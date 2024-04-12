Полёт на частном самолёте над Каиром

Застыть от восторга, пролетая над пирамидами, Нилом и городом
Любителям активного отдыха и экстрима, а также всем уставшим от классических экскурсий посвящается! Как насчёт того, чтобы увидеть город с высоты птичьего полёта? Исследовать воздушные горизонты Каира? Такие впечатления вы точно оставите в своей памяти надолго. Подсказываем: наш полёт станет отличным подарком на романтическое свидание или день рождения.
5
1 отзыв
Полёт на частном самолёте над Каиром
Полёт на частном самолёте над Каиром
Полёт на частном самолёте над Каиром
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Во время полёта над Каиром вы увидите:

  • Пирамиды Гизы
  • Нил
  • Центр города
  • Цитадель
  • Гору Моккатам
  • И другие достопримечательности

Время полёта — 45 минут, высота — 150 метров, скорость — 220 км/ч.

Организационные детали

  • В стоимость предложения включены трансфер из отеля и обратно, полёт на самолёте
  • Обратите внимание! Это не экскурсия, рассказы гида не предусмотрены.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
В
12 апр 2024
Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо!
Полёт проходил на высоте около 300 метров, что позволило увидеть город
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с высоты птичьего полёта. Знаменитые пирамиды Гизы, Сфинкс, Карская телебашня, а также другие достопримечательности Каира, то что стоит увидеть с высоты. Вид был просто потрясающий!
В целом, мы остались очень довольны этой экскурсией. Рекомендую всем, кто хочет испытать что-то новое и интересное!

Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо!Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо!Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо!

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