читать дальше с высоты птичьего полёта. Знаменитые пирамиды Гизы, Сфинкс, Карская телебашня, а также другие достопримечательности Каира, то что стоит увидеть с высоты. Вид был просто потрясающий!

В целом, мы остались очень довольны этой экскурсией. Рекомендую всем, кто хочет испытать что-то новое и интересное!

Отличные впечатления! Были в Египте на отдыхе и решил воспользоваться возможностью полетать над Каиром на частном самолёте. Это было незабываемо!Полёт проходил на высоте около 300 метров, что позволило увидеть город