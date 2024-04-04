8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
Начало: Аэропорт или гостиница, г. Каир
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
$200 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Мемфиса и Саккары
Начало: Ваш отель в Каире или Гизе
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 16:00
Завтра в 08:00
14 фев в 07:00
$250 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Что посмотреть в Гизе, Саккаре и Дахшуре за 8 часов
Начало: Вас заберём из любого места в Каире
Расписание: ежедневно с 08:00 до 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААхмед4 апреля 2024Все отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Пирамида Джосера»
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