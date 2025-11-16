Цивилизация фараонов возникла в Древнем Египте на северо-востоке Африки в 4000 г. до н. э., где египетское общество состояло из трех иерархических уровней: богов, царя и мертвых. Царь считается важнейшим элементом этого образования, так как он управляет делами подданных и регулирует условия жизни в стране. Древние египтяне также освящали и благословляли умерших, приносили им подношения и жертвоприношения. Египетская цивилизация — одна из самых важных цивилизаций древнего мира, а также одна из старейших цивилизаций, история которой записана. История египетской цивилизации делится на две основные части: Первый раздел - это доисторическая эпоха, которая стала началом расселения египтян в районе долины Нила примерно в 6000 году до нашей эры, и в этот период египтяне знали сельское хозяйство и одомашнивание животных, а также развивались в эту эпоху. и в нем образовались два государства, Дельта и Верхний Египет, а в 3100 г. до н. э. эти две страны были объединены в одно государство, и это было во времена правления Мины, объединившего две страны. Второй раздел – историческая эпоха Египта. В эту эпоху египтяне знали письменность, в ней появились три страны и тридцать царских семей. Важная информация:

