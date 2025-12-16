История Египта начинается задолго до Великих пирамид Гизы.



В этом путешествии вы увидите первые пирамиды, расшифруете тексты «Книги мёртвых» и побываете в местах, где рождалась египетская цивилизация. Саккара, Дахшур и Мемфис откроют Египет с неожиданной стороны — глубокой, мистической и подлинной. 5 10 отзывов

Ахмёд Ваш гид в Каире Индивидуальная экскурсия $250 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 10 отзывов 🇷🇺 русский Язык проведения 8 часов 1-5 человек

Описание экскурсии Саккара — истоки вечности Саккара — гигантский некрополь в Западной пустыне, где зародилась архитектура пирамид. Вы увидите ступенчатую пирамиду Джосера, первую в истории Египта, посетите пирамиду Унаса с текстами и изображениями «Книги мёртвых», а также заглянете в музей Имхотепа, хранящий уникальные археологические находки. Серапеум и Дахшур — тайны и эксперименты Мы пройдём по Серапеуму — мистической аллее подземных усыпальниц священных быков Аписов, а затем отправимся в Дахшур. Здесь вы увидите необычные пирамиды фараона Снофру — Ломаную и Розовую, и узнаете, как древние архитекторы искали идеальную форму пирамиды. Мемфис — первая столица Египта Завершением экскурсии станет Мемфис — древняя столица страны фараонов. Среди пальмовых рощ вы увидите статуи Рамсеса II, руины храма бога Птаха и специальные сооружения, связанные с культами и ритуалами Древнего Египта — здесь история ощущается особенно живо.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Саккара

Ступенчатая пирамида Джосера

Пирамида Унаса

Серапеум

Музей Имхотепа

Дахшур

Ломаная пирамида

Розовая пирамида

Мемфис

Храм бога Птаха

Статуи Рамсеса II Что включено Услуги гида

Трансфер из/до отеля Что не входит в цену Входные билеты: Саккара - 15$ за человека, Пирамида Джосера - 10$ за человека, Серапиум - 10$ за человека, Дахшур (ломанная и розовая пирамиды) - 5$ за человека, Мемфис - 5$ за человека

Личные расходы

Трансфер из аэропорта - дополнительно 30$

Обед Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.