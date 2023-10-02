Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира

За один день прикоснуться к истории древней цивилизации и познакомиться с современным Египтом

5
1 отзыв
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Приглашаю в путешествие по главным достопримечательностям Египта.

Вы увидите знаменитые пирамиды и монументального Большого сфинкса, прокатитесь по водам Нила, полюбуетесь панорамой Каира с самой высокой смотровой площадки в стране и окунётесь в атмосферу колоритного восточного рынка. А гид дополнит автопрогулку рассказами о прошлом Египта и его настоящем.
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Ближайшие даты:
14
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Описание

Что вас ожидает

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс. Мы увидим одно из семи чудес света и встретимся с самой древней сохранившейся на Земле скульптурой — Большим сфинксом. Поговорим о тайнах египетского мира.

Каирская телебашня. Это самая высокая смотровая площадка в Египте. Она на 43 метра выше знаменитой пирамиды Хеопса. На вершине 16-этажной башни находится ресторан на вращающейся платформе. Сверху вам откроются виды на Каир, пирамиды Гизы, Белую пустыню и Средиземное море.

Прогулка по Нилу на лодке. С воды вы полюбуетесь центром Каира, отелями и национальным музеем. Гид расскажет про историю реки, начиная с древних времён.

Восточный рынок Хан аль-Халили

Аутентичный рынок Египта, которому уже больше 9 веков, до сих пор сохранил черты древней архитектуры эпохи мамлюков. Застывший во времени, он всегда вдохновлял писателей и художников. Вы найдёте здесь ремесленные лавки ювелиров и ткачей, а также множество кафе, где можно передохнуть и попить чай.

Египетский национальный музей

Это самое крупное в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Только представьте себе — оно насчитывает около 120 тысяч экспонатов всех периодов истории древнего Египта. Вы осмотрите сокровища из гробницы Тутанхамона и мумии фараонов.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, прогулка на лодке и услуги русскоязычного гида
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Билеты на плато Гизы и к Большому сфинксу — $12 взрослые, $6 дети 6–12 лет
  • Билеты на телебашню — $9 взрослые, $5 дети 6–12 лет (можно осмотреть снаружи бесплатно)
  • Билеты в национальный музей — $10 взрослые, $5 дети
  • Обед — от $9

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2 окт 2023
Сегодня с нами был Валид из команды Абду. Очень понравилась поездка по красотам Египта: плавали на лодке по Нилу, посетили новый музей Цивилизации и Саккару.
Экскурсия вся на русском языке, все понятно и интересно!
Гиды отличные, очень сопереживающие и внимательные. Обязательно будем рекомендовать!

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