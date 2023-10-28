Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Каир — древний и захватывающий город, который хранит в себе тысячелетние тайны и богатства истории.
Ваше путешествие в Каир обещает быть увлекательным и образовательным опытом, включая посещение древних пирамид, водная прогулка по Нилу и увлекательные прогулки по улочкам старого города.
Ваше путешествие в Каир обещает быть увлекательным и образовательным опытом, включая посещение древних пирамид, водная прогулка по Нилу и увлекательные прогулки по улочкам старого города.
Ближайшие даты:
28
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29
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30
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Пирамиды Гизы и Сфинкс
- Прогулка на лодечке по реке Нил
- Улица Муиз и Рынок Хан Эльхалил
- Программа гибкая, мы сможем добавить/изменить маршрут по вашему желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город тысячи лет и вечность историиКаир — столица и крупнейший город континента Африки и Ближнего востока. В целом, Каир привлекает туристов не просто своим богатым историческим и культурным наследием, но и гостеприимным отношением местных жителей. Это делает Каир привлекательным направлением для путешественников. Сколько много написано о Каире — городе-сказке, городе-колорите, городе-фантастике!
Что вас ждет:• Старый город, или Улица Муиз и рынок «Хан эль-Халили» — это путаница старинных торговых улиц. Часть из них находится внутри строения 16 века, часть — прилавки под открытым небом. Здесь вы проникнитесь особым историческим колоритом, а также прогуляетесь среди зданий времён Средневековья.
- Пирамиды Гизы и Сфинкс. На западном берегу реки Нил в районе пустынного плато Гиза находится комплекс пирамид, которому более 4500 лет. Это знаменитые усыпальницы фараонов Хеопса, Хефрена и Микрена. У подножия плато находятся погребальные храмы и древний хранитель пирамид Большой Сфинкс.
- Путешествие на фелуке по Нилу, которое подарит новый взгляд на Каир с воды.
- Важная информация:• Экскурсии могут быть легко адаптированы к интересам гостей, их возрасту, физическим возможностям, расписанию и бюджету — мне не составит труда подготовить для вас персональный маршрут. Программа гибкая, мы сможем добавить/изменить маршрут по вашему желанию.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
- Мы заберём вас из любого места, которое укажите и по окончанию отвезём обратно.
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером для компании до 3 человек, а если вас больше — на микроавтобусе с кондиционером.
- В автомобиле для вас будет питьевая вода безограничения.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего профессионального гида
- Экскурсионное обслуживание
- Транспорт и все транспортные расходы
- Отдельный водитель
- Питьевая вода в неограниченном количестве
- Что не входит
- Входные билеты в исторические места и обед
- За вход в музей с взрослого человека 300 фунтов (10 долларов) и 150 фунтов (5 долларов) для детей до 14 лет. (цены приблизительные)
- За вход на районе пирамиды с взрослого человека 360 фунтов (12$) и 180 фунтов (6 $) для детей до 14 лет. (цены приблизительные)
- Место начала и завершения?
- Отель, аэропорт, или место, определённое туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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