез. Во всех этих локациях Саид делился с нами интересными фактами, богатой историей, терпеливо отвечал на наши вопросы и делал нам классные фотографии. Он также угостил нас вкуснейшим кофе и помог организовать обед в аутентичном месте в Каире. Хочется отдельно отметить прекрасное владением русским языком, отличное чувство юмора Саида и очень доброжелательное отношение к своим гостям. Когда заказываешь частную экскурсию, то ожидаешь внимательного и профессионального подхода со стороны гида. И в случаем с Саидом это попадание в цель на все 200%. Однозначно рекомендую этого гида. Саид, огромное спасибо за чудесный день!

    С уверенностью могу сказать, что это одна из лучших экскурсий, на которых я был!С уверенностью могу сказать, что это одна из лучших экскурсий, на которых я был!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Вечерняя прогулка в сердце Каира
  2. Многоликий Каир
  3. Нетипичный Каир
  4. Гастрономический Каир
  5. Экстремальный Каир
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
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