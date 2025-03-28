Индивидуальная
до 10 чел.
Коптский (Христианский) Каир
Начало: Около вашего отеля в Гизе или Каире
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$210 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
Начало: Аэропорт или гостиница, г. Каир
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Классическая экскурсия по Каиру
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с 16:00 до 22:00
21 сен в 17:00
22 сен в 09:00
$265 за всё до 6 чел.
-
18%
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Египет: Саккара, Гиза, Мемфис, можно рублями
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
$180.40
$220 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей28 марта 2025Нам очень повезло с гидом! Все, что мы увидели - сопровождалось очень интересными, содержательными комментариями высокого профессионала. Знающий, образованный человек смог подчеркнуть всю красоту исторических мест этой красивейшей страны! Будем с благодарностью вспоминать время, проведенное здесь.
- ССветлана27 марта 2025Спасибо большое Ахмеду за замечательную экскурсию и нестандартный взгляд на историю древнего Египта, всем вроде известные, но не менее загадочные
- ЕЕлена28 октября 2024Большое спасибо Ахмеду и водителю (к сожалению, не знаю его имени) за экскурсию! У нас было не очень много времени,
- ААлеся27 октября 2024Вторая экскурсия с Ахмедом у нас была в Каирский музей и Коптский квартал. Мы получили массу удовольствия, разглядывая древние памятники и экспонаты, а Ахмед все это сопровождал интересными и неутомительными рассказами. Подкупает максимальная клиентоориентированность Ахмеда, он очень интересный собеседник. Рекомендую)
- ААлеся23 октября 2024Благодарим Ахмеда за интересную и увлекательную экскурсию к пирамидам и по старому городу! Гид прекрасно говорит по-русски, с великолепным чувством
- ААлександр9 октября 2024Остались очень довольны экскурсией с Ахмедом. Уже на первый день в Каире сходишь с ума от навязчивых предложений купить что-то
- ММаксим4 октября 2024Были у пирамид в Гизе и Каирском музее. Была спокойная и размеренная экскурсия, Ахмед рассказал всю историю пирамид от самой
- ВВита4 сентября 2024Организованная Ахмедом экскурсия по Каиру превзошла все наши ожидания! Мы с сыном 11 лет на один день прилетели из Шарм
- ССветлана16 августа 2024У нас была запланирована поездка в Каир. Определенно хотелось увидеть пирамиды, посетить национальный музей. Выбрали индивидуальную экскурсию. Нашим экскурсоводом был
- ННаталья12 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Ахмедом. Без проблем изменили маршрут по нашему запросу. Помогал договариваться с лошадками - договорился об очень
- РРоман6 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия. Ахмед знает очень много об истории Египта, прекрасно говорит по-русски и действительно старается сделать экскурсию увлекательной
- ИИринп10 апреля 2024Экскурсия нам понравилась, очень интересно рассказывал гид историю древнего Египта в музеи, побывали на пирамидах. От посещения старого города мы отказалась, потому что в один день посетить 3 экскурсии это много.
- AAxnaton01@yandex.ru4 апреля 2024Все отлично
- ААхмед4 апреля 2024Все отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Древний Мемфис»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Каиру в сентябре 2025
Сейчас в Каире в категории "Древний Мемфис" можно забронировать 4 экскурсии от 180 до 265 со скидкой до 18%. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Каире на 2025 год по теме «Древний Мемфис», 71 ⭐ отзыв, цены от $180. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь