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Каир - колорит востока и древняя цивилизация

Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Каир — древний и захватывающий город, который хранит в себе тысячелетние тайны и богатства истории.

Ваше путешествие в Каир обещает быть увлекательным и образовательным опытом, включая посещение древних пирамид, водная прогулка по Нилу и увлекательные прогулки по улочкам старого города.
5
3 отзыва
Каир - колорит востока и древняя цивилизация
Каир - колорит востока и древняя цивилизация
Каир - колорит востока и древняя цивилизация

Описание экскурсии

Город тысячи лет и вечность истории

Каир — столица и крупнейший город континента Африки и Ближнего востока. В целом, Каир привлекает туристов не просто своим богатым историческим и культурным наследием, но и гостеприимным отношением местных жителей. Это делает Каир привлекательным направлением для путешественников. Сколько много написано о Каире — городе-сказке, городе-колорите, городе-фантастике! Что вас ждет:• Старый город, или Улица Муиз и рынок «Хан эль-Халили» — это путаница старинных торговых улиц. Часть из них находится внутри строения 16 века, часть — прилавки под открытым небом. Здесь вы проникнитесь особым историческим колоритом, а также прогуляетесь среди зданий времён Средневековья.
  • Пирамиды Гизы и Сфинкс. На западном берегу реки Нил в районе пустынного плато Гиза находится комплекс пирамид, которому более 4500 лет. Это знаменитые усыпальницы фараонов Хеопса, Хефрена и Микрена. У подножия плато находятся погребальные храмы и древний хранитель пирамид Большой Сфинкс.
  • Путешествие на фелуке по Нилу, которое подарит новый взгляд на Каир с воды. Важная информация:• Экскурсии могут быть легко адаптированы к интересам гостей, их возрасту, физическим возможностям, расписанию и бюджету — мне не составит труда подготовить для вас персональный маршрут. Программа гибкая, мы сможем добавить/изменить маршрут по вашему желанию.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
  • Мы заберём вас из любого места, которое укажите и по окончанию отвезём обратно.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером для компании до 3 человек, а если вас больше — на микроавтобусе с кондиционером.
  • В автомобиле для вас будет питьевая вода безограничения.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пирамиды Гизы и Сфинкс
  • Прогулка на лодечке по реке Нил
  • Улица Муиз и Рынок Хан Эльхалил
  • Программа гибкая, мы сможем добавить/изменить маршрут по вашему желанию
Что включено
  • Услуги русскоговорящего профессионального гида
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт и все транспортные расходы
  • Отдельный водитель
  • Питьевая вода в неограниченном количестве
Что не входит в цену
  • Входные билеты в исторические места и обед
  • За вход в музей с взрослого человека 300 фунтов (10 долларов) и 150 фунтов (5 долларов) для детей до 14 лет. (цены приблизительные)
  • За вход на районе пирамиды с взрослого человека 360 фунтов (12$) и 180 фунтов (6 $) для детей до 14 лет. (цены приблизительные)
Место начала и завершения?
Отель, аэропорт, или место, определённое туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
R
Кто не побывал на Пирамидах, тот не был в Египте, как говорят;)
Обязательно посетите, Камал показал и рассказал про Пирамиды, сам Каир и конечно Новый Музей, рекомендую к посещению!
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Н
Было очень мало времени, ео гид прекрасно справился, мы все, чтр хотели, увидели
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R
Пунктуальный водитель. Забрали вовремя. Быстро и аккуратно довезли до музея. Там Мохаммед провел полноценную экскурсию включающую все самые значительные экспонаты музея. Времени хватило и на фотографии и на просмотр. Впечатляющее
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путешествие к пирамидам было ярким и незабываемым! Спасибо гиду, что мы занимали хорошие локации и нигде долго не ждали! Отличный день в Каире мы получили благодаря Мохаммеду! Р. S. Забыли куртку в машине, нам ее любезно он привез в отель. Спасибо!

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