Вы когда-нибудь катались на джипе по барханам пустыни? А сэндбордингом занимались? Гуляли по окаменевшему арбузному полю? Нет? Тогда самое время попробовать! Едем в Сахару, где нам встретятся таинственные пещеры, водопады и озёра прямо посреди песков.



А ещё ракушки и кораллы, которым 50 млн лет! Вы полюбуетесь всем этим и освоите сэндборд, скользя по дюнам.