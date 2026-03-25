Погружение в атмосферу Сахары начинается с двухчасовой поездки из Каира.
В программе: захватывающий джип-сафари по дюнам, сэндбординг, исследование окаменевшего арбузного поля и посещение Вади-аль-Хитана с его древними кораллами и останками китов. Завершает день чаепитие на берегу озера и встреча заката у древнего водопада. Экскурсия проводится профессиональным гидом, включены транспортные услуги и сэндбординг
В программе: захватывающий джип-сафари по дюнам, сэндбординг, исследование окаменевшего арбузного поля и посещение Вади-аль-Хитана с его древними кораллами и останками китов. Завершает день чаепитие на берегу озера и встреча заката у древнего водопада. Экскурсия проводится профессиональным гидом, включены транспортные услуги и сэндбординг
6 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Джип-сафари по дюнам
- 🏄♂️ Сэндбординг
- 🌊 Древний водопад
- 🌵 Арбузное поле
- 🦴 Останки древних китов
- 🏜️ Пещеры и озёра
Что можно увидеть
- Вади-аль-Хитана
- Арбузное поле
- Пещера
- Водопад
Описание экскурсии
Выезжаем из Каира, два часа в пути — и мы в Сахаре! Начнём с завтрака (доп. опция), чтобы набраться сил перед активным днём. Затем пересаживаемся на джип и отправляемся покорять пустыню.
- Сэндбординг. Мы выдадим вам доски, проинструктируем и пофотографируем во время процесса. Никогда не катались на сноуборде/скейте и очень боитесь? Необязательно вставать на ноги, можно скатиться с дюн сидя!
- Вади-аль-Хитана. Здесь вы узнаете об одном из важнейших эволюционных процессов на нашей планете, а также увидите коралловый риф, которому 50 млн лет, и останки древних китов. Это место включено в список наследия ЮНЕСКО.
- Место крушения самолёта времён Второй мировой
- Арбузное поле. Почему арбузное? Всё дело в круглых камнях, которые удивительным образом оказались в одном месте пустыни.
- Пещера. Вы сможете забраться внутрь, это несложно!
- Встреча заката и чаепитие на берегу озера
- Единственный древний водопад в Египте
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашего агентства
- Вас заберут из любого отеля Каира или Гизы и по окончании отвезут обратно
В стоимость экскурсии входит
- Транспортное обслуживание: трансфер + джипы
- Услуги русскоговорящего гида
- Сэндбординг
Дополнительно оплачивается
- Въезд на территорию пустыни — 25$/чел.
- Завтрак — 5$/чел. (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 78 туристов
Более 15 лет я и моя команда занимаемся организацией индивидуальных путешествий по самым знаменитым достопримечательностям Египта. Наша цель — не просто продать нашу услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники, друзья, знакомые, отдыхая в Египте, пользовались услугами именно нашей компании!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Это была невероятно динамичная экскурсия! Заскучать не было ни единого шанса. Маршрут продуман до мелочей и включает множество крутых и запоминающихся локаций. Да, мы немного устали, но это была приятная усталость, ведь полученные впечатления стоили каждого шага!
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А
Спасибо нашему гиду Шерифу и водителю за сопровождение. Дети в восторге, особенно младший. жаль что приключение не подразумевает экскурсии. пустыня- моя новая любовь.
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Е
Это точно одно из лучших приключений в моей жизни! Отличная программа, тайминг, локации. Идеально, чтобы включиться в пустыню 🔥
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Д
Приятно удивлён. Гид, Шериф, просто супер.
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I
Были на этой очень необычной, интереснейшей экскурсии семьей с детьми 10 и 12 лет.
Большое спасибо организатору - прекрасно организована поездка, комфортабельный транспорт, великолепный гид Ясмин! От посещения заповедника в пустыне
Большое спасибо организатору - прекрасно организована поездка, комфортабельный транспорт, великолепный гид Ясмин! От посещения заповедника в пустыне
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