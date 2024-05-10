1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
Экспресс-тур по Каиру: исторические сокровища и культура
Захватывающее путешествие по Каиру: от древних мечетей до прогулки по Нилу. Откройте для себя сокровища города за полдня
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200€140 за всё до 10 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Совершить путешествие от эры фараонов до наших дней и познакомиться с символами Каира
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
153€100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана10 мая 2024Спасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты во все интересующие места (у нас были только наличные), прокатил по Нилу!
- ООксана7 мая 2024Мохамед - просто красавчик!!! Все отлично организовано! С момента заказа, через час, уже были на экскурсии (очень быстро и оперативно)!
- ООльга27 апреля 2024Огромное спасибо Мохамеду за интересную обзорную экскурсию! на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером ездили по таким впечатляющим местам как город мусорщиков
- KKaterina14 апреля 2024Это было потрясающее время в Каире. Мы посетили Каирский музей с гидом, прогулялись на лодке по Нилу, заехали перекусить! Всё продумано и прекрасно организовано! Отличное начало нашего путешествия! Впечатлений масса! Очень рекомендую! 🤗
- ППавло1 апреля 2024Отличная экскурсия, рекомендую!
- ЕЕкатерина31 марта 2024Были с подругой на индивидуальной экскурсии в Каире и это был лучший вариант. Во-первых, возможность самим выбрать что посещать, особо
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Мечеть султана Хасана»
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