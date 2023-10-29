Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары

Побывать в удивительных уголках пустыни и активно провести время

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Вы когда-нибудь катались на джипе по барханам пустыни? А сэндбордингом занимались? Гуляли по окаменевшему арбузному полю? Нет? Тогда самое время попробовать! Едем в Сахару, где нам встретятся таинственные пещеры, водопады и озёра прямо посреди песков.

А ещё ракушки и кораллы, которым 50 млн лет! Вы полюбуетесь всем этим и освоите сэндборд, скользя по дюнам.
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Ближайшие даты:
29
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30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выезжаем из Каира, два часа в пути — и мы в Сахаре! Начнём с завтрака (доп. опция), чтобы набраться сил перед активным днём. Затем пересаживаемся на джип и отправляемся покорять пустыню.

  • Сэндбординг. Мы выдадим вам доски, проинструктируем и пофотографируем во время процесса. Никогда не катались на сноуборде/скейте и очень боитесь? Необязательно вставать на ноги, можно скатиться с дюн сидя!
  • Вади-аль-Хитана. Здесь вы узнаете об одном из важнейших эволюционных процессов на нашей планете, а также увидите коралловый риф, которому 50 млн лет, и останки древних китов. Это место включено в список наследия ЮНЕСКО.
  • Место крушения самолёта времён Второй мировой
  • Арбузное поле. Почему арбузное? Всё дело в круглых камнях, которые удивительным образом оказались в одном месте пустыни.
  • Пещера. Вы сможете забраться внутрь, это несложно!
  • Встреча заката и чаепитие на берегу озера
  • Единственный древний водопад в Египте

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашего агентства
  • Вас заберут из любого отеля Каира или Гизы и по окончании отвезут обратно

В стоимость экскурсии входит

  • Транспортное обслуживание: трансфер + джипы
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Сэндбординг

Дополнительно оплачивается

  • Въезд на территорию пустыни — 25$/чел.
  • Завтрак — 5$/чел. (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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