Индивидуальная
до 4 чел.
Многоликий Каир + Большой Египетский музей
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Завтра в 08:30
18 апр в 08:30
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$175 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир - город истории и цивилизаций
За одну поездку увидеть Египет древний, христианский и исламский
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
4 эпохи Каира: дворец Маниал, Музей мумий и Коптский квартал
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Завтра в 08:30
18 апр в 08:30
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Каир
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды… ...
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Побывать в музее с сокровищами из гробниц, проплыть по Нилу и погулять по Коптскому кварталу
Начало: Где место нахождения туристов в Каире
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$216 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: У вашего отеля или аэропорта
19 апр в 09:00
20 апр в 09:00
$235 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Самобытный Каир
Мечети, храмы, цитадель и Город Мусорщиков на насыщенной экскурсии по египетской столице
Начало: На месте вашего пребывания
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$182 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Каир для детей и взрослых
Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$171 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир по-королевски: посещение дворцов в мини-группе
Каир славится своими великолепными дворцами. Посетите Дворец Мухаммеда Али, Дворец барона Эмпейна и Дворец Абдин в рамках индивидуальной экскурсии
18 апр в 09:30
19 апр в 09:30
$260 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Все краски Каира
Познайте древний Каир: от базаров и дворцов до прогулки по Нилу. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 09:30
18 апр в 09:30
$248 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Настоящий Каир: Старый город + 2 музея
Погрузитесь в историю Египта, посетив старый Каир и два уникальных музея, чтобы узнать о древних цивилизациях и мифах
20 апр в 08:30
27 апр в 08:30
$160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Каир - город всех эпох
Погрузитесь в атмосферу Каира, посетив его древние и современные достопримечательности. Уникальные места, комфортабельный транспорт и опытные гиды
Начало: По месту вашего пребывания
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Каир и пирамиды Гизы
Добро пожаловать в город тысячи минаретов! Узнайте, почему Каир получил это название. Посетите цитадель и мечеть Мухаммеда Али, музей и пирамиды Гизы
Начало: В вашем отеле в Каире
18 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$175
$250 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
Увидеть пирамиды Гизы, знаковые храмы, средневековую цитадель и посетить Большой Египетский музей
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
18 апр в 08:45
$82
$136 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Каиром
Главные места столицы и уникальные экспонаты в музее + водная прогулка по Нилу по желанию
Начало: У вашего отеля в Каире
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
$176
$220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшие места Каира: пирамиды, Сфинкс, Большой Египетский музей
Увидеть всё самое главное и окунуться в историю Египта
Начало: В любом удобном для вас месте в Каире
18 апр в 07:00
19 апр в 07:00
$165
$329 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Погрузитесь в историю Каира с экскурсией по дворцу Маниал, крепости Саладина, прогулкой по Нилу и посещением рынка Хан эль-Халили
Начало: Из любой точки Каира
Завтра в 08:30
18 апр в 08:30
$241
$283 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Египетский музей, цитадель и пирамиды Гизы
Увидеть за один день все главные сокровища древнеегипетской цивилизации (из Каира)
Начало: По вашему адресу в Каире
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
$180
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Исламский Каир, Музей Гайер-Андерсона и Каирская башня
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с 14:00 днём до 22:00 вечером
$255 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Каир сквозь века: цитадель, мечети и мумии фараонов
Начало: По договоренности
$200
$250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей7 марта 2026Знакомство с КаиромДата посещения: 7 марта 2026Спасибо Руби! У нас поменялась программа на следующие дни пребывания в Каире, и она в 11 вечера переставила экскурсию на
- ТТагир28 декабря 2025Главное в Каире: экскурсия в мини-группеДата посещения: 28 декабря 2025Спасибо большое Ахмеду! Отличный гид, хорошая программа! Мы довольны! Всем советуем!
- ИИгорь10 апреля 2026Огромное спасибо Ахмету! Встретил как родных. Очкеь познавательно! Все дополнительные опции выбираете самостоятельно. Очень понравилась экскурсия - совсем не устали. Отличный русский язык, а чувство юмора на 11 из 10. Однозначно рекомендую! Ахмет, спасибо!
- VValeriy7 апреля 2026Прекрасная получилась прогулка. Каир - очень самобытный и огромный город, поэтому хотелось, чтобы экскурсию по нему провел именно местный житель,
- ССветлана6 апреля 2026Хочу выразить огромную благодарность организатору на платформе Tripster и моему гиду Ахмеду! Экскурсия по Каиру и Гизе оставила только восторженные
- ООльга5 апреля 2026Экскурсия «Путешествие сквозь прошлое — от Нила до средневековой крепости» оставила у нас всех самые прекрасные впечатления! Огромное спасибо, Ибрагим,
- ИИлья5 апреля 2026Нам очень понравилась экскурсия! Материал был подан интересно и понятно, гид отлично держал внимание и взрослых, и ребёнка. Особенно впечатлила
- ДДарья4 апреля 2026Очень понравился день с Имадом. Он много знает и отлично преподносит историю. Мы заметили и оценили большую разницу в уровне подготовленности по сравнению с другими гидами. Рекомендуем!
- ООксана3 апреля 2026Сегодня состоялась моя экскурсия,которая по стечению обстоятельств стала индивидуальной. Мне достался потрясающий гид Ахмед,грамотный, отлично знающий историю и хорошо говорящий
- ООлеся2 апреля 2026Были сегодня на экскурсии с детьми. Гид наш был Бишой, египтянин, знает русский язык. Видно, что ему нравится то, чем
Сейчас в Каире в категории "Мечеть ар-Рифаи" можно забронировать 22 экскурсии от 82 до 260 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 694 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
