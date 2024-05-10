Мечеть султана Хасана – экскурсии в Каире

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть султана Хасана» в Каире, цены от €100, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
95 отзывов
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 6 чел.
Экспресс-тур по Каиру: увидеть главное за 4 часа
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Экспресс-тур по Каиру: исторические сокровища и культура
Захватывающее путешествие по Каиру: от древних мечетей до прогулки по Нилу. Откройте для себя сокровища города за полдня
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200140 за всё до 10 чел.
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
🚌 На автобусе
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Совершить путешествие от эры фараонов до наших дней и познакомиться с символами Каира
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
153100 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Знакомьтесь, Каир
    Спасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты во все интересующие места (у нас были только наличные), прокатил по Нилу!
    Спасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты воСпасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты воСпасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты воСпасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты воСпасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты воСпасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты воСпасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты во
  • О
    Оксана
    7 мая 2024
    Экспресс-тур по Каиру: увидеть главное за 4 часа
    Мохамед - просто красавчик!!! Все отлично организовано! С момента заказа, через час, уже были на экскурсии (очень быстро и оперативно)!
    читать дальше

    Отношение к туристам - великолепное! И самое главное - никаких магазинов, базаров, фабрик и другого "шопинга", только культурная и развлекательная программа! И это - супер классно! Впечатления - невероятные! Спасибо Вам огромное!

  • О
    Ольга
    27 апреля 2024
    Экспресс-тур по Каиру: увидеть главное за 4 часа
    Огромное спасибо Мохамеду за интересную обзорную экскурсию! на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером ездили по таким впечатляющим местам как город мусорщиков
    читать дальше

    (произвел на нас незабываемые впечатления),храм святого Симеона,пешеходную улицу Муиз. также,организовал нам речную прогулку на лодке по Нилу. Экскурсия прошла легко и непринужденно, гид отвечал на все интересующие вопросы,давал ценные рекомендации по пребыванию в Каире.

  • K
    Katerina
    14 апреля 2024
    Экспресс-тур по Каиру: увидеть главное за 4 часа
    Это было потрясающее время в Каире. Мы посетили Каирский музей с гидом, прогулялись на лодке по Нилу, заехали перекусить! Всё продумано и прекрасно организовано! Отличное начало нашего путешествия! Впечатлений масса! Очень рекомендую! 🤗
  • П
    Павло
    1 апреля 2024
    Знакомьтесь, Каир
    Отличная экскурсия, рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    31 марта 2024
    Знакомьтесь, Каир
    Были с подругой на индивидуальной экскурсии в Каире и это был лучший вариант. Во-первых, возможность самим выбрать что посещать, особо
    читать дальше

    не привязываться ко времени, нет спешки и суеты. Во-вторых, спасибо огромное нашему гиду Тимуру. Весёлый, отзывчивый, интересный рассказчик истории, а главное без нудных фактов из Википедии. На любой вопрос отвечал, советовал что посмотреть в Каире, за что ему огромное спасибо!

    Были с подругой на индивидуальной экскурсии в Каире и это был лучший вариант. Во-первых, возможность самим

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Мечеть султана Хасана»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Каир
  2. Экспресс-тур по Каиру: увидеть главное за 4 часа
  3. Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Мечеть султана Хасана" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 180 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Каире на 2024 год по теме «Мечеть султана Хасана», 113 ⭐ отзывов, цены от €100. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам