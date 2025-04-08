Мои заказы

Саккара – экскурсии в Каире

Найдено 5 экскурсий в категории «Саккара» в Каире, цены от $154, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
Начало: Аэропорт или гостиница, г. Каир
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
$200 за всё до 6 чел.
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
На автобусе
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно (по согласованию с туристом)
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$216 за всё до 10 чел.
Гастрономия в глубине цивилизации
Пешая
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономия в глубине цивилизации
Начало: Место вашего пребывания
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
$230 за всё до 3 чел.
Древний Египет: Саккара, Гиза, Мемфис, можно рублями
На автобусе
8 часов
-
18%
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Египет: Саккара, Гиза, Мемфис, можно рублями
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
$180.40$220 за всё до 10 чел.
Гуляй как каирец по must-see местам
На автобусе
7 часов
-
30%
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Гуляй как каирец по must-see местам
Начало: Вас заберём из любого места в Каире
Расписание: Ежедневно в 08:30 из отеля в Каире
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$154$220 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мишина
    8 апреля 2025
    Гуляй как каирец по must-see местам
    Экскурсия великолепная. Спасибо большое гиду, будто побывали во времена правления фараонов. Отдельное ему спасибо за такую красочную экскурсию. С большим удовольствием, при следующем посещении обратимся в вашу компанию))) спасибо
  • А
    Анна
    8 апреля 2025
    Гуляй как каирец по must-see местам
    Экскурсия великолепная. Спасибо большое гиду, будто побывали во времена правления фараонов. Отдельное ему спасибо за такую красочную экскурсию. С большим удовольствием, при следующем посещении обратимся в вашу компанию))) спасибо
  • Т
    Татьяна
    7 января 2025
    Гуляй как каирец по must-see местам
    Нам очень понравилась экскурсия! Спасибо Мухамеду и Ашрафу, все прошло как договаривались. Узнали много нового, хотя уже второй раз в Каире. Было интересно, комфортно. Дополнительно за небольшую плату прокатились по Нилу. Рекомендую экскурсию к посещению!
  • А
    Анастасия
    17 декабря 2024
    Гуляй как каирец по must-see местам
    16.12 были на экскурсии по Каиру и на пирамидах. Все прошло замечательно! С нами был гид Исмаил. Гид провел интересную
    читать дальше

    и информативную экскурсию. Ответил на все вопросы. Ребенок слушал с большим интересом и тоже остался в восторге от экскурсии! Спасибо огромное за экскурсию! Очень рекомендуем!

  • A
    Anastasiia
    17 декабря 2024
    Гуляй как каирец по must-see местам
    16.12 были на экскурсии по Каиру и на пирамидах. Все прошло замечательно! С нами был гид Исмаил. Гид провел интересную
    читать дальше

    и информативную экскурсию. Ответил на все вопросы. Ребенок слушал с большим интересом и тоже остался в восторге от экскурсии! Спасибо огромное за экскурсию! Очень рекомендуем!

  • В
    Вита
    14 октября 2024
    Гуляй как каирец по must-see местам
    12 октября у нас была экскурсия" Гуляй как каирец" с гидом Ислаимом по значимым местам древнего города Каира. Все прошло
    читать дальше

    великолепно, информативно и очень познавательно. Исмаил владеет информацией по древнему миру фараонов и другим местам на отлично. По нашей просьбе добавили опцию,"Копский квартал", которая не входила в экскурсию за небольшую плату, бесплатно отвезли в аэропорт, а еще водитель так же по нашей инициативе по дороге остановился и помог нам выбрать и купить наивкуснейшее манго. Небольшая просьба, поменяйте кафе, где вы возите туристов на обед, невкусно и напитки по цене дороже ресторана в центре Каира в два раза, но это я думаю уже просьба к руководству. Рекомендую данную экскурсию к посещению!!!

