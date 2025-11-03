читать дальше

количество мест посещенных за этот день поразило. Мы не""убили"" ноги, всегда подъезжала машина, чтобы проехать до нового места скорее и почти не стояли в очередях. Увидели самое важное, а гид помог сделать крутейшие фотки, на которых даже нет других туристов, что при посещаемости пирамид является чудом. Рекомендую взять индивидуальную прогулку по Нилу на закате, такой восторг я давно не испытывала. Если есть возможность берите данную экскурсию и вперёд, узнавать новое и наслаждаться этими местами.

Основные плюсы: трансфер вовремя, единый расчёт в конце, угощения от гида и прекрасная программа.

Спасибо большое!