Перед вами — экскурсия по локациям must see для каждого, кто впервые посещает Каир. На комфортабельном авто мы отправимся смотреть на древнего Сфинкса и пирамиды Гизы. Зайдём в основные залы Каирского музея и увидим золотую маску Тутанхамона. Вспомним историю Древнего Египта и непременно прокатимся по Нилу — великой реке богов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Музей с древностями

Мы посетим Каирский египетский музей: за 2,5 часа пройдёмся по основным залам, где вы познакомитесь с артефактами Старого, Среднего и Нового царств, увидите коллекцию саркофагов, в том числе золотой саркофаг и золотую маску Тутанхамона, заглянете в обновлённый зал с мумиями животных.

Прогулка по Нилу и пирамиды

Вас ждёт получасовая прогулка на лодке по Нилу, а затем — посещение Гизы и её пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы подниметесь на смотровую площадку и сделаете потрясающие панорамные фотографии, а потом сможете заглянуть внутрь пирамид — если они будут доступны для визита в день нашей экскурсии.

Организационные детали

В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автомобиле из любого отеля Каира/Гизы и обратно, услуги гида, посещение музея и прогулка на кораблике по Нилу

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы