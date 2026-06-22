Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Каир — древний и захватывающий город, который хранит в себе тысячелетние тайны и богатства истории.
Ваше путешествие в Каир обещает быть увлекательным и образовательным опытом, включая посещение древних пирамид, водная прогулка по Нилу и увлекательные прогулки по улочкам старого города.
Ваше путешествие в Каир обещает быть увлекательным и образовательным опытом, включая посещение древних пирамид, водная прогулка по Нилу и увлекательные прогулки по улочкам старого города.
Описание экскурсии
Город тысячи лет и вечность историиКаир — столица и крупнейший город континента Африки и Ближнего востока. В целом, Каир привлекает туристов не просто своим богатым историческим и культурным наследием, но и гостеприимным отношением местных жителей. Это делает Каир привлекательным направлением для путешественников. Сколько много написано о Каире — городе-сказке, городе-колорите, городе-фантастике! Что вас ждет:• Старый город, или Улица Муиз и рынок «Хан эль-Халили» — это путаница старинных торговых улиц. Часть из них находится внутри строения 16 века, часть — прилавки под открытым небом. Здесь вы проникнитесь особым историческим колоритом, а также прогуляетесь среди зданий времён Средневековья.
- Пирамиды Гизы и Сфинкс. На западном берегу реки Нил в районе пустынного плато Гиза находится комплекс пирамид, которому более 4500 лет. Это знаменитые усыпальницы фараонов Хеопса, Хефрена и Микрена. У подножия плато находятся погребальные храмы и древний хранитель пирамид Большой Сфинкс.
- Путешествие на фелуке по Нилу, которое подарит новый взгляд на Каир с воды. Важная информация:• Экскурсии могут быть легко адаптированы к интересам гостей, их возрасту, физическим возможностям, расписанию и бюджету — мне не составит труда подготовить для вас персональный маршрут. Программа гибкая, мы сможем добавить/изменить маршрут по вашему желанию.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
- Мы заберём вас из любого места, которое укажите и по окончанию отвезём обратно.
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером для компании до 3 человек, а если вас больше — на микроавтобусе с кондиционером.
- В автомобиле для вас будет питьевая вода безограничения.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамиды Гизы и Сфинкс
- Прогулка на лодечке по реке Нил
- Улица Муиз и Рынок Хан Эльхалил
- Программа гибкая, мы сможем добавить/изменить маршрут по вашему желанию
Что включено
- Услуги русскоговорящего профессионального гида
- Экскурсионное обслуживание
- Транспорт и все транспортные расходы
- Отдельный водитель
- Питьевая вода в неограниченном количестве
Что не входит в цену
- Входные билеты в исторические места и обед
- За вход в музей с взрослого человека 300 фунтов (10 долларов) и 150 фунтов (5 долларов) для детей до 14 лет. (цены приблизительные)
- За вход на районе пирамиды с взрослого человека 360 фунтов (12$) и 180 фунтов (6 $) для детей до 14 лет. (цены приблизительные)
Место начала и завершения?
Отель, аэропорт, или место, определённое туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Кто не побывал на Пирамидах, тот не был в Египте, как говорят;)
Обязательно посетите, Камал показал и рассказал про Пирамиды, сам Каир и конечно Новый Музей, рекомендую к посещению!
Обязательно посетите, Камал показал и рассказал про Пирамиды, сам Каир и конечно Новый Музей, рекомендую к посещению!
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Н
Было очень мало времени, ео гид прекрасно справился, мы все, чтр хотели, увидели
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R
Пунктуальный водитель. Забрали вовремя. Быстро и аккуратно довезли до музея. Там Мохаммед провел полноценную экскурсию включающую все самые значительные экспонаты музея. Времени хватило и на фотографии и на просмотр. Впечатляющее
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