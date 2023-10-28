Каир - колорит востока и древняя цивилизация

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Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Каир — древний и захватывающий город, который хранит в себе тысячелетние тайны и богатства истории.

Ваше путешествие в Каир обещает быть увлекательным и образовательным опытом, включая посещение древних пирамид, водная прогулка по Нилу и увлекательные прогулки по улочкам старого города.
Каир - колорит востока и древняя цивилизация
Каир - колорит востока и древняя цивилизация
Каир - колорит востока и древняя цивилизация
Каир - колорит востока и древняя цивилизация
Каир - колорит востока и древняя цивилизация
Каир - колорит востока и древняя цивилизация
Каир - колорит востока и древняя цивилизация
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
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Что вас ожидает:

  • Пирамиды Гизы и Сфинкс
  • Прогулка на лодечке по реке Нил
  • Улица Муиз и Рынок Хан Эльхалил
  • Программа гибкая, мы сможем добавить/изменить маршрут по вашему желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Город тысячи лет и вечность историиКаир — столица и крупнейший город континента Африки и Ближнего востока. В целом, Каир привлекает туристов не просто своим богатым историческим и культурным наследием, но и гостеприимным отношением местных жителей. Это делает Каир привлекательным направлением для путешественников. Сколько много написано о Каире — городе-сказке, городе-колорите, городе-фантастике!
Что вас ждет:• Старый город, или Улица Муиз и рынок «Хан эль-Халили» — это путаница старинных торговых улиц. Часть из них находится внутри строения 16 века, часть — прилавки под открытым небом. Здесь вы проникнитесь особым историческим колоритом, а также прогуляетесь среди зданий времён Средневековья.
  • Пирамиды Гизы и Сфинкс. На западном берегу реки Нил в районе пустынного плато Гиза находится комплекс пирамид, которому более 4500 лет. Это знаменитые усыпальницы фараонов Хеопса, Хефрена и Микрена. У подножия плато находятся погребальные храмы и древний хранитель пирамид Большой Сфинкс.
  • Путешествие на фелуке по Нилу, которое подарит новый взгляд на Каир с воды.
  • Важная информация:• Экскурсии могут быть легко адаптированы к интересам гостей, их возрасту, физическим возможностям, расписанию и бюджету — мне не составит труда подготовить для вас персональный маршрут. Программа гибкая, мы сможем добавить/изменить маршрут по вашему желанию.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
  • Мы заберём вас из любого места, которое укажите и по окончанию отвезём обратно.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером для компании до 3 человек, а если вас больше — на микроавтобусе с кондиционером.
  • В автомобиле для вас будет питьевая вода безограничения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего профессионального гида
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт и все транспортные расходы
  • Отдельный водитель
  • Питьевая вода в неограниченном количестве
Что не входит
  • Входные билеты в исторические места и обед
  • За вход в музей с взрослого человека 300 фунтов (10 долларов) и 150 фунтов (5 долларов) для детей до 14 лет. (цены приблизительные)
  • За вход на районе пирамиды с взрослого человека 360 фунтов (12$) и 180 фунтов (6 $) для детей до 14 лет. (цены приблизительные)
Место начала и завершения?
Отель, аэропорт, или место, определённое туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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