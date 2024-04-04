Пирамида Джосера – экскурсии в Каире

Найдено 3 экскурсии в категории «Пирамида Джосера» в Каире, цены от $200. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
На автобусе
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
Начало: Аэропорт или гостиница, г. Каир
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
$200 за всё до 6 чел.
Тайны Мемфиса и Саккары
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Мемфиса и Саккары
Начало: Ваш отель в Каире или Гизе
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 16:00
Завтра в 08:00
14 фев в 07:00
$250 за всё до 10 чел.
Что посмотреть в Гизе, Саккаре и Дахшуре за 8 часов
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Что посмотреть в Гизе, Саккаре и Дахшуре за 8 часов
Начало: Вас заберём из любого места в Каире
Расписание: ежедневно с 08:00 до 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Пирамида Джосера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
  2. Тайны Мемфиса и Саккары
  3. Что посмотреть в Гизе, Саккаре и Дахшуре за 8 часов
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Крепость Саладина
  4. Базар Хан Эль Халили
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в феврале 2025
Сейчас в Каире в категории "Пирамида Джосера" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 250. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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