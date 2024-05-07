1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Откройте для себя чудеса Каира и Гизы: пирамиды, Большой сфинкс, прогулка по Нилу и посещение восточного рынка Хан аль-Халили
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180€135 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Привет, Каир: индивидуальная экскурсия по музею, Нилу и Хан аль-Халили
Комфортная экскурсия по Каиру: музей, Нил и Хан аль-Халили. История, панорамы и восточные улочки ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112€84 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Каир без стереотипов
Исследовать город с местным жителем, развеять мифы о Египте и не упустить самое важное
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€275 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 мая 2024Спасибо🙏💕 Замечательное приложение. Очень помогает при путешествии. Вы молодцы, что такой сайт создали👍☀💫🌟
- ММария29 апреля 2024Наш гид Махир был очень внимательным к нашим пожеланиям и экскурсия действительно была гибкой - успели посмотреть все, что хотели,
- ВВиктория25 апреля 2024Экскурсию для меня провел гид Хоссам. За 6 часов, за вычетом дороги, мы успели посмотреть два главных музея Египта. Гид потрясающе
- ННадежда6 апреля 2024В конце марта мы провели незабываемые три дня в столице Египта-Каире. И в том, что у нас остались такие положительные
- ННаталья2 апреля 2024Спасибо огромное Мухаммеду! Рассказал максимум истории о своем народе за такой короткий период времени. Все очень интересно, познавательно. Экскурсия проходила с очень аккуратным водителем. Мухаммед очень внимательно относится ко всем просьбам и пожеланиям. Всем рекомендую обращаться за экскурсиями к Мухаммеду
- ИИрина10 декабря 2023Добрый день. Экскурсию по Каиру, нам провел гид Ахмед. Все было организовано и распланировано очень хорошо. Забрали из отеля, вовремя. Посетили музей, прогулка по Нилу, также побывали на пирамидах. Ничего гид не навязывал, очень все понравилось!
- ЕЕкатерина5 ноября 2023Экскурсия понравилась, все было ненавязчиво и по желанию, успели посетить все главные достопримечательности, вернулись довольные, внимание со стороны организаторов было максимальное
- ИИрина2 октября 2023Сегодня с нами был Валид из команды Абду. Очень понравилась поездка по красотам Египта: плавали на лодке по Нилу, посетили
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Каирская телебашня»
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