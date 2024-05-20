1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250€175 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
220€176 за всё до 4 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
399€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Коптский Каир
Исследовать «островок христианства» в египетской столице с профессиональным гидом
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€200 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
200€160 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
400€320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы: путешествие в сердце Египта с гидом
Познакомьтесь с уникальным Каиром и величественными пирамидами Гизы. Путешествие, полное истории и культуры, ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€167 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий20 мая 2024Ну какая же получилась прелесть, а не экскурсия! Столько эмоций, всё как надо. Встретили, отвезли, рассказали, показали, вернули:)) Ахмед, большое вам спасибо за такой чудесный день. На пирамиды хочется вернуться. Место силы какое-то! А еще я теперь знаю, какое на ощупь растение папирус:)
- ММарина16 мая 2024Экскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специи, папирус и многое другое.
- ААлексей3 мая 2024Сходили на экскурсию по сокращенному маршруту - из-за детей, которым все эти экскурсии до лампочки, Имад заменил по моей просьбе
- ЛЛюбовь30 апреля 2024Экскурсия понравилась, два дня были насыщенными. Остались с ощущением, что посмотрели в Каире все самое интересное! Гид был доброжелательным, дети (8/10/12
- ЕЕлена30 апреля 2024Мы купили путевку в Шарм с пересадкой в Каире. Очень долго я искала гида по Каиру и не прогадала, выбрав
- ААнастасия27 апреля 2024Провели замечательный день с Ахмедом! Мы списались с Ахмедом и я выразила свои предпочтения, что бы мы хотели увидеть. Не смотря
- ГГеннадий24 марта 2024Очень понравилась индивидуальная двухдневная экскурсия, которую Эмад провел для нашей группы из 3-х человек. Были учтены все наши пожелания, связанные
- ААнастасия21 марта 2024Дорогой Emad, Хотим выразить вам огромную благодарность за незабываемую экскурсию по Каиру! Ваша страсть к истории и профессионализм сделали наше путешествие
- ССергей6 марта 2024День 1. нас встретил гид Умния с водителем, и мы поехали с ними на экскурсию. Во время экскурсии и по дороге
- ААлексей19 февраля 2024Долго выбирал оптимальный по цене и насыщенности тур и решил остановиться на этом. В первый день день посетили все пирамиды
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Церковь Святого Георгия»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Церковь Святого Георгия" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 160 до 320 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Каире на 2024 год по теме «Церковь Святого Георгия», 144 ⭐ отзыва, цены от €160. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август