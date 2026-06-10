За один день прикоснуться к истории древней цивилизации и познакомиться с современным Египтом
Приглашаю в путешествие по главным достопримечательностям Египта.
Вы увидите знаменитые пирамиды и монументального Большого сфинкса, прокатитесь по водам Нила, полюбуетесь панорамой Каира с самой высокой смотровой площадки в стране и окунётесь в атмосферу колоритного восточного рынка. А гид дополнит автопрогулку рассказами о прошлом Египта и его настоящем.
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс. Мы увидим одно из семи чудес света и встретимся с самой древней сохранившейся на Земле скульптурой — Большим сфинксом. Поговорим о тайнах египетского мира.
Каирская телебашня. Это самая высокая смотровая площадка в Египте. Она на 43 метра выше знаменитой пирамиды Хеопса. На вершине 16-этажной башни находится ресторан на вращающейся платформе. Сверху вам откроются виды на Каир, пирамиды Гизы, Белую пустыню и Средиземное море.
Прогулка по Нилу на лодке. С воды вы полюбуетесь центром Каира, отелями и национальным музеем. Гид расскажет про историю реки, начиная с древних времён.
Восточный рынок Хан аль-Халили
Аутентичный рынок Египта, которому уже больше 9 веков, до сих пор сохранил черты древней архитектуры эпохи мамлюков. Застывший во времени, он всегда вдохновлял писателей и художников. Вы найдёте здесь ремесленные лавки ювелиров и ткачей, а также множество кафе, где можно передохнуть и попить чай.
Египетский национальный музей
Это самое крупное в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Только представьте себе — оно насчитывает около 120 тысяч экспонатов всех периодов истории древнего Египта. Вы осмотрите сокровища из гробницы Тутанхамона и мумии фараонов.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota, KIA или Nissan с кондиционером, и услуги русскоязычного гида
С вами буду я или другой гид из нашей команды
По вашему желанию можно скорректировать программу экскурсии и осмотреть другие достопримечательности
Дополнительные расходы:
Билеты на плато Гизы и к Большому сфинксу — $15 взрослые, $9 дети 6–12 лет
Билеты на телебашню — $17 взрослые, $8 дети 6–12 лет (можно осмотреть снаружи бесплатно)
Билеты в Большой Египетский музей — $30 взрослые, $15 дети
Прогулка по Нилу — $15 за чел. (по желанию)
Обед — от $15
Оплата билетов возможна только картами иностранных банков. Гид может приобрести для вас билеты, а вы вернёте ему стоимость наличными.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2677 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Одна из лучших экскурсий на которых мы были! Ахмед очень интересно рассказывает, учитывает все пожелания, а также делает все возможное для комфорта туристов! всем рекомендую!!!
Ахмед
Ответ организатора:
Здравствуйте уважаемый Спасибо вам огромный за обратный связи и очень приятно что мой экскурсию одна из лучших ваш жизни и вас ждем еще раз и ваш друзья
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И
Ирина
Невероятная экскурсии с полным комфортом в каждом моменте путешествия. Грамотная, интересная речь Ахмеда не даст Вам заскучать ни на минуту. Везде без очередей с самыми лучшими обзорами и местами для фотографий
Ахмед
Ответ организатора:
Спасибо большое Очень приятно знакомиться и вас ждем еще раз и вашей друзей
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О
Оксана
Понравилось всё!!! Потрясающий гид Самар, которая знала и как заинтересовать, как удобней провести в любые интересующие исторические и культурные места. Самар не только гид, но и потрясающий фотограф. Возил нас потрясающий водитель, который в этом хаосе движения умудрился филигранно не допустить не одной аварии! Организатору спасибо отдельное!!! Очень продуманная экскурсия! Рекомендую!
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Э
Эмиль
С момента бронирования на связи был Ахмед, быстро списались с ним в популярном мессенджере, договорились о дате/времени и ожиданиях от экскурсии (в частности, не планировали посещать базар). В итоге, в читать дальшеуменьшить
оговоренное время машина с кондиционером забрала нас от отеля. Провели почти весь день с приятной девушкой-гидом Самар - у нее хороший уровень русского языка, так как училась в каирском университете на факультете славянской филологии. Маршрут поменяли по предложению гида и не пожалели - начали с Каирского музея и прогулки по Нилу, далее ближе к 12 поехали к пирамидам Гизы (в осеннее и зимнее время утром может быть туман/смог). На протяжении всей экскурсии гид сопровождала и рассказывала много интересных фактов об истории и культуре Египта, предлагала интересные локации для фотографий и необычные места для посещения. Без базара и обеда экскурсия длилась с 8:30 до 14:30, после экскурсии водитель отвез обратно к отелю. Все понравилось, цена-качество отличное, рекомендую.
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И
Ирина
Добрый день. Экскурсию по Каиру, нам провел гид Ахмед. Все было организовано и распланировано очень хорошо. Забрали из отеля, вовремя. Посетили музей, прогулка по Нилу, также побывали на пирамидах. Ничего гид не навязывал, очень все понравилось!
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Чугунова
Очень ответственный и интересный гид. Мы постоянно меняли маршрут по своему усмотрению — сюда хочу, а это пропущу — и не было проблем. На все вопросы ответил, заехал с нами в магазин, помог поторговаться в общем, рекомендую всем!
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