Пирамиды Гизы, прогулка по Нилу и старый Каир

Пирамиды считаются одной из самых выдающихся туристических достопримечательностей в мире и отражают богатую историю и великую цивилизацию. Они являются памятником древним фараонам, населявшим Древний Египет. Пирамиды приносят неоспоримое очарование и вызывают изумление и изумление.

огромные размеры и потрясающая архитектура. Пирамиды Гизы в Каире являются самыми известными и известными. В группу Гизы входят три крупнейших пирамиды: пирамида Хуфу, пирамида Хафра и пирамида Менкаура.
Описание экскурсии

Цивилизация фараонов возникла в Древнем Египте на северо-востоке Африки в 4000 г. до н. э., где египетское общество состояло из трех иерархических уровней: богов, царя и мертвых. Царь считается важнейшим элементом этого образования, так как он управляет делами подданных и регулирует условия жизни в стране. Древние египтяне также освящали и благословляли умерших, приносили им подношения и жертвоприношения. Египетская цивилизация — одна из самых важных цивилизаций древнего мира, а также одна из старейших цивилизаций, история которой записана. История египетской цивилизации делится на две основные части: Первый раздел - это доисторическая эпоха, которая стала началом расселения египтян в районе долины Нила примерно в 6000 году до нашей эры, и в этот период египтяне знали сельское хозяйство и одомашнивание животных, а также развивались в эту эпоху. и в нем образовались два государства, Дельта и Верхний Египет, а в 3100 г. до н. э. эти две страны были объединены в одно государство, и это было во времена правления Мины, объединившего две страны. Второй раздел – историческая эпоха Египта. В эту эпоху египтяне знали письменность, в ней появились три страны и тридцать царских семей. Важная информация:
Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пирамида Хуфу
  • Пирамида Хафера
  • Пирамида Менкура
  • Сфинкс
  • Кладбище Сешнефер
  • Могилы священников
  • Панорама Гизы
  • Великая река Нил
  • Висячая церковь
  • Церковь Абу Сарджа
  • Еврейский храм
  • Церковь Святого Георгия
Что включено
  • Русскоговорящий экскурсовод
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Питание в ресторане
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница
Завершение: Отель или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с 14:00 до 22:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

О
Олег
16 ноя 2025
Прекрасная экскурсия. Благодаря исключительно профессиональной работе нашего гида Ахмеда, мы получили очень много интересной информации, касательно не только пирамид, но и вообще истории древнего Египта. Сама экскурсия была организована на очень высоком уровне. Были заранее приобретены все входные билеты и проблем с очередями не существовало. Большое спасибо Ахмед!