  • I
    Ilya
    1 октября 2024
    Гастрономия в глубине цивилизации
    Отличная программа — насыщенная, интересная, за один день успели посмотреть пирамиды, прокатились на верблюдах, познакомились с основными сокровищами национального музея,
    читать дальше

    посмотрели на город с Нила. Понравилась обзорная экскурсия по Каиру! Спасибо нашему гиду — внимательный, хорошо говорит на русском и любит свою работу!

  • Д
    Дмитрий
    9 мая 2024
    Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
    Спасибо гиду Кириллу за экскурсию, узнали много про пирамиды и династии фараонов, спустились в пирамиды, поняли, что надо приехать еще
    читать дальше

    раз, так как за один раз не успели все посмотреть. Детям очень понравились рассказы гида про порталы и корабли. Отличная машина и водитель, который нас везде ждал и сопровождал. Обед с видом на Сфинкс!

  • A
    Axnaton01@yandex.ru
    4 апреля 2024
    Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
    Все отлично
  • А
    Ахмед
    4 апреля 2024
    Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
    Все отлично
  • Д
    Дмитрий
    23 мая 2023
    Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
    Хоссам - прекрасный, профессиональный гид! Было очень познавательно и весело. Спасибо!
  • П
    Павел
    7 мая 2023
    Гуляй как каирец по must-see местам
    Отличная организация, кроме ошибки в терминале (нас привези в третий вместо второго - но там 5 минут пешком).
    Не берут доплату
    читать дальше

    за встречу/высадку в аэропорту (у конкурентов от +30$)
    Гибкий маршрут - мы, например, добавили час катания на катере без доплаты агентству - только лодочнику.
    Интересный рассказ о городе (про "город мертвых" и т. д.)
    Гид умудрялся проводить нас везде без очереди - создавалось впечатление, что он хорошо знаком чуть ли не со всем персоналом достопримечательностей.

  • M
    Monakhov
    24 апреля 2023
    Гуляй как каирец по must-see местам
    Экскурсия супер! Мухамед очень хороший экскурсовод! Вещде без очереди, доступно объясняет, всё очень интересно и бесплатный мангоаый фрэш в подарок и трансфер в аэропорт! Супер! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    11 апреля 2023
    Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
    У нас семья с 4 детьми разного возраста, все организовали отлично, гид хорошо контактировал с детьми и с нами, хорошо
    читать дальше

    говорил по русски и доступно все рассказывал, по нашей просьбе продлили экскурсию на 2 часа и отвезли в аэропорт без доплат, все остались довольны.

  • М
    Марина
    24 августа 2022
    Гуляй как каирец по must-see местам
    В июле 2022 мы летели в Грецию через Каир и решили воспользоваться долгой стыковкой рейсов (12 ч): взяли экскурсию на
    читать дальше

    пирамиды, в Каирский музей и прогулку по Нилу. И не пожалели! Множество интересных фактов, приправленных отличным чувством юмора нашего гида Ибрагима,индивидуальный подход (нам были важны остановки на отдых и перекус, т. к. младшей дочери 8 лет) и отличный сервис (встреча в аэропорту,перемещение на кондиционированном минивэне, пунктуальность) сделали наше путешествие незабываемым!

  • М
    Марина
    24 августа 2022
    Гуляй как каирец по must-see местам
    В июле 2022 мы летели в Грецию через Каир и решили воспользоваться долгой стыковкой рейсов (12 ч): взяли экскурсию на
    читать дальше

    пирамиды, в Каирский музей и прогулку по Нилу. И не пожалели! Множество интересных фактов, приправленных отличным чувством юмора нашего гида Ибрагима,индивидуальный подход (нам были важны остановки на отдых и перекус, т. к. младшей дочери 8 лет) и отличный сервис (встреча в аэропорту,перемещение на кондиционированном минивэне, пунктуальность) сделали наше путешествие незабываемым!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Саккара»

Сколько стоит экскурсия по Каиру в сентябре 2025
Сейчас в Каире в категории "Саккара" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 154 до 230 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
