Что вас ожидает

Саккара и Дахшур: загадки некрополей в пустыне

Из Каира мы в первую очередь отправимся в Саккару, к первой в мире пирамиде — ступенчатой пирамиде Джосера. Изучим весь комплекс: залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные ворота. Неподалеку вас ждет пирамида Униса: здесь поговорим о таинственных заупокойных текстах. В другом некрополе, Дахшуре, вас удивят Изогнутая и Розовая пирамиды.

Древний мегаполис Мемфис

В следующей части экскурсии навестим первую столицу Египта. Я расскажу о легендарном основании этого города фараоном Менесом и покажу его достопримечательности: огромные статуи Рамсеса II, сфинкса из алебастра и стол для мумификации животных.

Каирский музей: главные из 120 тысяч артефактов

Многие сокровища древности, найденные при раскопках в Египте, хранятся здесь, в крупнейшем музее страны и всей Африки. Вы узнаете об истории коллекции и увидите ее бесценные экспонаты. Голова статуи царицы Хатшепсут, первой женщины-фараона; раскрашенные известняковые статуи принца Рахотепа и его жены; сокровища из гробницы Тутанхамона, сияющие золотом; мумии, в том числе животных; украшения, сандалии, сосуды — шаг за шагом в музее вы лучше поймете жизнь Древнего Египта.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты: Ступенчатая пирамида — 7$ с человека, Красная + Изогнутая пирамиды — 4$ с человека, пирамида Униса — 1$ с человека.

Как проходит экскурсия