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Пирамиды в Каире рано утром

Пока почти никого нет
Проведите утро у пирамид Гизы — в это время здесь ещё немноголюдно.

Вы побываете у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина, увидите Большого сфинкса и гранитный храм мумификации.

Услышите официальные и альтернативные гипотезы о строительстве древних памятников и поймёте, почему самая популярная версия — нереальная.
Пирамиды в Каире рано утром
Пирамиды в Каире рано утром
Пирамиды в Каире рано утром

Описание экскурсии

Пирамида Хеопса

Остановимся у крупнейшей пирамиды плато Гиза. При желании вы посетите её помещения, пирамиды жён фараона и гробницу его дочери.

Панорамная площадка

Полюбуетесь видом сразу на три великие пирамиды — Хеопса, Хефрена и Микерина.

Заупокойный храм Микерина

Побываете между пирамидами Хефрена и Микерина, увидите древний храм и, если захотите, остановитесь здесь для медитации.

Большой сфинкс и долинный храм Хефрена

Осмотрите знаменитого сфинкса и храм, где проводились погребальные ритуалы.

И узнаете:

  • какие альтернативные гипотезы строительства пирамид существуют
  • сколько на самом деле лет Большому сфинксу
  • зачем построили храмы мумификации
  • только ли гробницами служили пирамиды

Организационные детали

  • К точке встречи вы приезжаете самостоятельно. Между локациями перемещаемся на автобусе
  • Дополнительные расходы: вход на территорию некрополя — $16 за чел., вход в пирамиду Хеопса (по желанию) — $31 за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$33
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У пирамид
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самуил
Самуил — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 176 туристов
Я русскоговорящий гид с большим опытом работы. Специализируюсь на маршруте Святого семейства в Египте и глубоко знаю его духовную и историческую сторону. Также провожу экскурсии по главным достопримечательностям страны: пирамидам,
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музеям, храмам и монастырям. Я копт — египетский христианин, поэтому хорошо знаком с христианским наследием Египта, но при этом отлично разбираюсь и в истории мечетей, и в культуре старого мусульманского Каира. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.

Входит в следующие категории Каира

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