Спасибо большое Ахмеду за замечательную экскурсию и нестандартный взгляд на историю древнего Египта, всем вроде известные, но не менее загадочные читать дальше
экспонаты Каирского музея и неизменные знаменитые пирамиды. Очень разумно построен график самой экскурсии, что несмотря на ее длительность находилось время и просто расслабиться в комфортной машине, на обеде и главное в прогулке по Нилу на речном кораблике. Доброжелательность и отзывчивость Ахмеда позволила нам в любой момент насладиться фрешами из манго, свежей клубникой и просто моментом. Никуда не торопясь в удовольствие и в прекрасной компании гида провели день. Искренне и от души рекомендуем услуги Ахмеда-с таким гидом не соскучишься. И все просьбы и пожелания будут учтены.
Большое спасибо Ахмеду и водителю (к сожалению, не знаю его имени) за экскурсию! У нас было не очень много времени, читать дальше
но успели всё посмотреть благодаря профессионализму Ахмеда. Увлекательный рассказ об истории Древнего Египта, увидели и пирамиды (зашли внутрь в две пирамиды), и монастырь Святого Симона, проехали по Каиру (жаль, не было времени посетить Цитадель, но проезжали мимо и Ахмед рассказал и про нее), и потрясающий Каирский музей, где Ахмед также много и интересно рассказывал. И нам с мужем, и ребенку очень понравилось! В конце экскурсии Ахмед помог нам купить билеты на автобус в Шарм и был с нами до момента посадки. Очень вежливый, остроумный и действительно профессиональный гид! Рекомендую на 100%!
Вторая экскурсия с Ахмедом у нас была в Каирский музей и Коптский квартал. Мы получили массу удовольствия, разглядывая древние памятники и экспонаты, а Ахмед все это сопровождал интересными и неутомительными рассказами. Подкупает максимальная клиентоориентированность Ахмеда, он очень интересный собеседник. Рекомендую)
Благодарим Ахмеда за интересную и увлекательную экскурсию к пирамидам и по старому городу! Гид прекрасно говорит по-русски, с великолепным чувством читать дальше
юмора, рассказывает интересно и захватывающе. Мы передвигались на легковой машине с кондиционером, Ахмед подстраивался под все наши желания, фотографировал нас, показывал лучшие ракурсы. Вечером мы все вместе пили чай на старом рынке Хан аль-Халили, было очень атмосферно и незабываемо!
Остались очень довольны экскурсией с Ахмедом. Уже на первый день в Каире сходишь с ума от навязчивых предложений купить что-то читать дальше
или покататься на чем-то, но во время экскурсии с Ахмедом ничего подобного не было, и за это ему большое спасибо. Посмотрели пирамиды, узнали их историю, забрались в самую маленькую и поняли, что это не для нас, там очень душно, тесно и развивается клаустрофобия, поэтому в самую большую не пошли. Затем посмотрели сфинкса и отправились в национальный музей. В музее был очень интересный рассказ про фараонов и предметы древнего Египта. Затем должен был быть базар, но мы уже устали к этому моменту, поэтому отказались от базара и пошли обедать. Также Ахмед помог купить вкусные фрукты по дороге. Наша поездка стала значительно позитивнее после этой экскурсии, спасибо большое!
Организованная Ахмедом экскурсия по Каиру превзошла все наши ожидания! Мы с сыном 11 лет на один день прилетели из Шарм читать дальше
эль Шейха, тк решили не упускать возможность увидеть одно из чудес света. Билеты на самолёт заказали через туроператора, гида нашли по отзывам. Ахмед встретил нас в аэропорту и с самых первых минут завладел нашим вниманием! У него талант рассказчика и знание исторического материала, это фантастически интересно - не сухие факты с датами, а рассказ о жизни древнего Египта в разные периоды, о рождении и смерти фараонов, о загадках пирамид, о Нефертити, Клеопатре, Наполеоне, Хрущеве в Египте, об удивительных находках археологов, о проклятии гробниц. Ахмед рассказывает иронично и очень живописно. Сама экскурсия организована великолепно - мы везде передвигались на авто с водителем, с запасом воды и кондиционером. Сначала отправились в Гизу знакомиться с пирамидами - нет смысла описывать, поверьте это фантастика)) по зоне пирамид мы передвигались в авто, в отличие от несчастных на верблюдах и повозках. Далее поехали в Каирский музей - дух захватывает как там было увлекательно, без гида мы просто шатались бы беспорядочно, Ахмед провёл нас по самым интересным экспонатам, он потрясающе знаком с музеем. Далее мы попробовали блюда настоящей арабской кухни и погуляли по Старому городу. Ахмед провёл с нами весь день, к вылету доставил в аэропорт. День пролетел незаметно, нет слов передать насколько деликатен Ахмед, не рассказать всех деталей - экскурсия потрясающая🔥🔥🔥
У нас была запланирована поездка в Каир. Определенно хотелось увидеть пирамиды, посетить национальный музей. Выбрали индивидуальную экскурсию. Нашим экскурсоводом был читать дальше
Ахмед. Было очень приятно, что машина подъехала четко ко времени к нашему отелю. Микроавтобус очень комфортный. Ахмед отлично говорит по русски. Очень увлеченно знакомил нас с историей Египта. Погрузил нас во все эпохи. Мы были в восторге!! Очень рекомендуем для индивидуальных путешествий: насыщенно, интересно, без проблем посетили все, что хотелось!!! Ахмеду выражаем огромную благодарность за профессиональную работу!!!
Очень понравилась экскурсия с Ахмедом. Без проблем изменили маршрут по нашему запросу. Помогал договариваться с лошадками - договорился об очень читать дальше
хорошей цене!! И главное очень интересный рассказ об истории Египта. Так же хочу отметить, что Ахмед много знает не только о своей вере, но и о православной и с удовольствием рассказывает о наших святынях, коих оказалось не мало в Египте. Наши самые теплые отзывы и рекомендации!
Спасибо гиду Кириллу за экскурсию, узнали много про пирамиды и династии фараонов, спустились в пирамиды, поняли, что надо приехать еще читать дальше
раз, так как за один раз не успели все посмотреть. Детям очень понравились рассказы гида про порталы и корабли. Отличная машина и водитель, который нас везде ждал и сопровождал. Обед с видом на Сфинкс!
Нам очень понравилась экскурсия. Ахмед знает очень много об истории Египта, прекрасно говорит по-русски и действительно старается сделать экскурсию увлекательной читать дальше
и в удобном для путешественников формате. Также стоит отметить комфортный автомобиль, опытного водителя и то, что все было без спешки и суеты. Понравилось то, что Ахмед помог найти ресторан в старом городе после окончания экскурсии. Рекомендую!
Экскурсия нам понравилась, очень интересно рассказывал гид историю древнего Египта в музеи, побывали на пирамидах. От посещения старого города мы отказалась, потому что в один день посетить 3 экскурсии это много.
