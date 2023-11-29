Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару

Индивидуальная экскурсия в Каире

Увидеть знаменитые пирамиды и их грозного стража, подземный Серапеум и другие древние памятники

Мы хотим показать вам самые популярные древние места, а ещё менее известные, но не менее интересные локации.

Вас ждут храм под землёй Серапеум, старейшее в мире строение из камня, музей под открытым небом — Мемфис, загадочная Ломаная пирамида и многое другое. Все памятники находятся недалеко друг от друга. Поездка будет неутомительной, а темп экскурсии — удобным для вас.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару

Описание

Что вас ожидает

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс

Вы увидите самые известные египетские пирамиды, великого Сфинкса и храм Долины, построенный фараоном Хефреном. На плато Гизы сделаете атмосферные фото и послушаете рассказы гида про тайны древних пирамид.

Мемфис

Вы посетите древний город — музей под открытым небом. Увидите множество реликвий и статуй, например, впечатляющего алебастрового сфинкса, вырезанного из огромного 80-тонного мраморного блока, а также самую большую статую Рамзеса II. Гид расскажет о её истории.

Некрополь Саккара

Здесь вы посмотрите на старейшее каменное строение — ступенчатую пирамиду Джосера. Исследуете пирамиду Тети, гробницы Саккары и Кагемни, узнаете, как жили древние египтяне. Побываете в Серапеуме — подземном некрополе, который, по предположению учёных, служил местом захоронения священных быков.

Пирамиды в Дахшуре

Вы посетите самое южное «поле пирамид» в окрестностях древнего Мемфиса. Увидите пирамиды, которые сохранились тут лучше остальных, — Красную и Ломаную. Последняя названа так из-за своей неправильной формы.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоговорящего гида, питьевая вода
  • Поездка пройдёт на автомобилях Toyota, KIA или Nissan
  • Заберём вас из вашего отеля или аэропорта и после экскурсии отвезём в любую точку города
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительно оплачиваются:

  • пирамиды Гизы и Большой сфинкс — $12/взрослые, $6/дети
  • Мемфис — $10/взрослые, $5/дети
  • пирамиды Саккары и Серапеум — $18/взрослые, $9/дети
  • пирамиды Дахшура — $10/взрослые, $5/дети
  • обед — около $10 (по желанию)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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