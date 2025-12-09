Каир – это сад мира и место встречи народов.
Он привлекает посетителей своим своеобразным восточным шармом, ведь город наполнен множеством исламских памятников, которые существуют и сегодня.
Описание экскурсииВы сможете посетить мечеть Ахмеда ибн Тула, самую интересную в городе, которая была построена в X веке. Её основатель, Ахмед ибн Тулун, родился в Ираке, а сама мечеть славится своим особенным минаретом, считаясь одной из самых известных в Каире. Не менее увлекательным будет визит в Музей Гайера-Андерсона, один из самых знаменитых музеев города. Он занимает два здания XVI и XVII веков, соединенных между собой галереей. Вас впечатлит грандиозный религиозный комплекс — мечеть Султана Хасана, в который входят школа, больница и мавзолей. Высота стен этого сооружения достигает 40 метров. Рядом находится мечеть Аль-Рифаи, строившаяся почти полстолетия в XII веке. Её архитектор не дожил до завершения работ, а результат его труда сегодня поражает самой богатой отделкой в Каире. Завершить знакомство с городом можно, поднявшись на Каирскую башню. Это самое высокое здание города высотой 187 метров, построенное в форме раскрытого лотоса. На её вершине расположен ресторан, откуда открывается панорамный вид на весь Каир. Важная информация: Мы сможем изменить маршрут экскурсии по вашему желанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Ахмеда ибн Тула
- Музей Гайер-Андерсона
- Мечеть Султана Хасана
- Мечеть Аль-Рифаи
- Каирская башня
- Мечеть Амр ибн аль-Аас
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница
Завершение: Отель или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с 14:00 днём до 22:00 вечером
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Мы сможем изменить маршрут экскурсии по вашему желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
