Представьте себя исследователем древних тайн, путешествуя из Каира к знаменитым пирамидам Гизы, величественному Мемфису, таинственной Саккаре и уникальным пирамидам Дахшура.Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к истории древнего Египта, увидеть места,

которые стали свидетелями величия и падения одной из самых загадочных цивилизаций. Вас ожидает не только знакомство с самыми известными памятниками, но и посещение менее известных, но не менее впечатляющих локаций. Путешествие будет комфортным и насыщенным, а темп экскурсии подстроен под ваши предпочтения

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс

Вы увидите самые известные египетские пирамиды, великого Сфинкса и храм Долины, построенный фараоном Хефреном. На плато Гизы сделаете атмосферные фото и послушаете рассказы гида про тайны древних пирамид.

Мемфис

Вы посетите древний город — музей под открытым небом. Увидите множество реликвий и статуй, например, впечатляющего алебастрового сфинкса, вырезанного из огромного 80-тонного мраморного блока, а также самую большую статую Рамзеса II. Гид расскажет о её истории.

Некрополь Саккара

Здесь вы посмотрите на старейшее каменное строение — ступенчатую пирамиду Джосера. Исследуете пирамиду Тети, гробницы Саккары и Кагемни, узнаете, как жили древние египтяне. Побываете в Серапеуме — подземном некрополе, который, по предположению учёных, служил местом захоронения священных быков.

Пирамиды в Дахшуре

Вы посетите самое южное «поле пирамид» в окрестностях древнего Мемфиса. Увидите пирамиды, которые сохранились тут лучше остальных, — Красную и Ломаную. Последняя названа так из-за своей неправильной формы.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоговорящего гида, питьевая вода

Поездка пройдёт на автомобилях Toyota, KIA или Nissan

Заберём вас из вашего отеля (или из аэропорта за отдельную плату) и после экскурсии отвезём до отеля

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительно оплачиваются: