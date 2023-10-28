Город тысячи лет и вечность историиКаир — столица и крупнейший город континента Африки и Ближнего востока. В целом, Каир привлекает туристов не просто своим богатым историческим и культурным наследием, но и гостеприимным отношением местных жителей. Это делает Каир привлекательным направлением для путешественников. Сколько много написано о Каире — городе-сказке, городе-колорите, городе-фантастике!

Что вас ждет:• Старый город, или Улица Муиз и рынок «Хан эль-Халили» — это путаница старинных торговых улиц. Часть из них находится внутри строения 16 века, часть — прилавки под открытым небом. Здесь вы проникнитесь особым историческим колоритом, а также прогуляетесь среди зданий времён Средневековья.