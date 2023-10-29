Побывать в удивительных уголках пустыни и активно провести время
Вы когда-нибудь катались на джипе по барханам пустыни? А сэндбордингом занимались? Гуляли по окаменевшему арбузному полю? Нет? Тогда самое время попробовать! Едем в Сахару, где нам встретятся таинственные пещеры, водопады и озёра прямо посреди песков.
А ещё ракушки и кораллы, которым 50 млн лет! Вы полюбуетесь всем этим и освоите сэндборд, скользя по дюнам.
А ещё ракушки и кораллы, которым 50 млн лет! Вы полюбуетесь всем этим и освоите сэндборд, скользя по дюнам.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Выезжаем из Каира, два часа в пути — и мы в Сахаре! Начнём с завтрака (доп. опция), чтобы набраться сил перед активным днём. Затем пересаживаемся на джип и отправляемся покорять пустыню.
- Сэндбординг. Мы выдадим вам доски, проинструктируем и пофотографируем во время процесса. Никогда не катались на сноуборде/скейте и очень боитесь? Необязательно вставать на ноги, можно скатиться с дюн сидя!
- Вади-аль-Хитана. Здесь вы узнаете об одном из важнейших эволюционных процессов на нашей планете, а также увидите коралловый риф, которому 50 млн лет, и останки древних китов. Это место включено в список наследия ЮНЕСКО.
- Место крушения самолёта времён Второй мировой
- Арбузное поле. Почему арбузное? Всё дело в круглых камнях, которые удивительным образом оказались в одном месте пустыни.
- Пещера. Вы сможете забраться внутрь, это несложно!
- Встреча заката и чаепитие на берегу озера
- Единственный древний водопад в Египте
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашего агентства
- Вас заберут из любого отеля Каира или Гизы и по окончании отвезут обратно
В стоимость экскурсии входит
- Транспортное обслуживание: трансфер + джипы
- Услуги русскоговорящего гида
- Сэндбординг
Дополнительно оплачивается
- Въезд на территорию пустыни — 25$/чел.
- Завтрак — 5$/чел. (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — Организатор в Каире
Уже 15 лет я и моя команда занимаемся организацией индивидуальных путешествий по самым знаменитым достопримечательностям Египта. Наша цель — не просто продать нашу услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники, друзья, знакомые в будущем, отдыхая в Египте, пользовались услугами именно нашей компании!
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