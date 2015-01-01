Второе свидание с Каиром

Почувствовать себя египтологом, исследуя Саккару, Дахшур, Мемфис и Каирский музей

Как и зачем строили пирамиды? Кто управлял Древним Египтом? Это объемные темы, о которых я расскажу понятно и увлекательно.

В Саккаре и Дахшуре, где мало туристов, вы осмотрите снаружи и внутри первые в мире пирамиды.

Затем перенесетесь в древний город Мемфис среди пальмовых рощ.

А в третьей части познакомитесь с Каирским музеем — от статуй и золотых шедевров до мумий.
Второе свидание с Каиром
Второе свидание с Каиром
Второе свидание с Каиром
Второе свидание с Каиром
Второе свидание с Каиром
Второе свидание с Каиром
Второе свидание с Каиром
Второе свидание с Каиром
Второе свидание с Каиром
Второе свидание с Каиром
Второе свидание с Каиром
Второе свидание с Каиром
Второе свидание с Каиром
Второе свидание с Каиром
Второе свидание с Каиром

Что вас ожидает

Саккара и Дахшур: загадки некрополей в пустыне

Из Каира мы в первую очередь отправимся в Саккару, к первой в мире пирамиде — ступенчатой пирамиде Джосера. Изучим весь комплекс: залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные ворота. Неподалеку вас ждет пирамида Униса: здесь поговорим о таинственных заупокойных текстах. В другом некрополе, Дахшуре, вас удивят Изогнутая и Розовая пирамиды.

Древний мегаполис Мемфис

В следующей части экскурсии навестим первую столицу Египта. Я расскажу о легендарном основании этого города фараоном Менесом и покажу его достопримечательности: огромные статуи Рамсеса II, сфинкса из алебастра и стол для мумификации животных.

Каирский музей: главные из 120 тысяч артефактов

Многие сокровища древности, найденные при раскопках в Египте, хранятся здесь, в крупнейшем музее страны и всей Африки. Вы узнаете об истории коллекции и увидите ее бесценные экспонаты. Голова статуи царицы Хатшепсут, первой женщины-фараона; раскрашенные известняковые статуи принца Рахотепа и его жены; сокровища из гробницы Тутанхамона, сияющие золотом; мумии, в том числе животных; украшения, сандалии, сосуды — шаг за шагом в музее вы лучше поймете жизнь Древнего Египта.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты: Ступенчатая пирамида — 7$ с человека, Красная + Изогнутая пирамиды — 4$ с человека, пирамида Униса — 1$ с человека.

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне Toyota
  • Я заберу вас от отеля или аэропорта и после экскурсии привезу обратно
  • По вашему желанию программа может быть изменена или дополнена

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Сайд
Сайд
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сайд, я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Провожу экскурсии по Каиру и Александрии с 2015 года.
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