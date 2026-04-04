Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Представьте себя исследователем древних тайн, путешествуя из Каира к знаменитым пирамидам Гизы, величественному Мемфису, таинственной Саккаре и уникальным пирамидам Дахшура.
Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к истории древнего Египта, увидеть места, читать дальшеуменьшить
которые стали свидетелями величия и падения одной из самых загадочных цивилизаций.
Вас ожидает не только знакомство с самыми известными памятниками, но и посещение менее известных, но не менее впечатляющих локаций. Путешествие будет комфортным и насыщенным, а темп экскурсии подстроен под ваши предпочтения
Вы увидите самые известные египетские пирамиды, великого Сфинкса и храм Долины, построенный фараоном Хефреном. На плато Гизы сделаете атмосферные фото и послушаете рассказы гида про тайны древних пирамид.
Мемфис
Вы посетите древний город — музей под открытым небом. Увидите множество реликвий и статуй, например, впечатляющего алебастрового сфинкса, вырезанного из огромного 80-тонного мраморного блока, а также самую большую статую Рамзеса II. Гид расскажет о её истории.
Некрополь Саккара
Здесь вы посмотрите на старейшее каменное строение — ступенчатую пирамиду Джосера. Исследуете пирамиду Тети, гробницы Саккары и Кагемни, узнаете, как жили древние египтяне. Побываете в Серапеуме — подземном некрополе, который, по предположению учёных, служил местом захоронения священных быков.
Пирамиды в Дахшуре
Вы посетите самое южное «поле пирамид» в окрестностях древнего Мемфиса. Увидите пирамиды, которые сохранились тут лучше остальных, — Красную и Ломаную. Последняя названа так из-за своей неправильной формы.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоговорящего гида, питьевая вода
Поездка пройдёт на автомобилях Toyota, KIA или Nissan
Заберём вас из вашего отеля (или из аэропорта за отдельную плату) и после экскурсии отвезём до отеля
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительно оплачиваются:
билеты в пирамиды и Сфинкса — 12$, дети с 6 лет — 6$, дети до 6 лет — бесплатно
билеты в некрополь Саккара— 10$, дети с 6 лет — 5$
билеты Серапеум— 8$
билеты в пирамиды Дахшура — 5$
билеты в Мемфис — 5$
обед по желанию от 10-15$
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле респишан отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2677 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 114 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Иована
Уважаемый Ахмед и ваша команда! От всего сердца выражаем гиду Валиду огромную благодарность. Благодаря вашему глубокому знанию истории, увлекательным рассказам и внимательному отношению каждая минута поездки была наполнена яркими впечатлениями и новыми читать дальшеуменьшить
открытиями. Вы с любовью и профессионализмом познакомили нас с великими памятниками древнего Египта, объяснили их значение и сделали сложную историю понятной и интересной. Особенно хотим отметить слаженность работы: заботу, пунктуальность и комфорт, которые вы создали на протяжении всего маршрута. Все организационные моменты были продуманы до мелочей, что позволило нам полностью насладиться путешествием и не отвлекаться на лишние заботы. Это путешествие останется в нашей памяти навсегда, и мы с благодарностью будем рекомендовать вас всем, кто планирует посетить Египет и открыть для себя его древние чудеса. Еще раз хочу поблагодорить гида Валида, за его заботу и невероятное путешествие по Гизе, особенно за его труд.
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А
Арсений
Ахмед, спасибо большое за экскурсию!!
Мы забронировали тур за 1 день до желаемой даты. Мы сразу обсудили маршрут, внесли коррективы в него и все пожелания были учтены, маршрут был оптимизирован под нас. Получилось читать дальшеуменьшить
насыщенно, но оно того стоило! Ахмед ответил на множество наших вопросов о Египте, постоянно подстраивался под наши пожелания и темп поездки.
От нас однозначная рекомендация, как Ахмеда, так и посещения Саккары, Дахшура и Нового Музея!
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Александр
У меня получилось сложное путешествие, в которое вошли стразу несколько предложений от Ахмеда и его коллег. Таким образом удалось проехать по и вдоль Нила от Абу-Симбела до Каира, нанизав на читать дальшеуменьшить
маршрут максимальное количество объектов, которые могло вместить в себя десятидневное путешествие. Понятное дело, что такой маршрут требовал предварительное согласование и координацию во время поездки. Всё получилось сделать на высоком уровне. Когда на третий день стало понятно, что есть возможность посетить больше объектов, быстро скорректировали программу, нашёлся водитель и все получилось выполоть. Самое главное, что, оказавшись первый раз в стране, получил полное сопровождение в любое время суток. Учтены все пожелания и оказана оперативная помощь в корректировке маршрута. Сопровождение гида в тех, местах, где это требовалось было согласовано и сточки зрения маршрута, и с точки зрения содержания. Не надо стесняться задавать вопросы и спрашивать, что можно посетить еще. Вам помогут и подскажут. Я готовился к поездке, поэтому с гидом получился прекрасный разговор во время всей экскурсии. МЫ смогли углубиться в историю Египта, получив взаимное удовольствие об общения на темы истории. Помогут с дополнительными билетами. Всё обговорили заранее. Билет куплены. В том числе и в новый музей. Увидеть можно больше даже в пределах обычных маршрутов. Если бы знал окончательно заранее, то и гостиницы согласовал бы с Ахмедом. Надёжный партнёр для любого путешествия в Египет.
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Е
Елена
Замечательная экскурсия и прекрасный гид Ахмед. Все было спланировано и рассчитано по времени, чтобы без спешки и в комфортном режиме посетить все локации. Ахмед интересно рассказывал о памятниках, рекомедовал что нужно посмотреть обязательно, а от чего можно отказаться. Экскурсию рекомендую к посещению
+1
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П
Павел
Все прошло отлично, данную экскурсию рекомендуем! С нами был экскурсовод Бищёт. На все вопросы отвечал, правильно составил маршрут. Отлично организовывал всю экскурсию.
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А
Алексей
О гиде: Ахмет прекрасно говорит по-русски, всю наше поездку сопровождал его увлекательный рассказ и наши вопросы/ответы.
О программе экскурсии: впечатления от посещения Саккары, Дахшура и Мемфиса совсем иные, нежели от пирамид читать дальшеуменьшить
в Гизе. Здесь тихо и чувствуется дыхание древности. Внутри т. наз."красной" пирамиды Снофру даже интереснее, чем в Хеопса и она на порядок дешевле. Очень понравилось.
В плане логистики вариант с гидом и машиной на весь день представляется единственно правильным. Своим ходом на такси было бы гораздо сложнее и дольше.
Через несколько дней после экскурсии мы случайно встретили Ахмета в старом Каирском музее - мне кажется, он был тоже рад видеть нас, это было очень приятно.)
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