Еще несколько необычных экскурсий в Каире

  1. Египет
  2. Каир
  3. Экскурсии

Ваш идеальный день в Каире

Насыщенная обзорная экскурсия по колоритной и противоречивой египетской столице

Татьяна
Татьяна – экскурсионное агентство из Каира
Каир — образцовый «город контрастов».

Шумный, эклектичный и древний, он покорит вас величественными мечетями и христианскими храмами, блеском и нищетой, трущобами и дорогими домами.

Мы покажем знаменитые на весь мир пирамиды, провезем вас по самым интересным кварталам и расшифруем артефакты разных эпох в Национальном музее.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 150€128 за экскурсиюскидка15%

    Заказать экскурсию
Ваш идеальный день в Каире
Ваш идеальный день в Каире

Что вас ожидает

Самое-самое в Каире и окрестностях
Вы увидите «визитные карточки» египетской столицы: пирамиды Гизы на западном берегу Нила, средневековый замок 🏰 Саладина, площадь Тахрир и Большого сфинкса. А также раскроете многовековую историю 📖 страны в Национальном музее, рассмотрите старинные мечети X-XII веков и узнаете, как хоронили министров и дворян. Мы расскажем, в чем самобытность Каира, как он развивался на протяжении столетий и чем живет сейчас.

Все краски Каира
Каир состоит из множества колоритных уголков. Вы оцените исторический коптский квартал Мар Гиргис и погуляете по оживленному рынку Хан эль Халили. А также посетите крупнейший на Среднем Востоке пещерный монастырь Святого Симеона, расположенный на окраине столицы ⭐️, в «селе Мусорщиков». Мы раскроем, как застраивался Каир, каковы особенности его ландшафта, в каких районах стремятся жить местные и чем отличаются Старый и Новый город 🏙️.

Организационные детали

  • Все транспортные расходы включены в стоимость
  • Входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно: пирамиды Гизы — 200 египетских фунтов, Национальный музей 🖼 — 200 египетских фунтов, замок Саладина — 180 египетских фунтов. Оплата только наличными, в местной валюте.
  • По желанию мы можем добавить в маршрут Мемфис, Саккару или Дохшур. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Ваш идеальный день в Каире
Ваш идеальный день в Каире
Ваш идеальный день в Каире
Ваш идеальный день в Каире
Ваш идеальный день в Каире
Ваш идеальный день в Каире
Ваш идеальный день в Каире
Ваш идеальный день в Каире

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. 25 лет назад я приехала в Каир учить арабский язык. Так сложилось, что именно здесь я встретила своего будущего мужа — профессионального археолога. Вместе мы решили создать небольшую туристическую компанию и показывать Египет путешественникам. С радостью встретим вас в этой гостеприимной восточной стране и расскажем о ней самое интересное!
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Каире

Добро пожаловать в Каир!
От 150
8 часов
Добро пожаловать в Каир!
10 отзывов
Большая обзорная экскурсия на авто с маршрутом по вашим интересам
Знакомьтесь, Каир!
140
8 часов
Знакомьтесь, Каир!
3 отзыва
Посетить пирамиды Гизы и другие «визитные карточки» египетской столицы с профессиональным гидом
Каир: индивидуальная экскурсия на целый день (русскоязычный гид с транспортом)
$150
8 часов
Каир: индивидуальная экскурсия на целый день (русскоязычный гид с транспортом)
Трансфер из Каира в Шарм-эль-Шейх
295
5 часов
Трансфер из Каира в Шарм-эль-Шейх
Комфортно добраться из столицы до курортного города с профессиональным водителем
Трансфер из аэропорта (Каир)
$40
2 часа
Трансфер из аэропорта (Каир)
Морская прогулка на яхте на остров Тиран
$25
2 часа
Морская прогулка на яхте на остров Тиран