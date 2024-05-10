читать дальше не привязываться ко времени, нет спешки и суеты. Во-вторых, спасибо огромное нашему гиду Тимуру. Весёлый, отзывчивый, интересный рассказчик истории, а главное без нудных фактов из Википедии. На любой вопрос отвечал, советовал что посмотреть в Каире, за что ему огромное спасибо!

Были с подругой на индивидуальной экскурсии в Каире и это был лучший вариант. Во-первых, возможность самим выбрать что посещать, особо