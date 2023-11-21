Увидеть главное, за чем едут в Египет
Перед вами — экскурсия по локациям must see для каждого, кто впервые посещает Каир. На комфортабельном авто мы отправимся смотреть на древнего Сфинкса и пирамиды Гизы. Зайдём в основные залы Каирского музея и увидим золотую маску Тутанхамона. Вспомним историю Древнего Египта и непременно прокатимся по Нилу — великой реке богов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Музей с древностями
Мы посетим Каирский египетский музей: за 2,5 часа пройдёмся по основным залам, где вы познакомитесь с артефактами Старого, Среднего и Нового царств, увидите коллекцию саркофагов, в том числе золотой саркофаг и золотую маску Тутанхамона, заглянете в обновлённый зал с мумиями животных.
Прогулка по Нилу и пирамиды
Вас ждёт получасовая прогулка на лодке по Нилу, а затем — посещение Гизы и её пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы подниметесь на смотровую площадку и сделаете потрясающие панорамные фотографии, а потом сможете заглянуть внутрь пирамид — если они будут доступны для визита в день нашей экскурсии.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автомобиле из любого отеля Каира/Гизы и обратно, услуги гида, посещение музея и прогулка на кораблике по Нилу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход внутрь пирамиды Хеопса — 360 египетских фунтов/$11 с человека
- Вход в пирамиды Хефрена или Микерина — по 150 египетских фунтов/$5 с человека
- Обед (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ибрагим — ваша команда гидов в Каире
Дорогие путешественники, гости Каира! Меня зовут Ибрагим. Я профессиональный гид. Мой опыт работы в туризме — более 20 лет. Я получил высшее образование в Каире и защитил диссертацию по теории и истории египетской культуры. Со мной и моими опытными гидами вы посетите Каир, Гизу. Кроме популярных, избитых маршрутов я разработал уникальные интересные экскурсии по живописным местам и достопримечательностям.
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