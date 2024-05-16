1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
«Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177€151 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Попасть в точку переплетения восточной культуры и европейского наследия
«Гид расскажет о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце рамадане, рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа»
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
272€232 за всё до 8 чел.
Мини-группа
7 часов
Путешествие к сокровищам фараонов: пирамиды, музеи, верблюды
Захватывающее путешествие в историю древнего Египта ждет вас! Пирамиды, мумии и прогулки на верблюдах - все это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Задолго до Рождества Христова фараоны начали творить чудеса, которые сегодня заставляют нас открывать рты в изумлении»
Расписание: в понедельник в 08:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис16 мая 2024Спасибо большое организатору! У нас был отличный гид Amr - ему тоже огромное спасибо! Программу составляли индивидуальную, посмотрели все, что
- ДДаниил31 октября 2023Прекрасная экскурсия! Очень понравился Ибрагим, как экскурсовод и как человек. Отвечал на все интересующие нас вопросы, рассказывал интересные факты, экскурсия
- ЕЕвгений10 июля 2023Смело бронируйте индивидуальный тур по достопримечательностям Египта в этой компании. Не стесняйтесь задавать вопросы и обсуждать возможность посетить места (достопримечательности),
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Зимние»
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