Еще несколько необычных экскурсий в Каире

Вы увидите «визитные карточки» египетской столицы: пирамиды Гизы на западном берегу Нила, средневековый замок Саладина, площадь Тахрир и Большого сфинкса. Раскроете многовековую историю страны в Национальном музее, рассмотрите старинные мечети X-XII веков и узнаете, как хоронили министров и дворян. Мы расскажем, в чем самобытность Каира, как он развивался на протяжении столетий и чем живет сейчас.
Все краски Каира
Каир состоит из множества колоритных уголков. Вы оцените исторический коптский квартал Мар Гиргис и погуляете по оживленному рынку Хан эль Халили. А также посетите крупнейший на Среднем Востоке пещерный монастырь Святого Симеона, расположенный на окраине столицы, в Городе Мусорщиков. Как застраивался Каир, каковы особенности его ландшафта, в каких районах стремятся жить местные и чем отличаются Старый и Новый город — вас ждут эти и другие любопытные факты о Каире!
Организационные детали
Все транспортные расходы включены в стоимость
Входные билеты оплачиваются дополнительно: пирамиды Гизы — 540 египетских фунтов, Национальный музей — 450 египетских фунтов, замок Саладина — 450 египетских фунтов. Оплата только картой, наличные не принимаются.
По желанию мы можем добавить в маршрут Мемфис, Саккару или Дохшур. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Любой отель в Каире или Гизе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мага — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провёл экскурсии для 59 туристов
Я профессиональный гид с лицензией и опытом работы с 1999 года.
Моё главное преимущество — это знание нескольких языков. Я свободно владею арабским, английским и русским, что позволяет мне находить общий читать дальшеуменьшить
язык с гостями из самых разных стран и делать экскурсии интересными и комфортными для всех.
В 2022 году я вместе с двумя друзьями основал собственную туристическую компанию. Мы занимаемся организацией туров по всей стране. При этом я продолжаю работать гидом для тех, кто интересуется историей и культурой Египта на профессиональном уровне. Такие путешественники ценят не только общий обзор достопримечательностей, но и глубокие исторические детали и настоящие тайны древнего Египта, которые я с удовольствием раскрываю.
Мои экскурсии — это больше, чем просто рассказы о местах. Это увлекательное путешествие в прошлое и настоящее Египта, насыщенное интересными фактами, дружеской атмосферой и яркими впечатлениями. Если вы ищете незабываемое приключение — я с радостью помогу вам открыть тайны этой удивительной страны!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
–
2
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1
–
Л
Любовь
Мне очень понравилась экскурсия. Гид в совершенстве владеет русским языком. С удовольствием отвечал на:дополнительные вопросы по культуре и истории Египта. Показал пирамиды Гиза, старый Каир, рынок и город Мертвых. Большое спасибо!
Большое спасибо!
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А
Александр
Гид Азза отлично преподнесла материал (на хорошем русском языке). Экскурсия не была перегружена материалом, все было разумно. Посмотрели музей, пирамиды, покатались по Нилу. Сделали отличные фото!!!
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Е
Елена
Большое спасибо за экскурсию. Все прошло интересно и содержательно. Я уже третий раз в Каире и могу сказать, что гид показал все, что было не охвачено ранее.
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Линар
Рекомендую гида Мухаммада, всё на высшем уровне👍✊
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Евгения
Отличная экскурсия
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Дмитрий
Очень дежурная, формальная, «на отвали» экскурсия. Каир - очень интересный город, но на вопрос: а что ещё интересного посмотреть? - гид ответила: - Да нет тут больше ничего интересного. Хотя читать дальшеуменьшить
мы не увидели и половины. Это не говоря про фактические ошибки в рассказе - например, про коптов. Люди ведь берут индивидуальные экскурсии для того, чтобы создалось впечатление неформальной прогулки по городу с любящим и знающим его человеком. А тут не было ни того, ни другого.
Мага
Ответ организатора:
Дмитрий, нам жаль, что экскурсия Вам не понравилась. С Вами был гид, который очень хорошо по-русски говорит, девушка, её зовут читать дальшеуменьшить
Азза. Вы посетили уже что есть по программе, и ещё город мусорщиков (бесплатно). Все исторические места в Египте закрываются в 4:30. Вы посетили уже что в них входит. Что гид не правильно рассказывала про коптов, уточните, пожалуйста, что конкретно?