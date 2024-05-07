Каирская телебашня – экскурсии в Каире

Найдено 4 экскурсии в категории «Каирская телебашня» в Каире, цены от €84, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
161 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 3 чел.
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Откройте для себя чудеса Каира и Гизы: пирамиды, Большой сфинкс, прогулка по Нилу и посещение восточного рынка Хан аль-Халили
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180135 за всё до 5 чел.
Привет, Каир
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Привет, Каир: индивидуальная экскурсия по музею, Нилу и Хан аль-Халили
Комфортная экскурсия по Каиру: музей, Нил и Хан аль-Халили. История, панорамы и восточные улочки ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11284 за всё до 3 чел.
Каир без стереотипов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Каир без стереотипов
Исследовать город с местным жителем, развеять мифы о Египте и не упустить самое важное
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
275 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Спасибо🙏💕 Замечательное приложение. Очень помогает при путешествии. Вы молодцы, что такой сайт создали👍☀💫🌟
  • М
    Мария
    29 апреля 2024
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Наш гид Махир был очень внимательным к нашим пожеланиям и экскурсия действительно была гибкой - успели посмотреть все, что хотели,
    читать дальше

    не поехали туда, куда не было интересно. Махир очень хорошо говорил на русском, отвечал на все вопросы, веселил нас) Организаторы связывались быстро по оплате и по деталям маршрута, никаких нареканий нет, все четко!

  • В
    Виктория
    25 апреля 2024
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Экскурсию для меня провел гид Хоссам. За 6 часов, за вычетом дороги, мы успели посмотреть два главных музея Египта. Гид потрясающе
    читать дальше

    разбирается в истории, действительно у каждого экспоната мы могли бы стоять от 20 минут, но в виду ограничения по времени двигались быстрее. Темп регулируется без проблем)) Хоссам останавливается даже у не самых ажиотажных скульптур и артефактов и ему есть что про них интересного рассказать. Мне все очень понравилось. Комфортабельный трансфер, предложили воду, кондиционер, отличный русский язык у гида. Гибкое расписание, которое можно скорректировать прямо в течение дня, - конечно, очень большой плюс. Рекомендую всем любителям истории (я больше по этой части) или религии (Хоссаму будет, что вам рассказать).

    Экскурсию для меня провел гид Хоссам. За 6 часов, за вычетом дороги, мы успели посмотреть два главных музея Египта
  • Н
    Надежда
    6 апреля 2024
    Привет, Каир
    В конце марта мы провели незабываемые три дня в столице Египта-Каире. И в том, что у нас остались такие положительные
    читать дальше

    эмоции немалая заслуга организатора наших экскурсий компании Трипстер. Мы выбрали однодневную экскурсию с посещением музея, рынка и катанием на кораблике по Нилу. Нашим гидом был Мухаммед. Благодаря ему мы не стояли в очередях в музей и за билетами, наш кораблик был самым красивым, новым и чистым. Он помог нам выбрать сувениры и опекал во время прогулки по старому городу. Большое спасибо Мухаммеду и Трипсеру за отлично проведенный день!

  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Привет, Каир
    Спасибо огромное Мухаммеду! Рассказал максимум истории о своем народе за такой короткий период времени. Все очень интересно, познавательно. Экскурсия проходила с очень аккуратным водителем. Мухаммед очень внимательно относится ко всем просьбам и пожеланиям. Всем рекомендую обращаться за экскурсиями к Мухаммеду
  • И
    Ирина
    10 декабря 2023
    Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
    Добрый день. Экскурсию по Каиру, нам провел гид Ахмед. Все было организовано и распланировано очень хорошо. Забрали из отеля, вовремя. Посетили музей, прогулка по Нилу, также побывали на пирамидах. Ничего гид не навязывал, очень все понравилось!
    Добрый день. Экскурсию по Каиру, нам провел гид Ахмед. Все было организовано и распланировано очень хорошоДобрый день. Экскурсию по Каиру, нам провел гид Ахмед. Все было организовано и распланировано очень хорошоДобрый день. Экскурсию по Каиру, нам провел гид Ахмед. Все было организовано и распланировано очень хорошо
  • Е
    Екатерина
    5 ноября 2023
    Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
    Экскурсия понравилась, все было ненавязчиво и по желанию, успели посетить все главные достопримечательности, вернулись довольные, внимание со стороны организаторов было максимальное
  • И
    Ирина
    2 октября 2023
    Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
    Сегодня с нами был Валид из команды Абду. Очень понравилась поездка по красотам Египта: плавали на лодке по Нилу, посетили
    читать дальше

    новый музей Цивилизации и Саккару. Экскурсия вся на русском языке, все понятно и интересно! Гиды отличные, очень сопереживающие и внимательные. Обязательно будем рекомендовать!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Каирская телебашня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
  2. Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
  3. Привет, Каир
  4. Каир без стереотипов
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Каирская телебашня" можно забронировать 4 экскурсии от 84 до 275 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Каире на 2024 год по теме «Каирская телебашня», 169 ⭐ отзывов, цены от €84. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам