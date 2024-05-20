Церковь Святого Георгия – экскурсии в Каире

Найдено 7 экскурсий в категории «Церковь Святого Георгия» в Каире, цены от €160, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
115 отзывов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250175 за всё до 7 чел.
Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
🚌 На автобусе
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
220176 за всё до 4 чел.
Каир и окрестности за 2 дня
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
399220 за всё до 6 чел.
Коптский Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Коптский Каир
Исследовать «островок христианства» в египетской столице с профессиональным гидом
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
200 за всё до 8 чел.
Самобытный Каир
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
200160 за всё до 4 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
400320 за всё до 10 чел.
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы: путешествие в сердце Египта с гидом
Познакомьтесь с уникальным Каиром и величественными пирамидами Гизы. Путешествие, полное истории и культуры, ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
167 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    20 мая 2024
    Многоликий Каир
    Ну какая же получилась прелесть, а не экскурсия! Столько эмоций, всё как надо. Встретили, отвезли, рассказали, показали, вернули:)) Ахмед, большое вам спасибо за такой чудесный день. На пирамиды хочется вернуться. Место силы какое-то! А еще я теперь знаю, какое на ощупь растение папирус:)
  • М
    Марина
    16 мая 2024
    Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
    Экскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специи, папирус и многое другое.
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    Эмад очень интересный рассказчик, знаток своего дела, профессионал. Особенно интересен был альтернативный взгляд на многие известные вещи. Большое Вам спасибо за экскурсию!!!!!

    Экскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специиЭкскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специиЭкскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специи
  • А
    Алексей
    3 мая 2024
    Самобытный Каир
    Сходили на экскурсию по сокращенному маршруту - из-за детей, которым все эти экскурсии до лампочки, Имад заменил по моей просьбе
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    коптский квартал на прогулку на катере. Что сказать - все хорошо. Имад отличный рассказчик, кроме голой передачи информации группе еще чувствуешь личное отношение гида к описываемым событиям, а это тоже очень интересно(в конце концов, информацию можно и в интернете прочитать). В общем, наилучшие рекомендации!

    Сходили на экскурсию по сокращенному маршруту - из-за детей, которым все эти экскурсии до лампочки, Имад
  • Л
    Любовь
    30 апреля 2024
    Каир и окрестности за 2 дня
    Экскурсия понравилась, два дня были насыщенными. Остались с ощущением, что посмотрели в Каире все самое интересное! Гид был доброжелательным, дети (8/10/12
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    лет) прекрасно провели время. Хотя считаю, что можно было бы заинтересовать их еще больше и объяснять простыми словами (порой мне приходилось переводить на детский язык). В целом рекомендую, спасибо организаторам!

  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Многоликий Каир
    Мы купили путевку в Шарм с пересадкой в Каире. Очень долго я искала гида по Каиру и не прогадала, выбрав
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    Ахмеда. Он нас встретил в аэропорту, сразу же отвез на завтрак и по дороге начал погружать в историю города и страны. Безумно понравилась экскурсия, одна из лучших моих экскурсий. Всем рекомендую этого гида. Он отлично знает историю, хорошо говорит на русском, делает все для вашего комфорта, подстраивает маршрут под ваши пожелания. Ужинали мы в рыбном ресторане, где попробовали самую вкусную рыбу и морепродукты. Обязательно вернемся снова в Каир и составим новый маршрут с Ахмедом. Спасибо за экскурсию ☺️

    Мы купили путевку в Шарм с пересадкой в Каире. Очень долго я искала гида по Каиру и не прогадала, выбрав АхмедаМы купили путевку в Шарм с пересадкой в Каире. Очень долго я искала гида по Каиру и не прогадала, выбрав АхмедаМы купили путевку в Шарм с пересадкой в Каире. Очень долго я искала гида по Каиру и не прогадала, выбрав АхмедаМы купили путевку в Шарм с пересадкой в Каире. Очень долго я искала гида по Каиру и не прогадала, выбрав АхмедаМы купили путевку в Шарм с пересадкой в Каире. Очень долго я искала гида по Каиру и не прогадала, выбрав АхмедаМы купили путевку в Шарм с пересадкой в Каире. Очень долго я искала гида по Каиру и не прогадала, выбрав АхмедаМы купили путевку в Шарм с пересадкой в Каире. Очень долго я искала гида по Каиру и не прогадала, выбрав АхмедаМы купили путевку в Шарм с пересадкой в Каире. Очень долго я искала гида по Каиру и не прогадала, выбрав Ахмеда
  • А
    Анастасия
    27 апреля 2024
    Многоликий Каир
    Провели замечательный день с Ахмедом! Мы списались с Ахмедом и я выразила свои предпочтения, что бы мы хотели увидеть. Не смотря
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    на то, что некоторые локации (квартал мусорщиков) труднодоступные и не все готовы туда ехать - Ахмед согласился! Для удобства и нашего комфорта скорректировал маршрут, чтоб мы всё успели и не толкались с другими людьми в очередях. До экскурсии всегда был на связи, встретил нас вовремя в гостинице, возил на комфортной машине! Ахмед показал нам пирамиды, Сфинкса, договорился о том, чтобы мы прокатились на верблюдах, провел экскурсию в музее, свозил в квартал мусорщиков и показал монастырь Святого Симеона! Всё то, что мы хотели посмотреть - Ахмед нам показал, а также предлагал другие интересные локации о которых мы и не задумывались. С Ахмедом мы чувствовали себя спокойно и в безопасности! Также очень важно, что он не перегружал нас информацией, рассказывал очень интересно и весело, делал акцент на важном и отвечал на все наши вопросы. По итогу, наша экскурсия была не скучной и занудной, а очень интересной, насыщенной и оставила прекрасные впечатления! Всем рекомендую провести экскурсию с Ахмедом!

    Провели замечательный день с Ахмедом!Провели замечательный день с Ахмедом!Провели замечательный день с Ахмедом!
  • Г
    Геннадий
    24 марта 2024
    Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
    Очень понравилась индивидуальная двухдневная экскурсия, которую Эмад провел для нашей группы из 3-х человек. Были учтены все наши пожелания, связанные
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    с организацией экскурсии, начиная от вида транспорта и заканчивая маршрутом перемещения. Эмад - умелый рассказчик, отлично говорящий по-русски. Его рассказы по теме экскурсии опираются как на канонические источники, так и на собственное мнение и взгляды. Рекомендуем эту экскурсию и гида Эмада. Вам будет действительно интересно

  • А
    Анастасия
    21 марта 2024
    Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
    Дорогой Emad, Хотим выразить вам огромную благодарность за незабываемую экскурсию по Каиру! Ваша страсть к истории и профессионализм сделали наше путешествие
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    поистине волшебным и запоминающимся. Мы ценим ваше внимание к нашим пожеланиям и прекрасно понимаем, что программа экскурсии была составлена именно с учетом наших интересов. Ваши рассказы о истории и фактах были не только увлекательными, но и информативными, а ваше умение донести информацию до нас и до нашей дочери (11 лет) было исключительным. Мы особенно впечатлились местом, где Дева Мария с Иисусом спасались от Ирода - прочувствовалась атмосфера таинства этого места. А также посещением Серапеума, которое стало для нас настоящим открытием. Туристы редко доходят до этого места. Не распиарено в наше время. Но благодаря Emad мы узнали про еще одно величественное творение древних египтян. В наше время, никто не может повторить и построить такой саркофаг. Рекомендации Emad о дополнительных услугах, таких как прогулка на лодке по Нилу и прогулка на верблюдах у пирамид, были корректны, востребованы и приятны. Отдельное спасибо за то, что смогли организовать наше время так, чтобы мы могли насладиться Каиром в период Рамадана. Emad, экскурсия с Вами превзошла наши ожидания, и мы будем всем советовать Вас как лучшего гида в Каире. Еще раз огромное спасибо за Ваш труд и старания! С наилучшими пожеланиями.

  • С
    Сергей
    6 марта 2024
    Каир и окрестности за 2 дня
    День 1. нас встретил гид Умния с водителем, и мы поехали с ними на экскурсию. Во время экскурсии и по дороге
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    Умния рассказывала нам про историю Каира, историю Древнего и современного Египта, национальные особенности населения и многое другое. Сначала мы заехали на Пирамиду Джосера, которая является самой первой в Египте и Мире построенной пирамидой. Это были потрясающие эмоции, т. к. нам удалось попасть внутрь пирамиды и рассмотреть её изнутри. Помимо неё, мы заходили в другие пирамиды и саркофаги на территории Саккары, где были наскальные рисунки, иероглифы Египтян, которым более 3000 лет. После Саккары мы поехали на пирамиды Дахшур, и в каждую у нас была возможность попасть внутрь. Сразу скажу, что это мероприятие не для всех, потому что необходимо спускаться на 40 и 60 метров вниз ползком, но если есть желание, то попробовать точно стоит, эмоции вдохновляют и пирамиды внутри выглядят красивее, чем в Гизе. Позже мы поехали в сторону Древнего города Мемфис, где нас угостили напитком из сахарного тростника, а также мы увидели очень большую статую Рамзеса 2, очень почитаемого правителя Египта. И конечной нашей точкой было посещение Пирамид Гизы и Большого Сфинкса. Сказать, что это было потрясающее, значит не сказать ничего. Это было самым запоминающимся событием экскурсии, мы купили проход в Пирамиду Хеопса, где находится соркофаг Хеопса + погуляли по территории на машине, пофоткались и зашли в гости к Большому Сфинксу. По завершению экскурсии нам порекомендовали несколько хороших мест в районе, где мы живём и отвезли нас в отель) Подводя итог, хочется сказать, что гид Умния и водитель были очень отзывчивыми, было приятно, что нам ничего не пытались “допродать”, а давали ровно то, что создаёт самые благоприятные воспоминания о поездке. Если есть желание, можете приобрести билет на верблюдах, чтобы сфотографироваться около Пирамид Гизы, но мы решили обойтись без этого. Также мы заезжали в магазин за сладостями и мороженым, которые сами попросили, и нам помогли провести этот день забываемо. Важной особенностью при выборе достопримечательностей для путешествия является то, что сейчас с российской картой нельзя оформить билеты в музеи, а также есть места, куда очень сложно доехать самостоятельно, например, в Пирамиды Дахшур или Саккара. Буду очень рад поставить этой экскурсии наивысшую оценку, уверен, что вы не пожалеете о потраченных деньгах и запомните эту поездку на всю свою жизнь! День 2. Мы проснулись и направились из отеля туя на экскурсию по Каиру. Нас встретил отличный гид - Мухамед и потрясающий водитель Мухамед, с которыми мы ездили по Каиру в течение всего дня. За время экскурсии мы заехали в Каирский национальный музей, где мы увидели корону и саркофаг Тутанхамона, статую Хефрена из диорита, самый первый в мире папирус и камни в виде пирамид, материал которых до сих пор неизвестен. Это один из самых больших музеев в мире, который обязательно нужно посетить любому человеку, который приезжает в Египет. Далее мы поехали в Каирскую цитадель Саладина, одну из самых величественных мечетей в Африке, где нам, помимо её истории, Мухамед много рассказал про ислам и египетские национальные особенности. Там же мы увидели обзорную площадку на весь город и менее популярные места (город мусора и город мёртвых) После этого мы поехали в музей Египетской цивилизации, где находятся больше 20 настоящих мумий египетских фараонов, включая Хатшепсут и Рамзеса 2 (лучше посещать без детей, т. к. нужно быть готовым смотреть на это зрелище, обратите на это внимание) Завершающей частью программы для нас было посещение Коптских храмов, где в свое время скрывался Иисус Христос и Дева Мария. Комплекс очень красивый, особенно будет интересно тем, кто является христианином. После этого мы попросили гида и водителя довезти нас покушать и мы поехали местную шаверму. После этого мы поговорили с ними на английском, задали много вопросов о Египте и получили классные эмоции от общения. После этого водитель Мухамед довёз нас до отеля и сказал, что мы можем обращаться к нему по любым интересующимся вопросам. Это очень здорово, очень приятно, что люди из Египта готовы помогать и оказывать поддержку нам. Единственным минусом является высокая цена проходок в музеи, фактически, они выше, чем написаны в описании. Нужно уточнять цены у туроператора заранее, чтобы для вас это не было сюрпризом.

  • А
    Алексей
    19 февраля 2024
    Каир и окрестности за 2 дня
    Долго выбирал оптимальный по цене и насыщенности тур и решил остановиться на этом. В первый день день посетили все пирамиды
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    от самых старых (Джосера, Ломаная, Красная…) до всеми известных (Хеопса, Хефрена и Микерина). Гид Омния - молодец, всё рассказала о всех достпримечательностях, что посетили, всё показала! На второй день продолжили уже в городе. Посетили национальный Каирский музей и новый музей с экзспозицией мумий фараонов. Побывали в Коптском квартале, посетили церкви. Были у цитадели Саладина и в мечети Мухаммеда Али (Алебастровая мечеть). Гид Мухаммад всё подробно рассказал о местах, где мы были, об истории и артефактах. Большое спасибо гидам, водителю и Ахмеду за отличные экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Церковь Святого Георгия»

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  3. Каир и окрестности за 2 дня
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
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  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
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