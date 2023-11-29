Увидеть знаменитые пирамиды и их грозного стража, подземный Серапеум и другие древние памятники
Вас ждут храм под землёй Серапеум, старейшее в мире строение из камня, музей под открытым небом — Мемфис, загадочная Ломаная пирамида и многое другое. Все памятники находятся недалеко друг от друга. Поездка будет неутомительной, а темп экскурсии — удобным для вас.
Описание
Что вас ожидает
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс
Вы увидите самые известные египетские пирамиды, великого Сфинкса и храм Долины, построенный фараоном Хефреном. На плато Гизы сделаете атмосферные фото и послушаете рассказы гида про тайны древних пирамид.
Мемфис
Вы посетите древний город — музей под открытым небом. Увидите множество реликвий и статуй, например, впечатляющего алебастрового сфинкса, вырезанного из огромного 80-тонного мраморного блока, а также самую большую статую Рамзеса II. Гид расскажет о её истории.
Некрополь Саккара
Здесь вы посмотрите на старейшее каменное строение — ступенчатую пирамиду Джосера. Исследуете пирамиду Тети, гробницы Саккары и Кагемни, узнаете, как жили древние египтяне. Побываете в Серапеуме — подземном некрополе, который, по предположению учёных, служил местом захоронения священных быков.
Пирамиды в Дахшуре
Вы посетите самое южное «поле пирамид» в окрестностях древнего Мемфиса. Увидите пирамиды, которые сохранились тут лучше остальных, — Красную и Ломаную. Последняя названа так из-за своей неправильной формы.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоговорящего гида, питьевая вода
- Поездка пройдёт на автомобилях Toyota, KIA или Nissan
- Заберём вас из вашего отеля или аэропорта и после экскурсии отвезём в любую точку города
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительно оплачиваются:
- пирамиды Гизы и Большой сфинкс — $12/взрослые, $6/дети
- Мемфис — $10/взрослые, $5/дети
- пирамиды Саккары и Серапеум — $18/взрослые, $9/дети
- пирамиды Дахшура — $10/взрослые, $5/дети
- обед — около $10 (по желанию)
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.