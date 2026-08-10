Проведите утро у пирамид Гизы — в это время здесь ещё немноголюдно. Вы побываете у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина, увидите Большого сфинкса и гранитный храм мумификации. Услышите официальные и альтернативные гипотезы о строительстве древних памятников и поймёте, почему самая популярная версия — нереальная.

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Описание экскурсии

Пирамида Хеопса

Остановимся у крупнейшей пирамиды плато Гиза. При желании вы посетите её помещения, пирамиды жён фараона и гробницу его дочери.

Панорамная площадка

Полюбуетесь видом сразу на три великие пирамиды — Хеопса, Хефрена и Микерина.

Заупокойный храм Микерина

Побываете между пирамидами Хефрена и Микерина, увидите древний храм и, если захотите, остановитесь здесь для медитации.

Большой сфинкс и долинный храм Хефрена

Осмотрите знаменитого сфинкса и храм, где проводились погребальные ритуалы.

И узнаете:

какие альтернативные гипотезы строительства пирамид существуют

сколько на самом деле лет Большому сфинксу

зачем построили храмы мумификации

только ли гробницами служили пирамиды

Организационные детали