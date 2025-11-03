Идеальный маршрут для первого знакомства с Египтом — без суеты и с погружением в историю.
Вы увидите первые пирамиды мира в Саккаре, великие пирамиды Гизы и легендарного Сфинкса, а завершите день в Каирском музее среди золотых сокровищ фараонов. Понятно, увлекательно и по-настоящему впечатляюще.
Описание экскурсииСаккара — истоки пирамид Мы начнём путешествие с Саккары — некрополя, где появилась первая в мире пирамида. Вы осмотрите пирамиду Джосера снаружи и изнутри, пройдёте по залам с колоннами, увидите руины храма «Т» и монументальные ворота. Рядом находится пирамида Униса — здесь поговорим о таинственных заупокойных текстах, изменивших представления о загробной жизни. Гиза — встреча с чудом света На плато Гиза вас ждёт знакомство с самыми знаменитыми сооружениями планеты — пирамидами Хеопса, Хефрена и Микерина. Я расскажу, как и зачем их строили, что скрывается внутри и кто стоял за их созданием. Вы увидите гробницу архитектора и встретитесь лицом к лицу со Статуей Большого сфинкса — величественным символом Древнего Египта. Каирский музей — сокровища фараонов Завершим экскурсию в Каирском музее — крупнейшем собрании древнеегипетских артефактов в мире. Вы увидите золотые сокровища Тутанхамона, мумии людей и животных, статуи царицы Хатшепсут, принца Рахотепа и другие уникальные предметы. Шаг за шагом экспозиция раскроет перед вами повседневную жизнь, верования и тайны Древнего Египта. Важная информация:
- Трансфер из районов аэропорта или Нового Каира оплачивается дополнительно. На комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером.
- Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан.
- По вашему желанию программа может быть изменена или дополнена.
- Возможен трансфер из аэропорта и в аэропорт (оплачивается отдельно).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Саккара
- Пирамида Джосера
- Пирамида Униса
- Мемфис
- Статуи Рамсеса II
- Алебастровый сфинкс Мемфиса
- Плато Гиза
- Пирамида Хеопса
- Пирамида Хефрена
- Пирамида Микерина
- Гробница архитектора пирамид
- Статуя Большого сфинкса
- Каирский музей
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер для 1-2 человек
Что не входит в цену
- Трансфер для группы 3-8 человек - $25 за всю группу
- Входные билеты: Саккара - $12 с человека комплекс Гиза - $15 с человека пирамида Униса - $4 с человека Египетский музей - $12 с человека
- Посещение Мемфиса: $25
- Индивидуальное катание на лодке по Нилу - $50 (по желанию)
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
3 ноя 2025
Экскурсия прошла на высшем уровне, все пожелания были учтены, все просьбы выполнены!
А главное вся информация была донесена четко и ясно! Очень интересно!
Гид Ахмед огромный молодец!!!
Пофотографировал нас, подсказал лучшии локации! Оптимизировал маршрут так, что мы во всех локациях приходили перед основной толпой
Y
Yelena
28 окт 2025
Экскурсия прошла замечательно! Нам очень понравилось! Все наши пожелания были учтены. Спасибо!
В
Виктория
18 июн 2025
Это одна из лучших экскурсий, которую мы когда-либо посещали. Саид - энтузиаст своего дела, хорошо осведомлен, очень интересно и информативно предоставляет информацию. Профессиональный подход и дружеская амосфера. Остались очень довольны. Рекомендую!
Д
Дмитрий
4 мая 2025
Большое спасибо нашему гиду Ахмеду за увлекательную экскурсию и яркие впечатления от знакомства с Киром и знаменитыми пирамидами в Гизе.
Рекомендую!
В
Виктория
30 янв 2025
Хотим оставить однозначно положительный отзыв на экскурсию с гидом Ахмедом. Это был отличный день, насыщенный экскурсиями по красивым местам с интересными рассказами, историческими фактами и шутками. День пролетел быстро, но
