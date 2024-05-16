Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Каиру

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Каире, цены от €60, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каир как живая энциклопедия Египта
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
«Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177151 за всё до 8 чел.
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Попасть в точку переплетения восточной культуры и европейского наследия
«Гид расскажет о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце рамадане, рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа»
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
272232 за всё до 8 чел.
Сокровища фараонов
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
Путешествие к сокровищам фараонов: пирамиды, музеи, верблюды
Захватывающее путешествие в историю древнего Египта ждет вас! Пирамиды, мумии и прогулки на верблюдах - все это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Задолго до Рождества Христова фараоны начали творить чудеса, которые сегодня заставляют нас открывать рты в изумлении»
Расписание: в понедельник в 08:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    16 мая 2024
    Каир как живая энциклопедия Египта
    Спасибо большое организатору! У нас был отличный гид Amr - ему тоже огромное спасибо! Программу составляли индивидуальную, посмотрели все, что
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    хотели и даже чуть больше. Amr отличный гид, очень хорошо говорит по-русски. Очень эрудированный и хорошо знает всю историю, отвечает на все вопросы. Очень заботливый. Остались очень приятные впечатления от поездки и экскурсий. Отдельное спасибо за встречу в аэропорту и трансфер в аэропорт.

  • Д
    Даниил
    31 октября 2023
    Каир как живая энциклопедия Египта
    Прекрасная экскурсия! Очень понравился Ибрагим, как экскурсовод и как человек. Отвечал на все интересующие нас вопросы, рассказывал интересные факты, экскурсия
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    строилась исходя из наших пожеланий. Некоторые вещи не входили в стоимость экскурсии, за них необходимо было доплачивать (например, катание по Нилу и катание на верблюдах), но все было по нашему желанию и по хорошей цене. Экскурсия стоит того однозначно. Нигде не стояли в очередях, все было быстро в плане организационных моментов. Также Ибрагим охотно делал фото на память, так что без фотографий тоже не ушли) За день охватили все самые популярные места Каира и узнали интересующие нас вопросы о культуре Египта. Большое спасибо гиду Ибрагиму за увлекательный день)

    Прекрасная экскурсия! Очень понравился Ибрагим, как экскурсовод и как человек. Отвечал на все интересующие нас вопросыПрекрасная экскурсия! Очень понравился Ибрагим, как экскурсовод и как человек. Отвечал на все интересующие нас вопросы
  • Е
    Евгений
    10 июля 2023
    Каир как живая энциклопедия Египта
    Смело бронируйте индивидуальный тур по достопримечательностям Египта в этой компании. Не стесняйтесь задавать вопросы и обсуждать возможность посетить места (достопримечательности),
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    интересные только вам (всегда идут навстречу клиенту в случае необходимости отклонения/внесения изменений от стандартной программы тура). Готовы помочь и содействуют в решении любых вопросом, в том числе и бытового характера. Мы были очень довольны открытостью, доброжелательностью и отзывчивостью работника Мухамеда и гида Ясера: всегда на связи (whatsapp), оперативно отвечают на все вопросы, анализируют обратную связь и поддерживают высокое качество оказываемых услуг!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Зимние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 232 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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