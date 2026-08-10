Проведите утро у пирамид Гизы — в это время здесь ещё немноголюдно.
Вы побываете у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина, увидите Большого сфинкса и гранитный храм мумификации.
Услышите официальные и альтернативные гипотезы о строительстве древних памятников и поймёте, почему самая популярная версия — нереальная.
Вы побываете у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина, увидите Большого сфинкса и гранитный храм мумификации.
Услышите официальные и альтернативные гипотезы о строительстве древних памятников и поймёте, почему самая популярная версия — нереальная.
Описание экскурсии
Пирамида Хеопса
Остановимся у крупнейшей пирамиды плато Гиза. При желании вы посетите её помещения, пирамиды жён фараона и гробницу его дочери.
Панорамная площадка
Полюбуетесь видом сразу на три великие пирамиды — Хеопса, Хефрена и Микерина.
Заупокойный храм Микерина
Побываете между пирамидами Хефрена и Микерина, увидите древний храм и, если захотите, остановитесь здесь для медитации.
Большой сфинкс и долинный храм Хефрена
Осмотрите знаменитого сфинкса и храм, где проводились погребальные ритуалы.
И узнаете:
- какие альтернативные гипотезы строительства пирамид существуют
- сколько на самом деле лет Большому сфинксу
- зачем построили храмы мумификации
- только ли гробницами служили пирамиды
Организационные детали
- К точке встречи вы приезжаете самостоятельно. Между локациями перемещаемся на автобусе
- Дополнительные расходы: вход на территорию некрополя — $16 за чел., вход в пирамиду Хеопса (по желанию) — $31 за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$33
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пирамид
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самуил — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 176 туристов
Я русскоговорящий гид с большим опытом работы. Специализируюсь на маршруте Святого семейства в Египте и глубоко знаю его духовную и историческую сторону. Также провожу экскурсии по главным достопримечательностям страны: пирамидам,
Входит в следующие категории Каира
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