Еще несколько необычных экскурсий в Каире

Что вас ожидает

Самое-самое в Каире и окрестностях

Вы увидите «визитные карточки» египетской столицы: пирамиды Гизы на западном берегу Нила, средневековый замок 🏰 Саладина, площадь Тахрир и Большого сфинкса. А также раскроете многовековую историю 📖 страны в Национальном музее, рассмотрите старинные мечети X-XII веков и узнаете, как хоронили министров и дворян. Мы расскажем, в чем самобытность Каира, как он развивался на протяжении столетий и чем живет сейчас.

Все краски Каира

Каир состоит из множества колоритных уголков. Вы оцените исторический коптский квартал Мар Гиргис и погуляете по оживленному рынку Хан эль Халили. А также посетите крупнейший на Среднем Востоке пещерный монастырь Святого Симеона, расположенный на окраине столицы ⭐️, в «селе Мусорщиков». Мы раскроем, как застраивался Каир, каковы особенности его ландшафта, в каких районах стремятся жить местные и чем отличаются Старый и Новый город 🏙️.

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