Любителям активного отдыха и экстрима, а также всем уставшим от классических экскурсий посвящается! Как насчёт того, чтобы увидеть город с высоты птичьего полёта? Исследовать воздушные горизонты Каира? Такие впечатления вы точно оставите в своей памяти надолго. Подсказываем: наш полёт станет отличным подарком на романтическое свидание или день рождения.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Во время полёта над Каиром вы увидите:
- Пирамиды Гизы
- Нил
- Центр города
- Цитадель
- Гору Моккатам
- И другие достопримечательности
Время полёта — 45 минут, высота — 150 метров, скорость — 220 км/ч.
Организационные детали
- В стоимость предложения включены трансфер из отеля и обратно, полёт на самолёте
- Обратите внимание! Это не экскурсия, рассказы гида не предусмотрены.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — Организатор в Каире
Провёл экскурсии для 18 туристов
Уже 15 лет я и моя команда занимаемся организацией индивидуальных путешествий по самым знаменитым достопримечательностям Египта. Наша цель — не просто продать нашу услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники, друзья, знакомые, отдыхая в Египте, пользовались услугами именно нашей компании!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
12 апр 2024
Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо!
Полёт проходил на высоте около 300 метров, что позволило увидеть город
Полёт проходил на высоте около 300 метров, что позволило увидеть город
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