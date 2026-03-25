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Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары

Погрузитесь в захватывающее приключение: джип-сафари и сэндбординг по дюнам Сахары. Исследуйте уникальные природные объекты и древние артефакты
Погружение в атмосферу Сахары начинается с двухчасовой поездки из Каира.

В программе: захватывающий джип-сафари по дюнам, сэндбординг, исследование окаменевшего арбузного поля и посещение Вади-аль-Хитана с его древними кораллами и останками китов. Завершает день чаепитие на берегу озера и встреча заката у древнего водопада. Экскурсия проводится профессиональным гидом, включены транспортные услуги и сэндбординг
5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Джип-сафари по дюнам
  • 🏄‍♂️ Сэндбординг
  • 🌊 Древний водопад
  • 🌵 Арбузное поле
  • 🦴 Останки древних китов
  • 🏜️ Пещеры и озёра
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары

Что можно увидеть

  • Вади-аль-Хитана
  • Арбузное поле
  • Пещера
  • Водопад

Описание экскурсии

Выезжаем из Каира, два часа в пути — и мы в Сахаре! Начнём с завтрака (доп. опция), чтобы набраться сил перед активным днём. Затем пересаживаемся на джип и отправляемся покорять пустыню.

  • Сэндбординг. Мы выдадим вам доски, проинструктируем и пофотографируем во время процесса. Никогда не катались на сноуборде/скейте и очень боитесь? Необязательно вставать на ноги, можно скатиться с дюн сидя!
  • Вади-аль-Хитана. Здесь вы узнаете об одном из важнейших эволюционных процессов на нашей планете, а также увидите коралловый риф, которому 50 млн лет, и останки древних китов. Это место включено в список наследия ЮНЕСКО.
  • Место крушения самолёта времён Второй мировой
  • Арбузное поле. Почему арбузное? Всё дело в круглых камнях, которые удивительным образом оказались в одном месте пустыни.
  • Пещера. Вы сможете забраться внутрь, это несложно!
  • Встреча заката и чаепитие на берегу озера
  • Единственный древний водопад в Египте

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашего агентства
  • Вас заберут из любого отеля Каира или Гизы и по окончании отвезут обратно

В стоимость экскурсии входит

  • Транспортное обслуживание: трансфер + джипы
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Сэндбординг

Дополнительно оплачивается

  • Въезд на территорию пустыни — 25$/чел.
  • Завтрак — 5$/чел. (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф
Шериф — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 78 туристов
Более 15 лет я и моя команда занимаемся организацией индивидуальных путешествий по самым знаменитым достопримечательностям Египта. Наша цель — не просто продать нашу услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники, друзья, знакомые, отдыхая в Египте, пользовались услугами именно нашей компании!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
И
Это была невероятно динамичная экскурсия! Заскучать не было ни единого шанса. Маршрут продуман до мелочей и включает множество крутых и запоминающихся локаций. Да, мы немного устали, но это была приятная усталость, ведь полученные впечатления стоили каждого шага!
Это была невероятно динамичная экскурсия! Заскучать не было ни единого шанса. Маршрут продуман до мелочей и
Это была невероятно динамичная экскурсия! Заскучать не было ни единого шанса. Маршрут продуман до мелочей и
Это была невероятно динамичная экскурсия! Заскучать не было ни единого шанса. Маршрут продуман до мелочей и
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А
Спасибо нашему гиду Шерифу и водителю за сопровождение. Дети в восторге, особенно младший. жаль что приключение не подразумевает экскурсии. пустыня- моя новая любовь.
Спасибо нашему гиду Шерифу и водителю за сопровождение. Дети в восторге, особенно младший. жаль что приключение
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Е
Это точно одно из лучших приключений в моей жизни! Отличная программа, тайминг, локации. Идеально, чтобы включиться в пустыню 🔥
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Д
Приятно удивлён. Гид, Шериф, просто супер.
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I
Были на этой очень необычной, интереснейшей экскурсии семьей с детьми 10 и 12 лет.
Большое спасибо организатору - прекрасно организована поездка, комфортабельный транспорт, великолепный гид Ясмин! От посещения заповедника в пустыне
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потрясающие впечатления!! Интересно было попробовать покататься по песку) Древний коралловый риф, фантастический музей древних ископаемых - закрытый, и под открытым небом - и инопланетные пейзажи, впечатления незабываемые. Интереснейшая экскурсия с прекрасной организацией!

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