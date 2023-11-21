Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу

Увидеть главное, за чем едут в Египет

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Перед вами — экскурсия по локациям must see для каждого, кто впервые посещает Каир. На комфортабельном авто мы отправимся смотреть на древнего Сфинкса и пирамиды Гизы. Зайдём в основные залы Каирского музея и увидим золотую маску Тутанхамона. Вспомним историю Древнего Египта и непременно прокатимся по Нилу — великой реке богов.
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Музей с древностями

Мы посетим Каирский египетский музей: за 2,5 часа пройдёмся по основным залам, где вы познакомитесь с артефактами Старого, Среднего и Нового царств, увидите коллекцию саркофагов, в том числе золотой саркофаг и золотую маску Тутанхамона, заглянете в обновлённый зал с мумиями животных.

Прогулка по Нилу и пирамиды

Вас ждёт получасовая прогулка на лодке по Нилу, а затем — посещение Гизы и её пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы подниметесь на смотровую площадку и сделаете потрясающие панорамные фотографии, а потом сможете заглянуть внутрь пирамид — если они будут доступны для визита в день нашей экскурсии.

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автомобиле из любого отеля Каира/Гизы и обратно, услуги гида, посещение музея и прогулка на кораблике по Нилу
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход внутрь пирамиды Хеопса — 360 египетских фунтов/$11 с человека
  • Вход в пирамиды Хефрена или Микерина — по 150 египетских фунтов/$5 с человека
  • Обед (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
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На весь день
Пирамиды Гизы
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