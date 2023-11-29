Мы хотим показать вам самые популярные древние места, а ещё менее известные, но не менее интересные локации. Вас ждут храм под землёй Серапеум, старейшее в мире строение из камня, музей под открытым небом — Мемфис, загадочная Ломаная пирамида и многое другое. Все памятники находятся недалеко друг от друга. Поездка будет неутомительной, а темп экскурсии — удобным для вас.

Описание

Что вас ожидает

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс

Вы увидите самые известные египетские пирамиды, великого Сфинкса и храм Долины, построенный фараоном Хефреном. На плато Гизы сделаете атмосферные фото и послушаете рассказы гида про тайны древних пирамид.

Мемфис

Вы посетите древний город — музей под открытым небом. Увидите множество реликвий и статуй, например, впечатляющего алебастрового сфинкса, вырезанного из огромного 80-тонного мраморного блока, а также самую большую статую Рамзеса II. Гид расскажет о её истории.

Некрополь Саккара

Здесь вы посмотрите на старейшее каменное строение — ступенчатую пирамиду Джосера. Исследуете пирамиду Тети, гробницы Саккары и Кагемни, узнаете, как жили древние египтяне. Побываете в Серапеуме — подземном некрополе, который, по предположению учёных, служил местом захоронения священных быков.

Пирамиды в Дахшуре

Вы посетите самое южное «поле пирамид» в окрестностях древнего Мемфиса. Увидите пирамиды, которые сохранились тут лучше остальных, — Красную и Ломаную. Последняя названа так из-за своей неправильной формы.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоговорящего гида, питьевая вода

Поездка пройдёт на автомобилях Toyota, KIA или Nissan

Заберём вас из вашего отеля или аэропорта и после экскурсии отвезём в любую точку города

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительно оплачиваются: