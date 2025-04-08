читать дальше

великолепно, информативно и очень познавательно. Исмаил владеет информацией по древнему миру фараонов и другим местам на отлично. По нашей просьбе добавили опцию,"Копский квартал", которая не входила в экскурсию за небольшую плату, бесплатно отвезли в аэропорт, а еще водитель так же по нашей инициативе по дороге остановился и помог нам выбрать и купить наивкуснейшее манго. Небольшая просьба, поменяйте кафе, где вы возите туристов на обед, невкусно и напитки по цене дороже ресторана в центре Каира в два раза, но это я думаю уже просьба к руководству. Рекомендую данную экскурсию к посещению!!!