Приглашаю в путешествие по главным достопримечательностям Египта. Вы увидите знаменитые пирамиды и монументального Большого сфинкса, прокатитесь по водам Нила, полюбуетесь панорамой Каира с самой высокой смотровой площадки в стране и окунётесь в атмосферу колоритного восточного рынка. А гид дополнит автопрогулку рассказами о прошлом Египта и его настоящем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс. Мы увидим одно из семи чудес света и встретимся с самой древней сохранившейся на Земле скульптурой — Большим сфинксом. Поговорим о тайнах египетского мира.

Каирская телебашня. Это самая высокая смотровая площадка в Египте. Она на 43 метра выше знаменитой пирамиды Хеопса. На вершине 16-этажной башни находится ресторан на вращающейся платформе. Сверху вам откроются виды на Каир, пирамиды Гизы, Белую пустыню и Средиземное море.

Прогулка по Нилу на лодке. С воды вы полюбуетесь центром Каира, отелями и национальным музеем. Гид расскажет про историю реки, начиная с древних времён.

Восточный рынок Хан аль-Халили

Аутентичный рынок Египта, которому уже больше 9 веков, до сих пор сохранил черты древней архитектуры эпохи мамлюков. Застывший во времени, он всегда вдохновлял писателей и художников. Вы найдёте здесь ремесленные лавки ювелиров и ткачей, а также множество кафе, где можно передохнуть и попить чай.

Египетский национальный музей

Это самое крупное в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Только представьте себе — оно насчитывает около 120 тысяч экспонатов всех периодов истории древнего Египта. Вы осмотрите сокровища из гробницы Тутанхамона и мумии фараонов.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota, KIA или Nissan с кондиционером, и услуги русскоязычного гида

С вами буду я или другой гид из нашей команды

По вашему желанию можно скорректировать программу экскурсии и осмотреть другие достопримечательности

Дополнительные расходы:

Билеты на плато Гизы и к Большому сфинксу — $15 взрослые, $9 дети 6–12 лет

Билеты на телебашню — $17 взрослые, $8 дети 6–12 лет (можно осмотреть снаружи бесплатно)

Билеты в Большой Египетский музей — $30 взрослые, $15 дети

Прогулка по Нилу — $15 за чел. (по желанию)

Обед — от $15

Оплата билетов возможна только картами иностранных банков. Гид может приобрести для вас билеты, а вы вернёте ему стоимость наличными.