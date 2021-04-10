Еще несколько необычных экскурсий в Каире

Каир — образцовый «город контрастов». Шумный, эклектичный и древний, он покорит вас величественными мечетями и христианскими храмами, блеском и нищетой, трущобами и дорогими домами. Мы покажем знаменитые на весь мир пирамиды, провезем вас по самым интересным кварталам и расшифруем артефакты разных эпох в Национальном музее.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Каире и окрестностях

Вы увидите «визитные карточки» египетской столицы: пирамиды Гизы на западном берегу Нила, средневековый замок Саладина, площадь Тахрир и Большого сфинкса. Раскроете многовековую историю страны в Национальном музее, рассмотрите старинные мечети X-XII веков и узнаете, как хоронили министров и дворян. Мы расскажем, в чем самобытность Каира, как он развивался на протяжении столетий и чем живет сейчас.

Все краски Каира

Каир состоит из множества колоритных уголков. Вы оцените исторический коптский квартал Мар Гиргис и погуляете по оживленному рынку Хан эль Халили. А также посетите крупнейший на Среднем Востоке пещерный монастырь Святого Симеона, расположенный на окраине столицы, в Городе Мусорщиков. Как застраивался Каир, каковы особенности его ландшафта, в каких районах стремятся жить местные и чем отличаются Старый и Новый город — вас ждут эти и другие любопытные факты о Каире!

Организационные детали