История Египта начинается задолго до Великих пирамид Гизы.
В этом путешествии вы увидите первые пирамиды, расшифруете тексты «Книги мёртвых» и побываете в местах, где рождалась египетская цивилизация. Саккара, Дахшур и Мемфис откроют Египет с неожиданной стороны — глубокой, мистической и подлинной.
Описание экскурсииСаккара — истоки вечности Саккара — гигантский некрополь в Западной пустыне, где зародилась архитектура пирамид. Вы увидите ступенчатую пирамиду Джосера, первую в истории Египта, посетите пирамиду Унаса с текстами и изображениями «Книги мёртвых», а также заглянете в музей Имхотепа, хранящий уникальные археологические находки. Серапеум и Дахшур — тайны и эксперименты Мы пройдём по Серапеуму — мистической аллее подземных усыпальниц священных быков Аписов, а затем отправимся в Дахшур. Здесь вы увидите необычные пирамиды фараона Снофру — Ломаную и Розовую, и узнаете, как древние архитекторы искали идеальную форму пирамиды. Мемфис — первая столица Египта Завершением экскурсии станет Мемфис — древняя столица страны фараонов. Среди пальмовых рощ вы увидите статуи Рамсеса II, руины храма бога Птаха и специальные сооружения, связанные с культами и ритуалами Древнего Египта — здесь история ощущается особенно живо.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Саккара
- Ступенчатая пирамида Джосера
- Пирамида Унаса
- Серапеум
- Музей Имхотепа
- Дахшур
- Ломаная пирамида
- Розовая пирамида
- Мемфис
- Храм бога Птаха
- Статуи Рамсеса II
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из/до отеля
Что не входит в цену
- Входные билеты: Саккара - 15$ за человека, Пирамида Джосера - 10$ за человека, Серапиум - 10$ за человека, Дахшур (ломанная и розовая пирамиды) - 5$ за человека, Мемфис - 5$ за человека
- Личные расходы
- Трансфер из аэропорта - дополнительно 30$
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хотим выразить огромную благодарность за идеально организованную экскурсию! Нас сопровождал гид Ахмед. Прежде всего хотелось бы отметить его русский язык: он безупречен. Это сделало общение и восприятие информации невероятно комфортным.
Ахмед организовал для нас трёхдневный маршрут: Саккара, Дахшур и Мемфис, пирамиды Гизы и Старый город. Каждый день был разный гид. Маршрут продуман очень хорошо, в том числе и по времени,
Ахмед очень позитивный гид и видно что любит свою работу, всегда можно подкорректировать маршрут по пожеланиям группы, комфортабельный автобус (мы специально просили по-больше), хорошо говорит по русски. Очень его рекомендую.
Экскурсия просто отличная!
Из всех что брали, пожалуй одна из лучших. Оочень атмосферная Саккара, однозначно надо посещать - гид отличный, доброжелательный, наши пожелания были все учтены. Были с детьми 8 и 13 лет. Детям очень понравилось! Рекомендую 100%
Очень рекомендую каждому любителю древней истории! Ахмед невероятный рассказчик и прекрасно владеет русским языком. Этого мы и хотели — не просто экскурсия, а погружение в историю древнего Египта. Вместе с
Прекрасная экскурсия: Ахмед прекрасно знает материал и очень интересно рассказывает об истории Египта, местах, где мы побывали, и конкретных достопримечательностях. Ахмед очень хорошо говорит по- русски, не заученными фразами, и
Всё понравилось, экскурсия отличная, гид тоже!
Очень интересная поездка, всем однозначно рекомендую. Организовано всё было очень чётко, организатор был постоянно на обратной связи. Гид Самах очень хорошо говорит по-русски, доброжелательна и отзывчива.
Экскурсия проведенная Ахмедом это лучшее, что у нас было за 3 дня проведенные в Каире.
Прекрасная организация - встреча возле отеля, уровень автомобиля и качество мастерства водителя(что крайне важно для Египта).
Очень понравилась экскурсия!!!! Ахмед супер гид!!! Мы очень довольны и до сих пор вспоминаем поездку, а Ахмеда вспоминаем еще чаще)))
Похожие экскурсии на «Мемфис, Саккара и Дахшур - погружение в историю Древнего Египта»
Индивидуальная
до 8 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
Увидеть первые пирамиды и другие следы древней цивилизации, а также узнать их историю
Завтра в 08:00
28 апр в 08:00
$175 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
$255 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Завтра в 08:00
28 апр в 08:00
$169
$307 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
Увидеть всемирно известные комплексы древних памятников в пригороде Каира
Завтра в 08:00
28 апр в 08:00
$192
$225 за всё до 8 чел.
$250 за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.