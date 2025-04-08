Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
Начало: Аэропорт или гостиница, г. Каир
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно (по согласованию с туристом)
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$216 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономия в глубине цивилизации
Начало: Место вашего пребывания
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
$230 за всё до 3 чел.
-
18%
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Египет: Саккара, Гиза, Мемфис, можно рублями
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
$180.40
$220 за всё до 10 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Гуляй как каирец по must-see местам
Начало: Вас заберём из любого места в Каире
Расписание: Ежедневно в 08:30 из отеля в Каире
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$154
$220 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММишина8 апреля 2025Экскурсия великолепная. Спасибо большое гиду, будто побывали во времена правления фараонов. Отдельное ему спасибо за такую красочную экскурсию. С большим удовольствием, при следующем посещении обратимся в вашу компанию))) спасибо
- ТТатьяна7 января 2025Нам очень понравилась экскурсия! Спасибо Мухамеду и Ашрафу, все прошло как договаривались. Узнали много нового, хотя уже второй раз в Каире. Было интересно, комфортно. Дополнительно за небольшую плату прокатились по Нилу. Рекомендую экскурсию к посещению!
- ААнастасия17 декабря 202416.12 были на экскурсии по Каиру и на пирамидах. Все прошло замечательно! С нами был гид Исмаил. Гид провел интересную
- ВВита14 октября 202412 октября у нас была экскурсия" Гуляй как каирец" с гидом Ислаимом по значимым местам древнего города Каира. Все прошло
- IIlya1 октября 2024Отличная программа — насыщенная, интересная, за один день успели посмотреть пирамиды, прокатились на верблюдах, познакомились с основными сокровищами национального музея,
- ДДмитрий9 мая 2024Спасибо гиду Кириллу за экскурсию, узнали много про пирамиды и династии фараонов, спустились в пирамиды, поняли, что надо приехать еще
- AAxnaton01@yandex.ru4 апреля 2024Все отлично
- ААхмед4 апреля 2024Все отлично
- ДДмитрий23 мая 2023Хоссам - прекрасный, профессиональный гид! Было очень познавательно и весело. Спасибо!
- ППавел7 мая 2023Отличная организация, кроме ошибки в терминале (нас привези в третий вместо второго - но там 5 минут пешком).
Не берут доплату
- MMonakhov24 апреля 2023Экскурсия супер! Мухамед очень хороший экскурсовод! Вещде без очереди, доступно объясняет, всё очень интересно и бесплатный мангоаый фрэш в подарок и трансфер в аэропорт! Супер! Рекомендую!
- ООльга11 апреля 2023У нас семья с 4 детьми разного возраста, все организовали отлично, гид хорошо контактировал с детьми и с нами, хорошо
- ММарина24 августа 2022В июле 2022 мы летели в Грецию через Каир и решили воспользоваться долгой стыковкой рейсов (12 ч): взяли экскурсию на
