Мемфис, Саккара и Дахшур - погружение в историю Древнего Египта

История Египта начинается задолго до Великих пирамид Гизы.

В этом путешествии вы увидите первые пирамиды, расшифруете тексты «Книги мёртвых» и побываете в местах, где рождалась египетская цивилизация. Саккара, Дахшур и Мемфис откроют Египет с неожиданной стороны — глубокой, мистической и подлинной.
5
10 отзывов
Мемфис, Саккара и Дахшур - погружение в историю Древнего Египта
Мемфис, Саккара и Дахшур - погружение в историю Древнего Египта
Мемфис, Саккара и Дахшур - погружение в историю Древнего Египта

Описание экскурсии

Саккара — истоки вечности Саккара — гигантский некрополь в Западной пустыне, где зародилась архитектура пирамид. Вы увидите ступенчатую пирамиду Джосера, первую в истории Египта, посетите пирамиду Унаса с текстами и изображениями «Книги мёртвых», а также заглянете в музей Имхотепа, хранящий уникальные археологические находки. Серапеум и Дахшур — тайны и эксперименты Мы пройдём по Серапеуму — мистической аллее подземных усыпальниц священных быков Аписов, а затем отправимся в Дахшур. Здесь вы увидите необычные пирамиды фараона Снофру — Ломаную и Розовую, и узнаете, как древние архитекторы искали идеальную форму пирамиды. Мемфис — первая столица Египта Завершением экскурсии станет Мемфис — древняя столица страны фараонов. Среди пальмовых рощ вы увидите статуи Рамсеса II, руины храма бога Птаха и специальные сооружения, связанные с культами и ритуалами Древнего Египта — здесь история ощущается особенно живо.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Саккара
  • Ступенчатая пирамида Джосера
  • Пирамида Унаса
  • Серапеум
  • Музей Имхотепа
  • Дахшур
  • Ломаная пирамида
  • Розовая пирамида
  • Мемфис
  • Храм бога Птаха
  • Статуи Рамсеса II
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер из/до отеля
Что не входит в цену
  • Входные билеты: Саккара - 15$ за человека, Пирамида Джосера - 10$ за человека, Серапиум - 10$ за человека, Дахшур (ломанная и розовая пирамиды) - 5$ за человека, Мемфис - 5$ за человека
  • Личные расходы
  • Трансфер из аэропорта - дополнительно 30$
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Хотим выразить огромную благодарность за идеально организованную экскурсию! Нас сопровождал гид Ахмед. Прежде всего хотелось бы отметить его русский язык: он безупречен. Это сделало общение и восприятие информации невероятно комфортным.
Ахмед — не просто гид, а настоящий энтузиаст и знаток истории Древнего Египта. Чувствовалось, что он любит свою работу и хочет донести до нас самые интересные детали и истории. Несмотря на насыщенную программу (три ключевых археологических комплекса!), мы спокойно и без суеты успели абсолютно всё: подробно посмотрели Саккару, увидели величественного Колосса Рамсеса II в Мемфисе, спустились в Розовую пирамиду и пофотографировались на фоне Ломаной пирамиды в Дахшуре. Рекомендуем эту экскурсию и особенно гида Ахмеда всем, кто хочет за один день увидеть самое главное.

М
Ахмед организовал для нас трёхдневный маршрут: Саккара, Дахшур и Мемфис, пирамиды Гизы и Старый город. Каждый день был разный гид. Маршрут продуман очень хорошо, в том числе и по времени,
чтобы избежать пересечения с основными туристическими потоками.
Все гиды хорошо говорили по-русски, были достаточно гибкими в плане маршрута, ничего не навязывали, ни дополнительных услуг, ни покупок, ни посещения магазинов.
Нам не хватило исторической информации, хотелось бы более системного рассказа, но в целом мы остались очень довольны.
Рекомендую тем, кому не нужен академический подход и подробная история, а важно просто насладиться поездкой и увидеть ключевые места.

А
Ахмед очень позитивный гид и видно что любит свою работу, всегда можно подкорректировать маршрут по пожеланиям группы, комфортабельный автобус (мы специально просили по-больше), хорошо говорит по русски. Очень его рекомендую.
П
Экскурсия просто отличная!
Из всех что брали, пожалуй одна из лучших. Оочень атмосферная Саккара, однозначно надо посещать - гид отличный, доброжелательный, наши пожелания были все учтены. Были с детьми 8 и 13 лет. Детям очень понравилось! Рекомендую 100%
Ю
Очень рекомендую каждому любителю древней истории! Ахмед невероятный рассказчик и прекрасно владеет русским языком. Этого мы и хотели — не просто экскурсия, а погружение в историю древнего Египта. Вместе с
Ахмедом исследовали всю Саккару, побывали в пирамидах и древних гробницах, а также в Мемфисе!

Нам очень понравилось, столько всего интересного увидели и услышали и так много! Успели и исследовать все, и крутые фотографии сделать!

Большое спасибо, Ахмед!

Е
Прекрасная экскурсия: Ахмед прекрасно знает материал и очень интересно рассказывает об истории Египта, местах, где мы побывали, и конкретных достопримечательностях. Ахмед очень хорошо говорит по- русски, не заученными фразами, и
ответил на все мои вопросы. Я при заказе написала места, которые хотела бы посетить, все получилось. Также Ахмед в курсе последних новостей и открытий в египтологии: сразу заметно, что он любит свое дело и свою страну. Очень помог в дороге - куда зайти и заехать, купить еды по дороге, сувениры и прочее:) Машина и водитель Омар тоже на высоте- все вовремя, кондиционер.

А
Всё понравилось, экскурсия отличная, гид тоже!
Г
Очень интересная поездка, всем однозначно рекомендую. Организовано всё было очень чётко, организатор был постоянно на обратной связи. Гид Самах очень хорошо говорит по-русски, доброжелательна и отзывчива.
А
Экскурсия проведенная Ахмедом это лучшее, что у нас было за 3 дня проведенные в Каире.
Прекрасная организация - встреча возле отеля, уровень автомобиля и качество мастерства водителя(что крайне важно для Египта).
Отличный русский язык, разносторонние знания и профессиональное владение исторической информацией очень понравились нам в этом гиде.
Я и моя жена благодарны Ахмеду за незабываемую экскурсию, рассказ о жизни древнего (и современного) Египта и особенно за посещение загадочного места, не популярного среди туристов места, о котором мы не слышали ранее.
Спасибо Вам, Ахмед.

О
Очень понравилась экскурсия!!!! Ахмед супер гид!!! Мы очень довольны и до сих пор вспоминаем поездку, а Ахмеда вспоминаем еще чаще)))

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии на «Мемфис, Саккара и Дахшур - погружение в историю Древнего Египта»

Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
На машине
7 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
Увидеть первые пирамиды и другие следы древней цивилизации, а также узнать их историю
Завтра в 08:00
28 апр в 08:00
$175 за всё до 8 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
На машине
8 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
$255 за всё до 3 чел.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
На машине
8 часов
-
45%
106 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Завтра в 08:00
28 апр в 08:00
$169$307 за всё до 4 чел.
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
На машине
8 часов
-
15%
51 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
Увидеть всемирно известные комплексы древних памятников в пригороде Каира
Завтра в 08:00
28 апр в 08:00
$192$225 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире
$250 за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.